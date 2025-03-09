https://ukraina.ru/20250309/1061619761.html
Европа настаивает на эскалации вплоть до третьей мировой, но Россия вряд ли перейдет рамки — Копылов
Европа настаивает на эскалации вплоть до третьей мировой, но Россия вряд ли перейдет рамки — Копылов - 09.03.2025 Украина.ру
Европа настаивает на эскалации вплоть до третьей мировой, но Россия вряд ли перейдет рамки — Копылов
Часть господ Евросоюза будут настаивать на эскалации вплоть до третьей мировой войны, чтобы конфликт был не только на Украине, но и на Балтике. Однако всем понятно, что прямое военное столкновение России и Запада приведет к безумному количеству неконтролируемых процессов
2025-03-09T06:15
2025-03-09T06:15
2025-03-09T06:15
новости
россия
украина
запад
эммануэль макрон
владимир зеленский
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612305_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_ecc67c2d34d547160323177442415fe6.jpg
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов.Он заметил, что с самого начала СВО множество европейских лидеров спокойно ездят на Украину. Да и Владимир Зеленский периодически выезжает на фронт.Однако, заметил эксперт, часть “господ” Евросоюза будут настаивать на эскалации вплоть до третьей мировой войны, но всем понятно, что прямое военное столкновение России и Запада приведет к такому количеству неконтролируемых процессов, что даже французский президент Эммануэль Макрон решится на какую-то интервенцию.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США
https://ukraina.ru/20250305/1061553274.html
россия
украина
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612305_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5282d8717d41277e54100c10893e56bd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, запад, эммануэль макрон, владимир зеленский, ес
Новости, Россия, Украина, Запад, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, ЕС
Европа настаивает на эскалации вплоть до третьей мировой, но Россия вряд ли перейдет рамки — Копылов
Часть господ Евросоюза будут настаивать на эскалации вплоть до третьей мировой войны, чтобы конфликт был не только на Украине, но и на Балтике. Однако всем понятно, что прямое военное столкновение России и Запада приведет к безумному количеству неконтролируемых процессов