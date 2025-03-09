https://ukraina.ru/20250309/1061619761.html

Европа настаивает на эскалации вплоть до третьей мировой, но Россия вряд ли перейдет рамки — Копылов

Европа настаивает на эскалации вплоть до третьей мировой, но Россия вряд ли перейдет рамки — Копылов - 09.03.2025 Украина.ру

Европа настаивает на эскалации вплоть до третьей мировой, но Россия вряд ли перейдет рамки — Копылов

Часть господ Евросоюза будут настаивать на эскалации вплоть до третьей мировой войны, чтобы конфликт был не только на Украине, но и на Балтике. Однако всем понятно, что прямое военное столкновение России и Запада приведет к безумному количеству неконтролируемых процессов

2025-03-09T06:15

2025-03-09T06:15

2025-03-09T06:15

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ес

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов.Он заметил, что с самого начала СВО множество европейских лидеров спокойно ездят на Украину. Да и Владимир Зеленский периодически выезжает на фронт.Однако, заметил эксперт, часть “господ” Евросоюза будут настаивать на эскалации вплоть до третьей мировой войны, но всем понятно, что прямое военное столкновение России и Запада приведет к такому количеству неконтролируемых процессов, что даже французский президент Эммануэль Макрон решится на какую-то интервенцию.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США

https://ukraina.ru/20250305/1061553274.html

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новости, россия, украина, запад, эммануэль макрон, владимир зеленский, ес