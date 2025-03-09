Европа настаивает на эскалации вплоть до третьей мировой, но Россия вряд ли перейдет рамки — Копылов - 09.03.2025 Украина.ру
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Европа настаивает на эскалации вплоть до третьей мировой, но Россия вряд ли перейдет рамки — Копылов
Европа настаивает на эскалации вплоть до третьей мировой, но Россия вряд ли перейдет рамки — Копылов - 09.03.2025 Украина.ру
Европа настаивает на эскалации вплоть до третьей мировой, но Россия вряд ли перейдет рамки — Копылов
Часть господ Евросоюза будут настаивать на эскалации вплоть до третьей мировой войны, чтобы конфликт был не только на Украине, но и на Балтике. Однако всем понятно, что прямое военное столкновение России и Запада приведет к безумному количеству неконтролируемых процессов
2025-03-09T06:15
2025-03-09T06:15
новости
россия
украина
запад
эммануэль макрон
владимир зеленский
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов.Он заметил, что с самого начала СВО множество европейских лидеров спокойно ездят на Украину. Да и Владимир Зеленский периодически выезжает на фронт.Однако, заметил эксперт, часть “господ” Евросоюза будут настаивать на эскалации вплоть до третьей мировой войны, но всем понятно, что прямое военное столкновение России и Запада приведет к такому количеству неконтролируемых процессов, что даже французский президент Эммануэль Макрон решится на какую-то интервенцию.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США
https://ukraina.ru/20250305/1061553274.html
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новости, россия, украина, запад, эммануэль макрон, владимир зеленский, ес
Новости, Россия, Украина, Запад, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, ЕС

Европа настаивает на эскалации вплоть до третьей мировой, но Россия вряд ли перейдет рамки — Копылов

06:15 09.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Часть господ Евросоюза будут настаивать на эскалации вплоть до третьей мировой войны, чтобы конфликт был не только на Украине, но и на Балтике. Однако всем понятно, что прямое военное столкновение России и Запада приведет к безумному количеству неконтролируемых процессов
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов.
Он заметил, что с самого начала СВО множество европейских лидеров спокойно ездят на Украину. Да и Владимир Зеленский периодически выезжает на фронт.
“Это происходит в результате закулисных договоренностей и неписаных правил, чтобы держать конфликт в неких рамках. Если мы захотим, то попадем. Но это может привести к непонятной эскалации с непонятными последствиями. А сейчас российско-американский диалог все-таки свелся к тому, что надо завести конфликт в некие рамки, чтобы можно было спокойно обсуждать его разрешение”, — объяснил Копылов.
Однако, заметил эксперт, часть “господ” Евросоюза будут настаивать на эскалации вплоть до третьей мировой войны, но всем понятно, что прямое военное столкновение России и Запада приведет к такому количеству неконтролируемых процессов, что даже французский президент Эммануэль Макрон решится на какую-то интервенцию.
- РИА Новости, 1920, 05.03.2025
5 марта, 12:49
Многоходовочка: стало известно о плане Стармера против РоссииПремьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует отправить войска своей страны на Украину, чтобы в последующем применить пятую статью НАТО. Об этом 5 марта написал американский журнал National Interest
Полный текст интервью Кирилла Копылова: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США
 
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