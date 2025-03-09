https://ukraina.ru/20250309/1061649714.html

Армия России подавляет "украинские экспедиционные силы" в Курской области - Corriere della Sera

Армия России подавляет "украинские экспедиционные силы" в Курской области - Corriere della Sera - 09.03.2025 Украина.ру

Армия России подавляет "украинские экспедиционные силы" в Курской области - Corriere della Sera

Армия России наступает в Курской области, перекрывая отход украинским солдатам в соседнюю Сумсую область. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera

2025-03-09T10:09

2025-03-09T10:09

2025-03-09T10:09

новости

курская область

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"Украинские войска отступают из Курска, Москва массированно бомбит Донецк", - сообщил читателям итальянской газеты Лоренцо Кремонези.Он поведал читателям о безостановочном продвижении российских войск в Донбассе. Из публикации следует, что российская армия наносила удары по своей же территории.Он также отметил, что в предыдущие дни российские удары наносились по газовым заводам в Одессе, а также по районам Харькова и Запорожья. Число жертв среди гражданского населения автор итальянского издания оценил в 15 человек.Итальянская газета обратила внимание: успешное наступление российской армии спустя несколько дней после того, как руководство США решило заблокировать всю военную помощь Киеву, включая ракеты ПВО Patriot и сотрудничество с украинской разведкой."Владимир Зеленский призывает к новым санкциям против Москвы, осуждая "гнусные и бесчеловечные нападения", - добавил Кремонези.Об успехе российского наступления в Курской области сообщают и другие западные издания. Подробности приводят в своих телеграм-каналах Минобороны России и российские военкоры, а также командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Наступление в Курской области. Главное на Украине на утро 9 марта

https://ukraina.ru/20250309/1061649250.html

курская область

россия

курск

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новости, курская область, россия, курск, владимир зеленский, апти алаудинов, "ахмат", всу, кто, потери всу