Армия России подавляет "украинские экспедиционные силы" в Курской области - Corriere della Sera - 09.03.2025 Украина.ру
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Армия России подавляет "украинские экспедиционные силы" в Курской области - Corriere della Sera
Армия России подавляет "украинские экспедиционные силы" в Курской области - Corriere della Sera - 09.03.2025 Украина.ру
Армия России подавляет "украинские экспедиционные силы" в Курской области - Corriere della Sera
Армия России наступает в Курской области, перекрывая отход украинским солдатам в соседнюю Сумсую область. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera
2025-03-09T10:09
2025-03-09T10:09
новости
курская область
россия
курск
владимир зеленский
апти алаудинов
"ахмат"
всу
кто
потери всу
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"Украинские войска отступают из Курска, Москва массированно бомбит Донецк", - сообщил читателям итальянской газеты Лоренцо Кремонези.Он поведал читателям о безостановочном продвижении российских войск в Донбассе. Из публикации следует, что российская армия наносила удары по своей же территории.Он также отметил, что в предыдущие дни российские удары наносились по газовым заводам в Одессе, а также по районам Харькова и Запорожья. Число жертв среди гражданского населения автор итальянского издания оценил в 15 человек.Итальянская газета обратила внимание: успешное наступление российской армии спустя несколько дней после того, как руководство США решило заблокировать всю военную помощь Киеву, включая ракеты ПВО Patriot и сотрудничество с украинской разведкой."Владимир Зеленский призывает к новым санкциям против Москвы, осуждая "гнусные и бесчеловечные нападения", - добавил Кремонези.Об успехе российского наступления в Курской области сообщают и другие западные издания. Подробности приводят в своих телеграм-каналах Минобороны России и российские военкоры, а также командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Наступление в Курской области. Главное на Украине на утро 9 марта
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новости, курская область, россия, курск, владимир зеленский, апти алаудинов, "ахмат", всу, кто, потери всу
Новости, Курская область, Россия, Курск, Владимир Зеленский, Апти Алаудинов, "Ахмат", ВСУ, КТО, потери ВСУ

Армия России подавляет "украинские экспедиционные силы" в Курской области - Corriere della Sera

10:09 09.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВойска группировки "Север" освободили село Погребки Суджанского района Курской области
Войска группировки Север освободили село Погребки Суджанского района Курской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Армия России наступает в Курской области, перекрывая отход украинским солдатам в соседнюю Сумсую область. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera
"Украинские войска отступают из Курска, Москва массированно бомбит Донецк", - сообщил читателям итальянской газеты Лоренцо Кремонези.
Он поведал читателям о безостановочном продвижении российских войск в Донбассе. Из публикации следует, что российская армия наносила удары по своей же территории.
"Российские бомбардировки возобновились с новой силой на Донбассе и особенно в районе Донецка. В ночь с пятницы на субботу бомбы, ракеты и беспилотники также обрушились на городские районы", - рассказал Кремонези.
Он также отметил, что в предыдущие дни российские удары наносились по газовым заводам в Одессе, а также по районам Харькова и Запорожья. Число жертв среди гражданского населения автор итальянского издания оценил в 15 человек.
"Тем временем российские подразделения, поддерживаемые пехотой, прибывшей из Северной Кореи, усиливают давление на украинские экспедиционные силы в российском анклаве Курск. Сами украинские солдаты пишут в социальных сетях, что россиянам удается перекрыть пути в тыл в районе Сум. Российские рейды здесь продолжаются уже как минимум три дня. Судя по всему, украинцы отступают и уже потеряли около двух третей из 1200 квадратных километров российской территории, которую им удалось занять с 6 августа", - сказано в публикации.
Итальянская газета обратила внимание: успешное наступление российской армии спустя несколько дней после того, как руководство США решило заблокировать всю военную помощь Киеву, включая ракеты ПВО Patriot и сотрудничество с украинской разведкой.
"Владимир Зеленский призывает к новым санкциям против Москвы, осуждая "гнусные и бесчеловечные нападения", - добавил Кремонези.
Об успехе российского наступления в Курской области сообщают и другие западные издания. Подробности приводят в своих телеграм-каналах Минобороны России и российские военкоры, а также командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
09:39
На всех направлениях Курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление - АлаудиновАрмия России проводит масштабное наступление на всех участках в Курской области. Об этом 8 марта заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Наступление в Курской области. Главное на Украине на утро 9 марта
 
НовостиКурская областьРоссияКурскВладимир ЗеленскийАпти Алаудинов"Ахмат"ВСУКТОпотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
10:09Армия России подавляет "украинские экспедиционные силы" в Курской области - Corriere della Sera
09:40Наступление в Курской области. Главное на Украине на утро 9 марта
09:39На всех направлениях Курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление - Алаудинов
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