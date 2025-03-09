Армия России подавляет "украинские экспедиционные силы" в Курской области - Corriere della Sera
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВойска группировки "Север" освободили село Погребки Суджанского района Курской области
Армия России наступает в Курской области, перекрывая отход украинским солдатам в соседнюю Сумсую область. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera
"Украинские войска отступают из Курска, Москва массированно бомбит Донецк", - сообщил читателям итальянской газеты Лоренцо Кремонези.
Он поведал читателям о безостановочном продвижении российских войск в Донбассе. Из публикации следует, что российская армия наносила удары по своей же территории.
"Российские бомбардировки возобновились с новой силой на Донбассе и особенно в районе Донецка. В ночь с пятницы на субботу бомбы, ракеты и беспилотники также обрушились на городские районы", - рассказал Кремонези.
"Тем временем российские подразделения, поддерживаемые пехотой, прибывшей из Северной Кореи, усиливают давление на украинские экспедиционные силы в российском анклаве Курск. Сами украинские солдаты пишут в социальных сетях, что россиянам удается перекрыть пути в тыл в районе Сум. Российские рейды здесь продолжаются уже как минимум три дня. Судя по всему, украинцы отступают и уже потеряли около двух третей из 1200 квадратных километров российской территории, которую им удалось занять с 6 августа", - сказано в публикации.
"Владимир Зеленский призывает к новым санкциям против Москвы, осуждая "гнусные и бесчеловечные нападения", - добавил Кремонези.
Об успехе российского наступления в Курской области сообщают и другие западные издания. Подробности приводят в своих телеграм-каналах Минобороны России и российские военкоры, а также командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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