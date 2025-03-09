Только при полном разгроме ВСУ Запад откажется от Украины — Блохин
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Реальный отказ Запада от поддержки Украины возможен только при полном разгроме ВСУ, когда они поймут, что Украина — это неликвидный актив. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
По его словам, еще год-два Европа по инерции будет поддерживать Украину. При этом европейцы будут внимательно наблюдать за отношениями президента США Дональда Трампа и истеблишмента, надеясь, что “вашингтонское болото” поглотит американского лидера, и он скатится к русофобии.
“Реальный отказ Запада от поддержки Украины возможен только при полном разгроме ВСУ, когда они поймут, что Украина — это неликвидный актив. Когда европейцы увидят, как быстро развивается экономика США, Китая, продолжает свой рост российская экономика, а европейские стагнирует, то поймут, что главным препятствием роста является их позиция по Украине”, — считает Блохин.
Собеседник издания резюмировал, что милитаризация Европы неизбежна, так как теперь она может не надеяться на зонтик безопасности, который обеспечивали США.
3 марта, 18:05Европейцы заломят Зеленскому руки, чтобы тот преклонил колено перед Трампом – политологЛидеры Европы вынудят Владимира Зеленского преклонить "колено извинений" перед США, так как ясно понимают, что Украину потянуть не смогут. И в процессе мирного урегулирования украинского конфликта важно именно то, что случится раньше: вторая попытка американского лидера поговорить с Зеленским или первая встреча с президентом России