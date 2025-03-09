Только при полном разгроме ВСУ Запад откажется от Украины — Блохин - 09.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250309/1061602438.html
Только при полном разгроме ВСУ Запад откажется от Украины — Блохин
Только при полном разгроме ВСУ Запад откажется от Украины — Блохин - 09.03.2025 Украина.ру
Только при полном разгроме ВСУ Запад откажется от Украины — Блохин
Реальный отказ Запада от поддержки Украины возможен только при полном разгроме ВСУ, когда они поймут, что Украина — это неликвидный актив. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
2025-03-09T06:00
2025-03-09T06:00
новости
украина
запад
европа
сша
вооруженные силы украины
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061007551_0:61:1201:736_1920x0_80_0_0_af261d171bf27a9ce7be368ba71c3b93.jpg
По его словам, еще год-два Европа по инерции будет поддерживать Украину. При этом европейцы будут внимательно наблюдать за отношениями президента США Дональда Трампа и истеблишмента, надеясь, что “вашингтонское болото” поглотит американского лидера, и он скатится к русофобии.Собеседник издания резюмировал, что милитаризация Европы неизбежна, так как теперь она может не надеяться на зонтик безопасности, который обеспечивали США.Полный текст интервью Константина Блохина: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис
https://ukraina.ru/20250303/1061510068.html
украина
запад
европа
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061007551_70:0:1130:795_1920x0_80_0_0_0c8db643b163acbe2d93c00d6f534b8b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, европа, сша, вооруженные силы украины, всу, потери всу
Новости, Украина, Запад, Европа, США, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ

Только при полном разгроме ВСУ Запад откажется от Украины — Блохин

06:00 09.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Реальный отказ Запада от поддержки Украины возможен только при полном разгроме ВСУ, когда они поймут, что Украина — это неликвидный актив. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
По его словам, еще год-два Европа по инерции будет поддерживать Украину. При этом европейцы будут внимательно наблюдать за отношениями президента США Дональда Трампа и истеблишмента, надеясь, что “вашингтонское болото” поглотит американского лидера, и он скатится к русофобии.
“Реальный отказ Запада от поддержки Украины возможен только при полном разгроме ВСУ, когда они поймут, что Украина — это неликвидный актив. Когда европейцы увидят, как быстро развивается экономика США, Китая, продолжает свой рост российская экономика, а европейские стагнирует, то поймут, что главным препятствием роста является их позиция по Украине”, — считает Блохин.
Собеседник издания резюмировал, что милитаризация Европы неизбежна, так как теперь она может не надеяться на зонтик безопасности, который обеспечивали США.
Трамп и Зеленский в Овальном кабинете
3 марта, 18:05
Европейцы заломят Зеленскому руки, чтобы тот преклонил колено перед Трампом – политологЛидеры Европы вынудят Владимира Зеленского преклонить "колено извинений" перед США, так как ясно понимают, что Украину потянуть не смогут. И в процессе мирного урегулирования украинского конфликта важно именно то, что случится раньше: вторая попытка американского лидера поговорить с Зеленским или первая встреча с президентом России
Полный текст интервью Константина Блохина: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис
 
НовостиУкраинаЗападЕвропаСШАВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Юрий Баранчик: Если Трамп решится сорвать переговоры, Россия сможет резко лишить Украину света и газа
07:00Зимовский: “Трамп — не гвоздь программы российских СМИ, продолжаем освещать СВО”
06:45Агония ВСУ повторится: Рожин о схожести украинских позиций в Малой Локне и Ольговском лесу
06:30“А король-то голый!”: Краснов о прозрении европейцев
06:15Европа настаивает на эскалации вплоть до третьей мировой, но Россия вряд ли перейдет рамки — Копылов
06:00Только при полном разгроме ВСУ Запад откажется от Украины — Блохин
05:45Смерть 150 солдат ВСУ лежит на офицерах НАТО — Кнутов
05:30Эксперт рассказал, на что пойдет Россия, когда у ВСУ вырастет численность
05:15“Беззаботный мальчишка размахивает ядерной дубинкой”: Краснов об атомном торнадо в Европе
05:00“Куда же делась ваша жесткая позиция?”: Копылов о том, как Европа “переобулась” за две недели
19:21Бесполярный мир и макронизация Европы
18:56Христя перед рывком. Станет ли украинка-неонацистка будущим премьером Канады
18:00Обстановка в Судже и около неё. Итоги 8 марта на Украине
17:58И с ним была плутовка такова: ВСУ разыскивают беглых украинских артистов
17:28"История рассудит этого отвратительного человека": Зеленскому напомнили его глумление над Курском
17:07Иностранные или русские? Каких книг больше в Донецке и как выглядит современная библиотека - Авраимова
16:29Четыре компромисса России и США. Евгений Ющук о том, на какие уступки по Украине может пойти Москва
16:28Fox News опровергает, в НАТО не верят: на Западе пытаются понять, что именно знает Киев
16:00У НАТО не получилось обвинить Россию в обрыве кабелей в Балтике - The Wall Street Journal
15:43При чем тут Россия? Власти Сербии рассказали, кому и зачем в нужна цветная революция в Белграде
Лента новостейМолния