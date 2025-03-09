https://ukraina.ru/20250309/1061602438.html

Только при полном разгроме ВСУ Запад откажется от Украины — Блохин

Только при полном разгроме ВСУ Запад откажется от Украины — Блохин - 09.03.2025 Украина.ру

Только при полном разгроме ВСУ Запад откажется от Украины — Блохин

Реальный отказ Запада от поддержки Украины возможен только при полном разгроме ВСУ, когда они поймут, что Украина — это неликвидный актив. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин

2025-03-09T06:00

2025-03-09T06:00

2025-03-09T06:00

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По его словам, еще год-два Европа по инерции будет поддерживать Украину. При этом европейцы будут внимательно наблюдать за отношениями президента США Дональда Трампа и истеблишмента, надеясь, что “вашингтонское болото” поглотит американского лидера, и он скатится к русофобии.Собеседник издания резюмировал, что милитаризация Европы неизбежна, так как теперь она может не надеяться на зонтик безопасности, который обеспечивали США.Полный текст интервью Константина Блохина: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис

https://ukraina.ru/20250303/1061510068.html

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запад

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новости, украина, запад, европа, сша, вооруженные силы украины, всу, потери всу