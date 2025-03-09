Смерть 150 солдат ВСУ лежит на офицерах НАТО — Кнутов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Иностранные инструкторы руководили обучением на полигоне ВСУ, который попал попал под удар российского “Искандера”. Украина обвинит своих командиров, но вина офицеров НАТО гораздо больше, чем офицеров украинской армии. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
Ранее Минобороны России сообщило, что на полигоне под Новомосковском в Днепропетровской области ракетным ударом было уничтожено до 150 украинских военных и около 30 иностранных инструкторов. На полигоне находился 168-й резервный батальон, где преимущественно служили военные, вернувшиеся после самовольного оставления части.
Отвечая на вопрос, почему командование ВСУ проявляет такую беспечность в тыловых районах, эксперт заявил, что значительная часть командиров, которые имели боевой опыт и прошли передовую либо погибли, либо уволены в связи с тяжелыми ранениями. Поэтому, уточнил собеседник издания, руководят такими центрами люди без боевого опыта, “а иностранцы вообще не понимают принципов ведения современной войны”.
“Иностранные инструкторы и руководили там обучением. Так как от них не поступила команда рассредоточить личный состав и спрятать его в убежище, занятие продолжалось. Украина обвинит своих командиров, но вина офицеров НАТО гораздо больше, чем офицеров украинской армии”, — заявил Кнутов.
Между тем, после того, как в украинских СМИ стал муссироваться вопрос сокрытия произошедшего, главком ВСУ Александр Сырский подтвердил смерти не менее 150 украинских бойцов в результате удара ВС РФ "Искандером", а также заявил об отстранении командира попавшей под удар бригады и начальника полигона.
3 марта, 12:28"Правду будут пытаться скрыть": появилось первое подтверждение удара "Искандером" от Украины Глава Сухопутных войск Михаил Драпатый стал первым на Украине, кто дал официальное подтверждение ракетного удара ВС РФ по полигону ВСУ в Днепропетровской области. Ранее об этом уже писали украинские паблики, а также факт был подтвержден Минобороны РФ. Свое обращение Драпатый выложил 3 марта в своем Телеграм-канале