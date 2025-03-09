https://ukraina.ru/20250309/1061601750.html

Смерть 150 солдат ВСУ лежит на офицерах НАТО — Кнутов

Смерть 150 солдат ВСУ лежит на офицерах НАТО — Кнутов - 09.03.2025 Украина.ру

Смерть 150 солдат ВСУ лежит на офицерах НАТО — Кнутов

Иностранные инструкторы руководили обучением на полигоне ВСУ, который попал попал под удар российского “Искандера”. Украина обвинит своих командиров, но вина офицеров НАТО гораздо больше, чем офицеров украинской армии. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов

2025-03-09T05:45

2025-03-09T05:45

2025-03-09T05:45

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Ранее Минобороны России сообщило, что на полигоне под Новомосковском в Днепропетровской области ракетным ударом было уничтожено до 150 украинских военных и около 30 иностранных инструкторов. На полигоне находился 168-й резервный батальон, где преимущественно служили военные, вернувшиеся после самовольного оставления части.Отвечая на вопрос, почему командование ВСУ проявляет такую беспечность в тыловых районах, эксперт заявил, что значительная часть командиров, которые имели боевой опыт и прошли передовую либо погибли, либо уволены в связи с тяжелыми ранениями. Поэтому, уточнил собеседник издания, руководят такими центрами люди без боевого опыта, “а иностранцы вообще не понимают принципов ведения современной войны”.Между тем, после того, как в украинских СМИ стал муссироваться вопрос сокрытия произошедшего, главком ВСУ Александр Сырский подтвердил смерти не менее 150 украинских бойцов в результате удара ВС РФ "Искандером", а также заявил об отстранении командира попавшей под удар бригады и начальника полигона.Полный текст интервью Юрия Кнутова: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия

https://ukraina.ru/20250303/1061492986.html

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новости, россия, украина, днепропетровская область, александр сырский, вооруженные силы украины, нато