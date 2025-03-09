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"Европа готовится воевать всерьез". Украинские эксперты о ситуации в стране в ожидании переговоров

"Европа готовится воевать всерьез". Украинские эксперты о ситуации в стране в ожидании переговоров - 09.03.2025 Украина.ру

"Европа готовится воевать всерьез". Украинские эксперты о ситуации в стране в ожидании переговоров

На Украине эксперты и ЛОМы (лидеры общественного мнения) обсуждают метания европолитиков, в частности, обращение Эммануэля Макрона к французам. И думают, по какому плану будут (если вообще будут) заканчивать конфликт — по плану европейских глобалистов или по плану "американцев и русских"? Планы эти в чем-то существенно отличаются, а в чем-то схожи.

2025-03-09T08:30

2025-03-09T08:30

2025-03-09T08:35

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Напомним, Макрон в своем обращении к нации заявил, в частности, что "мир не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины". И не исключил размещения контингентов европейских войск на украинской территории.Украинский политолог Вадим Карасев в эфире интернет-канала Politeka выразил уверенность в том, что после завершения конфликта на Украине останутся миротворческие контингенты - за это выступает Европа, хотя Россия против.По его мнению, сейчас идет борьба за то, чтобы Трамп дал гарантии безопасности этим миротворцам. А кто-то даже надеется на то, что с Трампом может что-то и случиться, или же он потом проиграет выборы – и тогда все вернется на круги своя, американцы будут обеспечивать безопасность Европы. Сама Европа не сможет собрать силы для противостояния с усилившейся в военном отношении Россией, считает эксперт.По его словам, европолитикам необходимо, чтобы Трамп дал военные гарантии Украине и европейским контингентам. Если получится, то это де-факто будет означать, что Украина – член НАТО, считает Карасев.Эксперт добавил, что Трамп против, он готов Украину не спасать, а лишь поддерживать минеральной сделкой. И демонстрирует нормальную имперскую логику – "не вы будете нас доить, а мы вас".Карасев полагает, что "холодная кабинетная война" между глобалистской Европой и трамповскими США идет сейчас за то, как завершится конфликт – "либо Киев (согласится) с американо-российским планом завершения войны, либо с европейским планом.Большинство европейских стран не хотят направлять миротворцев на Украину без участия США, это действительно так, потому их задача сейчас склонить Трампа на свою сторону, считает политолог. По его словам, территории Киеву никто не вернет, это очевидно, но что же – ничего не подписывать?"Все прекрасно понимают, без Америки Европа – ничто", - констатировал Карасев, добавив, что речь идет о новом миропорядке, ставки высоки. Он напомнил о планах Трампа сделать Америку снова великой и заполучить Гренландию, а также и о том, что госсекретарь США Марко Рубио признал, что украинский конфликт – это прокси-война между ядерными державами, между США и Россией. По мнению Карасева, Рубио сказал это специально, адресуя свое послание европейцам – "не лезьте в это дело".Эксперт отметил, что план Макрона-Стармера по завершению войны – это, по сути, план Байдена и Камалы Харрис, если бы она победила на выборах, условно это - "корейский сценарий"."А американцы и русские говорят – нет, надо искоренить причины войны. А причины войны в том, что это война двух ядерных держав - расширение НАТО, глупый Байден – это их нарративы… Украине помогаем, но не спасаем от злодея… и вообще он не злодей", - сказал Карасев.Обсуждают эксперты и возможные варианты смены власти в Киеве. Украинский политтехнолог Андрей Золотарев прокомментировал в эфире канала "Дикий live" сообщение издания Politico о секретных переговорах представителей Трампа с некоторыми оппонентами Зеленского на Украине (с Юлией Тимошенко и с кем-то из партии Петра Порошенко). Речь будто бы шла о выборах.Эксперт в связи с этим отметил, что сменить власть можно не только на выборах, есть и другие варианты. Он добавил, что у республиканцев — в отличие от демократов - нет своей клиентелы на Украине, им приходится добиваться результатов без необходимого инструментария.Однако в любом случае Зеленскому уже пора думать о том, чем он будет заниматься после того, как покинет пост президента, сказал Золотарев, добавив, что это (уход Зеленского — Ред.) может оказаться условием восстановления американской помощи Киеву, рычагов для этого хватает.Среди таких "рычагов" политтехнолог выделил информацию о содержимом криптокошельков украинской "элиты", которой наверняка владеют американцы. Этим и объясняются особенности поведения Зеленского, который теперь будто бы уже сожалеет о скандале в Белом доме и будто бы готов к переговорам.Для Украины цена "увеличенного эго" Зеленского может оказаться слишком высокой, подчеркнул Золотарев, пояснив, что приостановка поставок вооружений, а особенно прекращение передачи Киеву разведанных может привести к большим потерям.Отметим, что с разведанными не так уж все ясно, тот же Макрон обещал продолжить их передачу киевскому режиму — а эти разведданные Франция получает от тех же США.Вообще заявления Макрона противоречат линии Трампа, но это лишь слова, "а между словом и делом — пропасть", подчеркнул Золотарев. По его мнению, ядерных боеголовок у Франции мало, быстро отправить куда-либо контингент тоже будет проблемой для Парижа. И не только для Парижа."Правда заключается в том, что вооруженные силы европейских стран-членов НАТО — они находятся в жалком и небоеспособном состоянии", - полагает политтехнолог.Украинский политолог Дмитрий Спивак заявил в своем блоге, что Макрон, видимо, хотел заявить себя в роли лидера Европы, напомнил, что у Франции есть ядерное оружие, которым она может защитить Европу и умиротворить Россию — словом, решил всех напугать. И напугал — но не Россию, а европейских союзников.Эксперт назвал выступление Макрона "абсолютно провокационным, никак не влияющим на судьбу Украины". Или влияющим разве что только в том, что война будет продолжена, будет продолжено кровопролитие. И никакой действенной помощи Киеву Франция оказать не в состоянии.Что касается Зеленского, то ему действительно пора подумать о своем будущем, считает экс-советник ОП Алексей Арестович*. По его мнению, высказанному в интервью журналисту Александру Шелесту**, скандал в Белом доме и последовавшие за этим метания Зеленского - "это конец режима"."Он (Зеленский — Ред.) мечется в режиме Каддафи и ищет место для амнистии, место, где пересидеть", - заявил экс-советник.Впрочем, дело совсем не в Зеленском. Его сменщик будет играть в ту же игру, отстаивая интересы Запада за счет украинцев.И недооценивать силы и действительные намерения Европы вовсе не стоит, считает украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. Она в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину высказала свое видение ситуации: пока фронт в зоне СВО фактически не движется, Европа вовсю милитаризуется и готовится воевать всерьез, готовится к действительно серьезной войне с Россией.И России надо делать выводы.* Включен в перечень террористов и экстремистов в РФ** Объявлен иноагентом в РФПодробнее на эту тему — в статье Владимира Скачко "Мирный квартет через силу. ЕС и США усаживают Зеленского за стол переговоров с Путиным"

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Сергей Зуев

политика, украина, европа, россия, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, нато, politico, ес, эксклюзив