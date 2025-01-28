Грег Вайнер: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США - 28.01.2025 Украина.ру
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Грег Вайнер: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США
Грег Вайнер: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США - 28.01.2025 Украина.ру
Грег Вайнер: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США
Центральное разведывательное управление США обвинило Китай в происхождении COVID-19, на что получило настоящую информационную войну, а рынок Уолл-Стрит потерял 1 триллион долларов.
2025-01-28T15:45
2025-01-28T16:09
интервью
китай
сша
россия
дональд трамп
грег вайнер
цру
украина.ру
украина
акции
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О том, что на самом деле происходит между Пекином и Вашингтоном и сможет ли Трамп предотвратить первую мировую информационную войну, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.Американские технологические гиганты Nvidia, Microsoft, Meta Platforms Inc.* и Tesla 27 января суммарно потеряли в акциях 1 триллион долларов из-за всплеска интереса пользователей к передовой китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek, сообщила The New York Post.Ранее МИД Китая предостерег Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США от клеветы и обвинений по поводу происхождения COVID-19.— Грег, как китайский стартап взорвал рынок искусственного интеллекта (ИИ) и обошёл гигантов США?— Я считаю, что это китайский блеф на аналитику, которую на днях выдало ЦРУ. Напомню, ведомство 27 января предположило, что пандемия COVID-19 могла быть связана с утечкой вируса из лаборатории в Ухани (Китай). Об этом сообщило The New York Times со ссылкой на источник. Это стало главной сенсацией дня.Если все-таки подтвердится версия от американского ведомства, это будет стоить Китаю десятки триллионов долларов.Также после таких заявлений ЦРУ представитель Китая заявил, что информация относительно происхождения вируса является политической манипуляцией. То есть КНР и США вступают в первую мировую информационную войну.— Насколько потеря в акциях в 1 триллион долларов критична для американской экономики?— Мне приходит на ум в связи с этим фильм Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино", где крестьянин сидит и играет на инструменте, хотя герой Табакова говорил, что холоп не может играть на фортепиано.Во-первых, акции на европейских рынках уже поднимаются. То есть все уже закончилось, народ понял, что происходит.Во-вторых, никаких подтвержденных данных тому, что это дешево, что китайцы потратили на разработку стартапа именно 5,6 миллионов долларов, нет. Все китайские заявления абсолютно голословны. Они не предоставили никаких реальных данных по инвестированию в этот проект.Кроме того, как заявляют специалисты, были использованы 2 тысяч чипов, а у них есть десятки тысяч микросхем. То есть, каким количеством чипов могла воспользоваться китайская компания, тоже никто не знает.Поэтому цифры, которыми руководствовался Уолл-Стрит, ничем не доказаны. Рынок потерял 1 триллион долларов на основании данных, которые никак не подтвердить. То есть, грубо говоря, это могла быть фальшивая информация.Еще момент, о котором упоминают эксперты. Акции компаний, которые занимаются ИИ, сильно подорожали. И многие инвесторы искали возможности от них избавиться. А случившееся было колоссальным предлогом сбросить эти акции по крутым ценам и заработать на этом. Рынок мог и так сработать.— Как будет Трамп с этим разбираться? Теперь он ещё сильнее будет "бить" по Китаю?— Вне всякого сомнения будут введены жесточайшие санкции со стороны США против Китая. Будут в том числе уменьшены научные обмены студентами с Китаем в десятки раз.Сейчас один из главных вопросов, который стоит перед администрацией Трампа, перед Конгрессом и Сенатом: если все так, как это представляют китайцы на публике, то каким образом американские разработки оказались в руках Китая. Потому что были выставлены экспортные ограничения по поводу попадания таких ноу-хау в КНР.Как же секретная информация оказалась в руках китайских производителей?Еще одна из интересных деталей. На презентации обсуждаемой программы в Китае присутствовал ни много, ни мало премьер-министр КНР. Законно возникает вопрос о причастности правительства республики к финансированию проекта. То есть, кто платил за стартап: государство, частная компания или еще кто-то. Откуда ноги растут в этой разработке?— Как это повлияет на Китай?— Самое поразительное в этой ситуации, что вчера китайский лидер Си сказал, что Америка и Китай могут стать хорошими друзьями и партнерами. А потом на рынке появилась китайская модель искусственного интеллекта DeepSeek.— Что значит для России информационная война Китая и США?— Я думаю, Россия приятно отдыхает в сторонке. Трампу, естественно, будет не до Украины, когда рынок теряет триллионы долларов. Но посмотрим, что произойдет сегодня-завтра.Если рынок, как предсказывают многие эксперты, восстановится и деньги вернутся, станет ясно, что все это фейк, информационная провокация со стороны Китая.О том, какой выбор придется сделать рано или поздно Китаю, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Неизвестность или партнерство? Кирилл Бабаев о том, что ждет США, Китай и РФ после прихода Трампа.*Признана в России экстремистской организацией и запрещена
https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html
https://ukraina.ru/20250118/1060363171.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, китай, сша, россия, дональд трамп, грег вайнер, цру, украина.ру, украина, акции, искусственный интеллект
Интервью, Китай, США, Россия, Дональд Трамп, Грег Вайнер, ЦРУ, Украина.ру, Украина, акции, искусственный интеллект

Грег Вайнер: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США

15:45 28.01.2025 (обновлено: 16:09 28.01.2025)
 
Грег Вайнер интервью
Грег Вайнер интервью
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Центральное разведывательное управление США обвинило Китай в происхождении COVID-19, на что получило настоящую информационную войну, а рынок Уолл-Стрит потерял 1 триллион долларов.
О том, что на самом деле происходит между Пекином и Вашингтоном и сможет ли Трамп предотвратить первую мировую информационную войну, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.
Американские технологические гиганты Nvidia, Microsoft, Meta Platforms Inc.* и Tesla 27 января суммарно потеряли в акциях 1 триллион долларов из-за всплеска интереса пользователей к передовой китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek, сообщила The New York Post.
Ранее МИД Китая предостерег Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США от клеветы и обвинений по поводу происхождения COVID-19.
— Грег, как китайский стартап взорвал рынок искусственного интеллекта (ИИ) и обошёл гигантов США?
— Я считаю, что это китайский блеф на аналитику, которую на днях выдало ЦРУ. Напомню, ведомство 27 января предположило, что пандемия COVID-19 могла быть связана с утечкой вируса из лаборатории в Ухани (Китай). Об этом сообщило The New York Times со ссылкой на источник. Это стало главной сенсацией дня.
Если все-таки подтвердится версия от американского ведомства, это будет стоить Китаю десятки триллионов долларов.
Также после таких заявлений ЦРУ представитель Китая заявил, что информация относительно происхождения вируса является политической манипуляцией. То есть КНР и США вступают в первую мировую информационную войну.
Грег Вайнер интервью
24 января 2023, 14:23
Грег Вайнер: кто онРоссийский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу
— Насколько потеря в акциях в 1 триллион долларов критична для американской экономики?
— Мне приходит на ум в связи с этим фильм Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино", где крестьянин сидит и играет на инструменте, хотя герой Табакова говорил, что холоп не может играть на фортепиано.
Во-первых, акции на европейских рынках уже поднимаются. То есть все уже закончилось, народ понял, что происходит.
Во-вторых, никаких подтвержденных данных тому, что это дешево, что китайцы потратили на разработку стартапа именно 5,6 миллионов долларов, нет. Все китайские заявления абсолютно голословны. Они не предоставили никаких реальных данных по инвестированию в этот проект.
Кроме того, как заявляют специалисты, были использованы 2 тысяч чипов, а у них есть десятки тысяч микросхем. То есть, каким количеством чипов могла воспользоваться китайская компания, тоже никто не знает.
Поэтому цифры, которыми руководствовался Уолл-Стрит, ничем не доказаны. Рынок потерял 1 триллион долларов на основании данных, которые никак не подтвердить. То есть, грубо говоря, это могла быть фальшивая информация.
Еще момент, о котором упоминают эксперты. Акции компаний, которые занимаются ИИ, сильно подорожали. И многие инвесторы искали возможности от них избавиться. А случившееся было колоссальным предлогом сбросить эти акции по крутым ценам и заработать на этом. Рынок мог и так сработать.
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
— Как будет Трамп с этим разбираться? Теперь он ещё сильнее будет "бить" по Китаю?
— Вне всякого сомнения будут введены жесточайшие санкции со стороны США против Китая. Будут в том числе уменьшены научные обмены студентами с Китаем в десятки раз.
Сейчас один из главных вопросов, который стоит перед администрацией Трампа, перед Конгрессом и Сенатом: если все так, как это представляют китайцы на публике, то каким образом американские разработки оказались в руках Китая. Потому что были выставлены экспортные ограничения по поводу попадания таких ноу-хау в КНР.
Как же секретная информация оказалась в руках китайских производителей?
Еще одна из интересных деталей. На презентации обсуждаемой программы в Китае присутствовал ни много, ни мало премьер-министр КНР. Законно возникает вопрос о причастности правительства республики к финансированию проекта. То есть, кто платил за стартап: государство, частная компания или еще кто-то. Откуда ноги растут в этой разработке?
— Как это повлияет на Китай?
— Самое поразительное в этой ситуации, что вчера китайский лидер Си сказал, что Америка и Китай могут стать хорошими друзьями и партнерами. А потом на рынке появилась китайская модель искусственного интеллекта DeepSeek.
— Что значит для России информационная война Китая и США?
— Я думаю, Россия приятно отдыхает в сторонке. Трампу, естественно, будет не до Украины, когда рынок теряет триллионы долларов. Но посмотрим, что произойдет сегодня-завтра.
Если рынок, как предсказывают многие эксперты, восстановится и деньги вернутся, станет ясно, что все это фейк, информационная провокация со стороны Китая.
Алексей Маслов интервью
18 января, 08:00
Алексей Маслов: Китай прижимает РФ по трем направлениям, потому что готовится к переговорам с ТрампомЗа последнее время произошло несколько шагов со стороны Китая в сторону России, которые можно рассматривать как неконструктивные. Но Китай их делает не столько против России, а таким образом готовится к переговорам с Трампом.
О том, какой выбор придется сделать рано или поздно Китаю, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Неизвестность или партнерство? Кирилл Бабаев о том, что ждет США, Китай и РФ после прихода Трампа.
*Признана в России экстремистской организацией и запрещена
 
ИнтервьюКитайСШАРоссияДональд ТрампГрег ВайнерЦРУУкраина.руУкраинаакцииискусственный интеллект
 
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