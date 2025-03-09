https://ukraina.ru/20250309/1061648283.html

Западная Украина за минувшую неделю: Очередной грабёж местных бюджетов подготовка к выборам на Львовщине

Западная Украина за минувшую неделю: Очередной грабёж местных бюджетов подготовка к выборам на Львовщине - 09.03.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Очередной грабёж местных бюджетов подготовка к выборам на Львовщине

Хотя Порошенко и Тимошенко заявили, что "против выборов во время войны", однако их однопартийцы во Львовской области – ключевой для обеих партий – ведут активную подготовку к избирательной кампании.

2025-03-09T08:15

2025-03-09T08:15

2025-03-09T08:15

западная украина за неделю

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Местные бюджеты Галичины компенсируют потерю помощи США?Начальники Львовской и Тернопольской областных военных администраций (ОВА) призвали местные общины дополнительно выделить сотни миллионов гривен на военные формирования Украины, использовав в качестве повода приостановку помощи со стороны Вашингтона. В самих общинах пока не спешат поддерживать такую ​​инициативу, в Киеве тоже молчат по этому поводу, хотя вряд ли заявления губернаторов не были согласованы с Офисом президента.Первым решение администрации Дональда Трампа использовал в своих интересах начальник Львовской ОВА Максим Козицкий. "Не буду комментировать приостановку военной помощи США для Украины. Оставлю это МИД и экспертам разных уровней. Зато отмечу: наступил критически важный момент, когда нужно проявить единство общества и власти на Украине в конкретных действиях. Один из самых эффективных способов сделать это – увеличить финансирование оборонных нужд из местных бюджетов. Призываю председателей общин Львовщины пересмотреть расходы и уже в марте направить на нужды Сил Обороны не менее 500 миллионов гривен, из которых 100 миллионов гривен профинансируем из областного бюджета", – написал он 4 марта в своем Телеграм-канале."Моя позиция неизменна: оружие военным нужно уже сейчас, а финансирование армии должно быть приоритетом для каждого бюджета. Ставим перед Львовщиной амбициозные, но реалистичные цели – по итогам года обеспечить финансирование безопасности и обороны на уровне не менее 5 миллиардов гривен. В прошлом году эта сумма составила 3,6 млрд. грн. Это не просто цифры. Это наша ответственность перед держащими фронт", – пафосно добавил Козицкий.При этом губернатор "забыл" уточнить, что результат 2024 был достигнут в условиях истощения местных бюджетов, у которых забрали "силовой НДФЛ" – то есть налог с доходов тех жителей общин, которые проходят службу в ВСУ и других военных формированиях. Поэтому неудивительно, что ни один из председателей общин Львовской области до сих пор не высказался в поддержку инициативы Козицкого. Зато компанию начальнику Львовской ОВА на следующий день составил его коллега из Тернопольской области Вячеслав Негода."Уважаемые лидеры местного самоуправления, депутаты местных советов Тернопольщины! Война не останавливается. Она не ожидает важных для нас решений международных партнеров или новых пакетов помощи. Война продолжается поминутно, и на передовой, и в тылу. Наши защитники ценой больших усилий сдерживают неприятеля, защищая Украину и каждого из нас. Но они нуждаются в нашей ежедневной поддержке", – написал 5 марта начальник Тернопольской ОВА в социальных сетях, и дальше конкретизировал свои призывы."Мобилизуйте все возможные ресурсы! Каждая община может найти новые способы поддержки армии, даже в самых сложных условиях. Ищите нестандартные решения! Взаимодействие с волонтерами, бизнесом, международными партнерами – это возможности, которые нужно использовать по полной. Объединяйте людей вокруг общих целей! Никто не должен оставаться в стороне, потому что наша победа зависит от каждого. Каждый ваш шаг, каждая инициатива, каждое принятое решение должно приближать Украину к победе. Тернопольщина всегда была примером сплоченности, силы и ответственности", – отметил Негода, напомнив, что "в прошлом году благодаря вашим усилиям, вашей стойкости и ответственности более 667 миллионов гривен из областного и местных бюджетов было направлено на поддержку Вооруженных Сил Украины".Однако, в отличие от коллеги из Львовщины, губернатор Тернопольщины не конкретизировал, сколько денег дополнительно он ожидает от местных общин на потребности военных формирований, и не пообещал определённой суммы из областного бюджета. Это и не удивительно, ведь бюджет Тернопольской области в текущем году в шесть с лишним раз меньше, чем во Львовской: 1,244 миллиарда гривен против 6,8 миллиарда. При этом никакой реакции местных общин области на обращение Непогода тоже не последовало.Главный вопрос, который пока остается без ответа, – являются ли призывы губернаторов двух галицких областей их собственной инициативой, или это просто "пробные шары", организованные Офисом президента Украины с намерением вытрясти дополнительные средства на финансирование войны из полупустых местных бюджетов. Местные комментаторы сходятся на том, что определяющей будет позиция начальника Закарпатской ОВА Мирослава Белецкого – полностью подконтрольного своему предшественнику Виктору Миките, отвечающему ныне за региональную политику на Банковой.Львовская оппозиция активно готовится к выборамЧетыре высокопоставленных должностных лица из окружения президента США Дональда Трампа тайно встретились с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко, а также с членами партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (ЕС), написало 6 марта издание Politico.Хотя Порошенко и Тимошенко заявили, что "категорически против выборов во время войны", однако их однопартийцы во Львовской области – ключевой для обеих политических сил – ведут активную подготовку к избирательной кампании. При этом в облорганизациях ЕС и "Батькивщины" много внутренних проблем.Например, главой Львовской областной организации партии "Батькивщина" является отставной генерал МВД, депутат Верховной Рады Михаил Цымбалюк, легитимность которого находится под вопросом. Его избрали на должность в июле 2020 года, а согласно уставу партии, главы организаций избираются сроком на четыре года. Летом 2024-го должны были состояться конференции по перевыборам глав парторганизаций во всех областях Украины. И они состоялись везде, кроме Ивано-Франковской и Львовской областей. Там главы организаций решили, что они вечны и все те перевыборы им не нужны.Сами партийцы на такую ​​конференцию собраться не могут, потому что для её созыва необходимо решение областного бюро партии. А бюро партии может созвать только глава организации – то есть генерал Цымбалюк. Однако он год не созывал бюро, из-за чего у него обострились отношения с Юлией Тимошенко. Лидер "Батькивщины" оценивает его работу как провальную, но уволить почему-то не решается. Она требует от Цымбалюка объяснений не только относительно фактической потери фракции в областном совете, но и относительно нерегистрации первичных организаций партии, отсутствия претендентов в кандидаты на должности глав общин, будущих депутатов парламента и местных советов.На прошлой неделе состоялась встреча Тимошенко с Цымбалюком, на которой он якобы представил главе партии списки будущих кандидатов на парламентские выборы от Львовщины. Однако, как говорят злые языки, некоторые кандидаты даже не подозревают, что генерал включил их в списки, потому не готовы финансово вкладываться в эту авантюру.6 марта Цымбалюк впервые за год попытался созвать областное бюро, но большинство его членов присутствовало только посредством Zoom. Председатель организации представил присутствующим претендентов на места руководителей двух районных организаций. На Самборскую районную организацию рекомендовал руководителя общественной приемной партии в Самборе, а руководить Яворовской райорганизацией предложил 75-летнему экс-мэру города Мостиска (который до сих пор даже не является членом партии).Теперь все эти решения должны быть утверждены партийными органами "Батькивщины" в Киеве. Однако в связи с тем, что согласно закону и уставу партии, Цымбалюк официально потерял статус председателя областной организации, Тимошенко относится ко всем предложениям генерала очень скептически. Говорят, сейчас максимально активизировались поиски для замены Цымбалюка, но пытаются все это сделать без лишней публичности, чтобы генерал не устроил скандал в Верховной Раде.А 7 марта фракцию "Европейской солидарности" во Львовском областном совете собрал председатель Львовской областной организации ЕС, экс-губернатор области Олег Синютка. Он хотел высказать коллегам по партии дисциплинарные претензии за то, что в предыдущую субботу те не смогли на сессии облсовета добиться рассмотрения обращения по поводу санкций против Порошенко, и даже дополнения в обращение в поддержку Зеленского не внесли.При этом экс-председатель Львовского областного совета Александр Ганущин, который является депутатом от ЕС, однако давно демонстрирует особую позицию, договорился с губернатором Максимом Козицким, и облсовет проголосовал за обращение к киевским властям об увольнении нескольких арестованных генералов, в том числе экс-командующего 125-й Львовской бригадой. Всем этим был очень недоволен Петр Порошенко, который, по слухам, устроил Синютке громкий скандал.На собрании фракции ЕС во Львовском облсовете Олег Синютка предложил уволить с должности главу фракции – директора Львовского онкоцентра Олега Дуду. На смену ему были предложены кандидатуры экс-главы облсовета Ирины Гримак или депутата-бизнесмена Андрея Думы. Однако депутаты отказались уволить Дуду, а также исключить из состава фракции Ганущина.Львовские комментаторы не исключают, что в результате партийная фракция "Европейской солидарности" в областном совете вообще будет распущена, верные Синютку депутаты создадут группу во главе с Гримак, а остальные перейдут в группу "За развитие предпринимательства", которая тесно сотрудничает с губернатором. Это может привести к расколу и в самой областной организации ЕС, часть которой сейчас ориентируется на депутата Верховной Рады, владельца телеканала "Эспрессо" Николая Княжицкого.Несмотря на всё вышеописанное, и ЕС, и "Батькивщина" во Львовской области активно готовятся к выборам всех уровней. Партийные организации готовят списки кандидатов в Верховную Раду и местные советы всех уровней, членов избирательных комиссий, наблюдателей и агитаторов. При этом в партии Тимошенко этот процесс идет более активно, поскольку Порошенко так и не возобновил полноценное финансирование своей политической силы после наложения на него санкций.О том, как в Канаде готовится к выборам премьера украинка Христя Фриланд - в статье Владимира Скачко "Христя перед рывком. Станет ли украинка-неонацистка будущим премьером Канады"

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