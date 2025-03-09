“Куда же делась ваша жесткая позиция?”: Копылов о том, как Европа “переобулась” за две недели - 09.03.2025 Украина.ру
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“Куда же делась ваша жесткая позиция?”: Копылов о том, как Европа “переобулась” за две недели
“Куда же делась ваша жесткая позиция?”: Копылов о том, как Европа “переобулась” за две недели - 09.03.2025 Украина.ру
“Куда же делась ваша жесткая позиция?”: Копылов о том, как Европа “переобулась” за две недели
Еще 23 февраля европейские политики приезжали в Киев и рассказывали, что война должна продолжаться, а потом позиция США поменялась, и лидеры Европы заговорили о каком-то перемирии. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов
2025-03-09T05:00
2025-03-09T05:00
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Напомнив о скорой смене позиции Европы, собеседник издания задал риторический вопрос: “Ребята, двух недель не прошло, а вы уже так дружно передумали, где ваша жесткая позиция?”. По словам эксперта, теперь у Евросоюза меньше пространства и для маневра со сменой Владимира Зеленского.Ранее в интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что отказ Запада от поддержки Зеленского возможен только при полном разгроме ВСУ. Они смогут понять, что Украина — это неликвидный актив.Блохин считает, что еще год-два Европа по инерции будет поддерживать Украину. При этом европейцы будут внимательно наблюдать за отношениями американского лидера и истеблишмента, надеясь, что “вашингтонское болото” поглотит Трампа, и он скатится к русофобии.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США
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новости, европа, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, ес, вооруженные силы украины
Новости, Европа, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, ЕС, Вооруженные силы Украины

“Куда же делась ваша жесткая позиция?”: Копылов о том, как Европа “переобулась” за две недели

05:00 09.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Еще 23 февраля европейские политики приезжали в Киев и рассказывали, что война должна продолжаться, а потом позиция США поменялась, и лидеры Европы заговорили о каком-то перемирии. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов
Напомнив о скорой смене позиции Европы, собеседник издания задал риторический вопрос: “Ребята, двух недель не прошло, а вы уже так дружно передумали, где ваша жесткая позиция?”. По словам эксперта, теперь у Евросоюза меньше пространства и для маневра со сменой Владимира Зеленского.
“[Президент США Дональд] Трамп говорит: "Если Зеленский не хочет вести переговоры, их должен вести другой президент Украины". ЕС считает иначе: "Мы должны сплотиться вокруг Зеленского, потому что только он олицетворяет Украину". То есть у Брюсселя крайне мало пространства для маневра”, — объяснил Копылов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что отказ Запада от поддержки Зеленского возможен только при полном разгроме ВСУ. Они смогут понять, что Украина — это неликвидный актив.
Блохин считает, что еще год-два Европа по инерции будет поддерживать Украину. При этом европейцы будут внимательно наблюдать за отношениями американского лидера и истеблишмента, надеясь, что “вашингтонское болото” поглотит Трампа, и он скатится к русофобии.
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Полный текст интервью Кирилла Копылова: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США
 
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