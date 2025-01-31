Тот самый 155 миллиметр: взрыв прогремел на фабрике в Испании, производящей снаряды для Украины - 31.01.2025 Украина.ру
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Тот самый 155 миллиметр: взрыв прогремел на фабрике в Испании, производящей снаряды для Украины
Тот самый 155 миллиметр: взрыв прогремел на фабрике в Испании, производящей снаряды для Украины - 31.01.2025 Украина.ру
Тот самый 155 миллиметр: взрыв прогремел на фабрике в Испании, производящей снаряды для Украины
В испанской провинции Мурсия произошел взрыв на фабрике боеприпасов Rheinmetall, которая в декабре начала производить снаряды для киевского режима. Об этом 31 января сообщила испанская газета Pais со ссылкой на "близкие к расследованию источники"
2025-01-31T10:28
2025-01-31T10:30
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Военное предприятие, о котором идет речь, было основано в XVIII веке как фабрика по производству пороха. С 2010 года ей владеет дочерняя компания немецкого конгломерата Rheinmetall - Rheinmetall Expal Munitions.В настоящее время фабрика производит все типы снарядов, взрывателей, гильз и бомб, поставляя свою продукцию как испанским вооруженным силам, так и турецкой и израильской армиям.В декабре в Rheinmetall подтвердили, что компания заключила контракт с министерством обороны Украины на поставку модулей метательных зарядов для артиллерийских орудий калибром 155 миллиметров. Стоимость заказа - около девяти миллионов евро за поставку нескольких десятков тысяч модулей указанного калибра. По условиям контракта, они должны были быть доставлены в январе 2025 года.155 мм - калибр артиллерии, который принят за стандарт в западном альянсе НАТО. Снаряды именно этого калибра чаще всего ВСУ пускают по мирным городам Донбасса и другим регионам России. Только за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили несколько десятков украинских беспилотников.О других событиях дня в своем материале Бойня в Русском Поречном. Главное на Украине на утро 31 января рассказал автор издания Украина.ру Егор Леев.
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новости, украина, россия, испания, нато, вооруженные силы украины, украина.ру, снаряды, взрыв
Новости, Украина, Россия, Испания, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, снаряды, взрыв

Тот самый 155 миллиметр: взрыв прогремел на фабрике в Испании, производящей снаряды для Украины

10:28 31.01.2025 (обновлено: 10:30 31.01.2025)
 
© report.az
© report.az
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В испанской провинции Мурсия произошел взрыв на фабрике боеприпасов Rheinmetall, которая в декабре начала производить снаряды для киевского режима. Об этом 31 января сообщила испанская газета Pais со ссылкой на "близкие к расследованию источники"
"Хотя причины инцидента до сих пор уточняются, одна из линий расследования предполагает, что произошло воспламенение на одном из пороховых складов", - написала газета, уточнив, что в результате ЧП в окрестностях города Мурсия были ранены шесть человек.
Военное предприятие, о котором идет речь, было основано в XVIII веке как фабрика по производству пороха. С 2010 года ей владеет дочерняя компания немецкого конгломерата Rheinmetall - Rheinmetall Expal Munitions.
В настоящее время фабрика производит все типы снарядов, взрывателей, гильз и бомб, поставляя свою продукцию как испанским вооруженным силам, так и турецкой и израильской армиям.
В декабре в Rheinmetall подтвердили, что компания заключила контракт с министерством обороны Украины на поставку модулей метательных зарядов для артиллерийских орудий калибром 155 миллиметров. Стоимость заказа - около девяти миллионов евро за поставку нескольких десятков тысяч модулей указанного калибра. По условиям контракта, они должны были быть доставлены в январе 2025 года.
155 мм - калибр артиллерии, который принят за стандарт в западном альянсе НАТО. Снаряды именно этого калибра чаще всего ВСУ пускают по мирным городам Донбасса и другим регионам России. Только за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили несколько десятков украинских беспилотников.
О других событиях дня в своем материале Бойня в Русском Поречном. Главное на Украине на утро 31 января рассказал автор издания Украина.ру Егор Леев.
 
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