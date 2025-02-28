Когда боевики ВСУ вернутся с фронта, они могут устроить "махновщину" и "кровавый Майдан" — Поликарпов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Если тысячи украинских боевиков захватят какие-то регионы Украины и установят там "махновщину", успокаивать их не захотят ни Россия, ни США, ни Польша. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Недавно один известный украинский террорист-экстремист спрогнозировал жуткий сценарий: если Украину заставят подписать условия проигрыша, то возвращающаяся с фронта армия может устроить кровавый Майдан, рассказал эксперт.
"По его данным, на Украине находится 800 тысяч единиц неучтенного автоматического оружия. Может быть, не 800 тысяч (что-то пропало на ЛБС, что-то досталось нам в качестве трофеев, что-то было продано боевикам на Ближний Восток или мексиканским картелям)", — добавил Поликарпов.
Но при это все понимают, что значительная часть этих стволов лежит где-то в гаражах и в любой момент может выстрелить, отметил историк.
Основные прорывы на фронте возможны в результате политических договоренностей (закрытых или закулисных). А эти договоренности могут спровоцировать на Украине сценарий кровавого Майдана, в который лезть никто не захочет, подчеркнул Поликарпов.
"Строго говоря, если несколько сот тысяч украинских боевиков захватят Житомир и установят там махновскую республику, успокаивать их не захотят ни Россия, ни США, ни Польша", — подытожил собеседник издания.
Также о других аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
Вчера, 16:25Военный историк Михаил Мягков: ВСУ под Курском рухнут так, как в 1944 году рухнули немцы в Белоруссии Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами