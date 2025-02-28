https://ukraina.ru/20250228/1061413257.html

Когда боевики ВСУ вернутся с фронта, они могут устроить "махновщину" и "кровавый Майдан" — Поликарпов

Когда боевики ВСУ вернутся с фронта, они могут устроить "махновщину" и "кровавый Майдан" — Поликарпов - 28.02.2025 Украина.ру

Когда боевики ВСУ вернутся с фронта, они могут устроить "махновщину" и "кровавый Майдан" — Поликарпов

Если тысячи украинских боевиков захватят какие-то регионы Украины и установят там "махновщину", успокаивать их не захотят ни Россия, ни США, ни Польша. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-02-28T05:30

2025-02-28T05:30

2025-02-28T05:30

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Недавно один известный украинский террорист-экстремист спрогнозировал жуткий сценарий: если Украину заставят подписать условия проигрыша, то возвращающаяся с фронта армия может устроить кровавый Майдан, рассказал эксперт.Но при это все понимают, что значительная часть этих стволов лежит где-то в гаражах и в любой момент может выстрелить, отметил историк.Основные прорывы на фронте возможны в результате политических договоренностей (закрытых или закулисных). А эти договоренности могут спровоцировать на Украине сценарий кровавого Майдана, в который лезть никто не захочет, подчеркнул Поликарпов. "Строго говоря, если несколько сот тысяч украинских боевиков захватят Житомир и установят там махновскую республику, успокаивать их не захотят ни Россия, ни США, ни Польша", — подытожил собеседник издания.Также о других аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250227/1061410009.html

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