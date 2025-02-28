Когда боевики ВСУ вернутся с фронта, они могут устроить "махновщину" и "кровавый Майдан" — Поликарпов - 28.02.2025 Украина.ру
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Когда боевики ВСУ вернутся с фронта, они могут устроить "махновщину" и "кровавый Майдан" — Поликарпов
Когда боевики ВСУ вернутся с фронта, они могут устроить "махновщину" и "кровавый Майдан" — Поликарпов - 28.02.2025 Украина.ру
Когда боевики ВСУ вернутся с фронта, они могут устроить "махновщину" и "кровавый Майдан" — Поликарпов
Если тысячи украинских боевиков захватят какие-то регионы Украины и установят там "махновщину", успокаивать их не захотят ни Россия, ни США, ни Польша. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-02-28T05:30
2025-02-28T05:30
новости
россия
украина
боевики
всу
майдан
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польша
оружие
украинская армия
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Недавно один известный украинский террорист-экстремист спрогнозировал жуткий сценарий: если Украину заставят подписать условия проигрыша, то возвращающаяся с фронта армия может устроить кровавый Майдан, рассказал эксперт.Но при это все понимают, что значительная часть этих стволов лежит где-то в гаражах и в любой момент может выстрелить, отметил историк.Основные прорывы на фронте возможны в результате политических договоренностей (закрытых или закулисных). А эти договоренности могут спровоцировать на Украине сценарий кровавого Майдана, в который лезть никто не захочет, подчеркнул Поликарпов. "Строго говоря, если несколько сот тысяч украинских боевиков захватят Житомир и установят там махновскую республику, успокаивать их не захотят ни Россия, ни США, ни Польша", — подытожил собеседник издания.Также о других аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, боевики, всу, майдан, сша, польша, оружие, украинская армия, сво
Новости, Россия, Украина, Боевики, ВСУ, Майдан, США, Польша, оружие, украинская армия, СВО

Когда боевики ВСУ вернутся с фронта, они могут устроить "махновщину" и "кровавый Майдан" — Поликарпов

05:30 28.02.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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Если тысячи украинских боевиков захватят какие-то регионы Украины и установят там "махновщину", успокаивать их не захотят ни Россия, ни США, ни Польша. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Недавно один известный украинский террорист-экстремист спрогнозировал жуткий сценарий: если Украину заставят подписать условия проигрыша, то возвращающаяся с фронта армия может устроить кровавый Майдан, рассказал эксперт.
"По его данным, на Украине находится 800 тысяч единиц неучтенного автоматического оружия. Может быть, не 800 тысяч (что-то пропало на ЛБС, что-то досталось нам в качестве трофеев, что-то было продано боевикам на Ближний Восток или мексиканским картелям)", — добавил Поликарпов.
Но при это все понимают, что значительная часть этих стволов лежит где-то в гаражах и в любой момент может выстрелить, отметил историк.
Основные прорывы на фронте возможны в результате политических договоренностей (закрытых или закулисных). А эти договоренности могут спровоцировать на Украине сценарий кровавого Майдана, в который лезть никто не захочет, подчеркнул Поликарпов.
"Строго говоря, если несколько сот тысяч украинских боевиков захватят Житомир и установят там махновскую республику, успокаивать их не захотят ни Россия, ни США, ни Польша", — подытожил собеседник издания.
Также о других аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
Михаил Мягков (СВО) - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Вчера, 16:25
Военный историк Михаил Мягков: ВСУ под Курском рухнут так, как в 1944 году рухнули немцы в Белоруссии Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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