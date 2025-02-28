В окружение могут попасть 20 тысяч: Евсеев о том, когда ВС РФ захлопнут "крышку" котла в Судже - 28.02.2025 Украина.ру
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В окружение могут попасть 20 тысяч: Евсеев о том, когда ВС РФ захлопнут "крышку" котла в Судже
В окружение могут попасть 20 тысяч: Евсеев о том, когда ВС РФ захлопнут "крышку" котла в Судже - 28.02.2025 Украина.ру
В окружение могут попасть 20 тысяч: Евсеев о том, когда ВС РФ захлопнут "крышку" котла в Судже
Группировка ВСУ на Курском направлении оценивается в 60 тысяч человек. Любой нормальный командир в этой ситуации поставил бы вопрос хотя бы о частичном выводе войск с такого плацдарма, потому что удержать его невозможно. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-02-28T06:00
2025-02-28T06:00
новости
россия
суджа
курахово
владимир евсеев
всу
наступление
окружение
сво
спецоперация
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"После освобождения Свердликово нам осталось 4 километра до ключевой трассы снабжения противника "Сумы — Курск", которая контролируется нами с помощью беспилотников", — сообщил Евсеев.То есть у российской армии есть хорошие перспективы окружения ВСУ в Судже и севернее Суджи. Сейчас там формируется котел, причем достаточно большой, подчеркнул эксперт.Любой нормальный командир в этой ситуации поставил бы вопрос хотя бы о частичном выводе войск с такого плацдарма, потому что удержать его невозможно, констатировал собеседник издания.Евсеев напомнил, как развивалась ситуация под Курахово: "Сначала был котел в боях за само Курахово, где мы уничтожили бригаду ВСУ. После Курахово возник второй котел, который мы захлопнули, взяв Андреевку. Теперь мы взяли Улаклы".То есть в этой цепочке котлов уничтожаются боеготовые украинские бригады, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
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новости, россия, суджа, курахово, владимир евсеев, всу, наступление, окружение, сво, спецоперация, вс рф, курская область, плацдарм
Новости, Россия, Суджа, Курахово, Владимир Евсеев, ВСУ, наступление, окружение, СВО, Спецоперация, ВС РФ, Курская область, плацдарм

В окружение могут попасть 20 тысяч: Евсеев о том, когда ВС РФ захлопнут "крышку" котла в Судже

06:00 28.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
- РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Группировка ВСУ на Курском направлении оценивается в 60 тысяч человек. Любой нормальный командир в этой ситуации поставил бы вопрос хотя бы о частичном выводе войск с такого плацдарма, потому что удержать его невозможно. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
"После освобождения Свердликово нам осталось 4 километра до ключевой трассы снабжения противника "Сумы — Курск", которая контролируется нами с помощью беспилотников", — сообщил Евсеев.
То есть у российской армии есть хорошие перспективы окружения ВСУ в Судже и севернее Суджи. Сейчас там формируется котел, причем достаточно большой, подчеркнул эксперт.
"В целом группировка врага на этом направлении оценивается в 60 тысяч человек (40 тысяч в Сумской области, 20 тысяч под Курском). И если мы сейчас закроем крышку этого котла, в нем окажется 20-тысячная группировка ВСУ", — отметил Евсеев.
Любой нормальный командир в этой ситуации поставил бы вопрос хотя бы о частичном выводе войск с такого плацдарма, потому что удержать его невозможно, констатировал собеседник издания.
Евсеев напомнил, как развивалась ситуация под Курахово: "Сначала был котел в боях за само Курахово, где мы уничтожили бригаду ВСУ. После Курахово возник второй котел, который мы захлопнули, взяв Андреевку. Теперь мы взяли Улаклы".
То есть в этой цепочке котлов уничтожаются боеготовые украинские бригады, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
Тимофей Борисов интервью
24 февраля, 16:20
Тимофей Борисов: Канцлер Мерц включит пылесос, который соберет для ВСУ оружие со всего мираГермания будет пылесосить по всему миру вооружение, поставленное ранее в другие страны, и отправлять на Украину. Среди танков это Leopard-2A4, 1А5, 2А6. Но вряд ли на Украину отправят новейшие Leopard-2A8. Это слишком дорогие танки, там слишком чувствительные технологии, не думаю, что немцы пойдут на такой риск.
 
НовостиРоссияСуджаКураховоВладимир ЕвсеевВСУнаступлениеокружениеСВОСпецоперацияВС РФКурская областьплацдарм
 
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