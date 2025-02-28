https://ukraina.ru/20250228/1061380198.html

В окружение могут попасть 20 тысяч: Евсеев о том, когда ВС РФ захлопнут "крышку" котла в Судже

В окружение могут попасть 20 тысяч: Евсеев о том, когда ВС РФ захлопнут "крышку" котла в Судже - 28.02.2025 Украина.ру

В окружение могут попасть 20 тысяч: Евсеев о том, когда ВС РФ захлопнут "крышку" котла в Судже

Группировка ВСУ на Курском направлении оценивается в 60 тысяч человек. Любой нормальный командир в этой ситуации поставил бы вопрос хотя бы о частичном выводе войск с такого плацдарма, потому что удержать его невозможно. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-02-28T06:00

2025-02-28T06:00

2025-02-28T06:00

новости

россия

суджа

курахово

владимир евсеев

всу

наступление

окружение

сво

спецоперация

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"После освобождения Свердликово нам осталось 4 километра до ключевой трассы снабжения противника "Сумы — Курск", которая контролируется нами с помощью беспилотников", — сообщил Евсеев.То есть у российской армии есть хорошие перспективы окружения ВСУ в Судже и севернее Суджи. Сейчас там формируется котел, причем достаточно большой, подчеркнул эксперт.Любой нормальный командир в этой ситуации поставил бы вопрос хотя бы о частичном выводе войск с такого плацдарма, потому что удержать его невозможно, констатировал собеседник издания.Евсеев напомнил, как развивалась ситуация под Курахово: "Сначала был котел в боях за само Курахово, где мы уничтожили бригаду ВСУ. После Курахово возник второй котел, который мы захлопнули, взяв Андреевку. Теперь мы взяли Улаклы".То есть в этой цепочке котлов уничтожаются боеготовые украинские бригады, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250224/1061318961.html

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новости, россия, суджа, курахово, владимир евсеев, всу, наступление, окружение, сво, спецоперация, вс рф, курская область, плацдарм