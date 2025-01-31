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ПВО сбила за ночь почти полсотни украинских беспилотников - Минобороны

ПВО сбила за ночь почти полсотни украинских беспилотников - Минобороны - 31.01.2025 Украина.ру

ПВО сбила за ночь почти полсотни украинских беспилотников - Минобороны

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2025-01-31T08:30

2025-01-31T08:30

2025-01-31T08:30

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Из них 25 - над территорией Ростовской области.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что из-за падения обломков одного из БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода в регионе возник пожар.Его оперативно ликвидировали, заверили в телеграм-канале администрации Волгоградской области.Одного пострадавшего рабочего завода госпитализировали.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о падении беспилотника в Судогодском районе региона, жертв, пострадавших и угрозы для населения нет. Незначительные повреждения получил забор частного дома.О других безуспешных атаках ВСУ - в материале ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS на сайте Украина.ру.

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новости, волгоградская область, андрей бочаров, россия, ростовская область, вооруженные силы украины