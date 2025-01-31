ПВО сбила за ночь почти полсотни украинских беспилотников - Минобороны
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ
Из них 25 - над территорией Ростовской области.
"Восемь – над территорией Волгоградской области; шесть – над территорией Курской области; четыре – над территорией Ярославской области и по два – над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края", - перечислили в ведомстве.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что из-за падения обломков одного из БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода в регионе возник пожар.
Его оперативно ликвидировали, заверили в телеграм-канале администрации Волгоградской области.
Одного пострадавшего рабочего завода госпитализировали.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о падении беспилотника в Судогодском районе региона, жертв, пострадавших и угрозы для населения нет. Незначительные повреждения получил забор частного дома.
О других безуспешных атаках ВСУ - в материале ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS на сайте Украина.ру.