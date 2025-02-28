https://ukraina.ru/20250228/1061401174.html

Агент Трампа, российского ГРУ или Коломойского? О кандидате в президенты Украины Александре Дубинском

Агент Трампа, российского ГРУ или Коломойского? О кандидате в президенты Украины Александре Дубинском - 28.02.2025 Украина.ру

Агент Трампа, российского ГРУ или Коломойского? О кандидате в президенты Украины Александре Дубинском

На Украине все политические силы готовятся к выборам, хотя для проформы вероятность их проведения многие из них отрицают, а кандидатур пока не выдвигают.

2025-02-28T06:04

2025-02-28T06:04

2025-02-28T06:09

эксклюзив

выборы

украина

сша

александр дубинский

владимир зеленский

игорь коломойский

слуга народа

гру

сбу

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Единственный, кто уже открыто заявил о своих президентских амбициях – это бывший член фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, хотя сам он находится в СИЗО по делу о госизмене."Промолчать сейчас — значит продлить войну еще на пять лет, до 2030 года. Это недопустимо. Поэтому я, Александр Дубинский, 1981 года рождения, уроженец Киева, заявляю: я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Украины", - написал нардеп.Дубинский также отметил, что одни конкуренты Зеленского, как Валерий Залужный, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко вроде бы отказались от участия в выборах, а другие — в частности, Алексей Арестович, Артем Дмитрук и Евгений Мураев — не могут принять в них участие, потому что выехали за границу. В итоге, по мнению Дубинского, устранив всех конкурентов, Зеленский объявит себя победителем и будет далее узурпировать власть.В своем Telegram-канале он организовал на днях опрос для своей аудитории: за кого бы они проголосовали, если бы был выбор между Зеленским и шваброй. С результатом 97% победила швабра.Дубинский также опубликовал собственный план завершения войны, заявив о желании провести референдум о дальнейшей внешней политике Украины. А еще он хотел бы он отменить должность президента, которую желает занять."Если народ примет решение об отмене президентской власти, я готов уйти в тот же день", — добавил Дубинский. Однако и Зеленский в 2019 году утверждал, что за власть цепляться не будет.Среди планов Дубинского также числится примирение с РФ, налаживание контактов с россиянами и даже проведение в странах Европы совместных украино-российских дней культуры ради снятия напряженности в отношениях.Депутат уже достаточно давно является яростным критиком Зеленского, не стесняется в выражениях, когда поносит "Слуг народа" и грозит им всеми смертными карами. Его немало приободрило возвращение в Белый дом Дональда Трампа, от которого он ожидает расследования всех преступлений режима Зеленского.В отношении же прочих западных партнеров у Дубинского немало претензий. Он открыто говорит, что украинцы умирают не за свою страну и ее интересы. "Украинцы пытаются выжить и умирают за чужие интересы. И у меня вопрос к ним - вам точно нужны такие европейские ценности?", — подчеркивает нардеп.На днях он также обратился к госсекретарю США Марко Рубио с просьбой разработать законопроект для Украины и ввести санкции за нарушение прав человека на Украине, похищения и убийства людей, организованные Зеленским.В качестве примера он напомнил о трагической судьбе американского журналиста Гонсало Лиры, убитого в застенках СБУ.Предыдущая администрация США вела против Дубинского санкции в 2021 году якобы за вмешательство в американские выборы и работу на РФ, хотя в том же году против него были введены санкции и стороны России.В СБУ же утверждали, что с 2019 года Дубинский под позывным "Буратино" работал в агентурной сети ГРУ, осуществлявшей "информационно-подрывную деятельность в пользу России". С 2023 года он находится в Лукьяновском СИЗО Киева.Однако у многих украинцев возникают вопросы относительно того, как ему удается писать и публиковать свои воззвания и манифесты из камеры, где у обычных заключенных нет таких возможностей.Сам Дубинский утверждает, что действует исключительно самостоятельно. "Все как-то всполошились, забегали. Кто же спонсор Дубинского? Кто заплатит за его поход в президенты? Кто за ним стоит? Никого. И все, одновременно. Нет никаких спонсоров. И не хочется. Если делать то, что запланировал я - спонсорам это не понравится", - пишет заключенный депутат.Однако некоторые украинские Telegram-каналы усматривают его связь с олигархом Игорем Коломойским, который когда-то был спонсором и Владимира Зеленского. Сейчас против Коломойского введены санкции, он находится под арестом, но пребывает в достаточно комфортных условиях до поры до времени."Игорь Коломойский, сидящий в украинской тюрьме, так как жутко не хочет попасть в американскую, начал продвигать бывшего "Слугу народа" Александра Дубинского", - пишет украинский Telegram-канал "First. Новости войны".Авторы подчеркивают, что политическая деятельность Дубинского, развернутая за решёткой, выглядит беспрецедентно на фоне других заключённых высокого ранга, лишённых возможности вести подобную работу.На этом основании некоторые украинские эксперты приходят к выводу, что Дубинский и его виртуальная будущая партия – очередной проект Коломойского. Как и Зеленский до 2019 года, Александр Дубинский делает ставку на русскоязычный электорат, требует примирения с Россией, выступает против преследования канонической православной церкви. Как и Зеленский, он – выходец из медиа-сферы, работавший на телеканале Коломойского "1+1". Сам Дубинский пишет, что Коломойского не предавал, в отличие от других своих коллег, желает олигарху здоровья и крепости духа, а также отрицает, что у него сейчас есть какие-либо совместные проекты с ним.Вместе с тем Дубинский хвалит Коломойского за формирование националистических батальонов в 2014 году. "Я с глубоким уважением и личной симпатией отношусь к этому человеку. Он харизматичный лидер и бизнесмен. Считаю, что сохранение в составе Украины Одесской, Харьковской и Днепропетровской областей в 2014-м - личная заслуга Коломойского", - писал Дубинский в конце января 2025.Фактически, Дубинский оправдывает террор, который в 2014 году Коломойский, Турчинов и Аваков развернули против населения Донбасса. Олигарх известен, как достаточно циничный и беспринципный бизнесмен, у которого есть свои счеты к Демократической партии США, Петру Порошенко и своему бывшему протеже Владимиру Зеленскому. У него вполне мог возникнуть очередной план провернуть схему с медийным кандидатом, который яростно критикует власть, выступает за мир и за русский язык.Еще один кандидат в президенты - в статье Дмитрия Ковалевича Мечется между Трампом и Зеленским. Штрихи к портрету кандидата Юлии Тимошенко

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, выборы, украина, сша, александр дубинский, владимир зеленский, игорь коломойский, слуга народа, гру, сбу, госизмена