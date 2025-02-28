Главное за ночь 28 февраля - 28.02.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 28 февраля
Главное за ночь 28 февраля - 28.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 28 февраля
Российская ПВО за ночь уничтожила 22 украинских дрона: восемь было сбито над Орловской областью, семь - над Курской, четыре - над Брянской, один - над... Украина.ру, 28.02.2025
2025-02-28T08:11
2025-02-28T08:11
новости
сша
россия
орловская область
александр дарчиев
андрей марочко
дональд трамп
вооруженные силы украины
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Российская ПВО за ночь уничтожила 22 украинских дрона: восемь было сбито над Орловской областью, семь - над Курской, четыре - над Брянской, один - над Смоленской областью, еще два - над Кубанью.Силы РФ заняли важный опорный пункт ВСУ у освобожденной Новолюбовки в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Госдепартамент выпустил заявление об итогах встречи представителей США и России в Стамбуле:- Переговоры прошли под председательством заместителя помощника госсекретаря США Сонаты Коултер и директора департамента Северной Америки МИД РФ Александра Дарчиева;- На встрече обсудили конкретные шаги в сфере нормализации работы дипмиссий;- Коултер и Дарчиев по итогам переговоров договорились о новой встрече в ближайшем будущем.Стоимость украинских редкоземельных металлов переоценена властями как США, так и самой Украины. Об этом заявил колумнист британского журнала The Spectator Оуэн Мэттьюс.Федеральная торговая комиссия США займет штаб-квартиру USAID, сообщило агентство Bloomberg.Подробнее об Агентстве по международному развитию США - в материале Прозрачный Маск и чадолюбивый Трамп продолжают троллить USAID на сайте Украина.ру.
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452
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, орловская область, александр дарчиев, андрей марочко, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, США, Россия, Орловская область, Александр Дарчиев, Андрей Марочко, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 28 февраля

08:11 28.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская ПВО за ночь уничтожила 22 украинских дрона: восемь было сбито над Орловской областью, семь - над Курской, четыре - над Брянской, один - над Смоленской областью, еще два - над Кубанью.
Силы РФ заняли важный опорный пункт ВСУ у освобожденной Новолюбовки в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Госдепартамент выпустил заявление об итогах встречи представителей США и России в Стамбуле:
- Переговоры прошли под председательством заместителя помощника госсекретаря США Сонаты Коултер и директора департамента Северной Америки МИД РФ Александра Дарчиева;

- На встрече обсудили конкретные шаги в сфере нормализации работы дипмиссий;

- Коултер и Дарчиев по итогам переговоров договорились о новой встрече в ближайшем будущем.
Стоимость украинских редкоземельных металлов переоценена властями как США, так и самой Украины. Об этом заявил колумнист британского журнала The Spectator Оуэн Мэттьюс.
Федеральная торговая комиссия США займет штаб-квартиру USAID, сообщило агентство Bloomberg.
Подробнее об Агентстве по международному развитию США - в материале Прозрачный Маск и чадолюбивый Трамп продолжают троллить USAID на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАРоссияОрловская областьАлександр ДарчиевАндрей МарочкоДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
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