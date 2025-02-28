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Главное за ночь 28 февраля

Главное за ночь 28 февраля - 28.02.2025 Украина.ру

Главное за ночь 28 февраля

Российская ПВО за ночь уничтожила 22 украинских дрона: восемь было сбито над Орловской областью, семь - над Курской, четыре - над Брянской, один - над... Украина.ру, 28.02.2025

2025-02-28T08:11

2025-02-28T08:11

2025-02-28T08:11

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Российская ПВО за ночь уничтожила 22 украинских дрона: восемь было сбито над Орловской областью, семь - над Курской, четыре - над Брянской, один - над Смоленской областью, еще два - над Кубанью.Силы РФ заняли важный опорный пункт ВСУ у освобожденной Новолюбовки в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Госдепартамент выпустил заявление об итогах встречи представителей США и России в Стамбуле:- Переговоры прошли под председательством заместителя помощника госсекретаря США Сонаты Коултер и директора департамента Северной Америки МИД РФ Александра Дарчиева;- На встрече обсудили конкретные шаги в сфере нормализации работы дипмиссий;- Коултер и Дарчиев по итогам переговоров договорились о новой встрече в ближайшем будущем.Стоимость украинских редкоземельных металлов переоценена властями как США, так и самой Украины. Об этом заявил колумнист британского журнала The Spectator Оуэн Мэттьюс.Федеральная торговая комиссия США займет штаб-квартиру USAID, сообщило агентство Bloomberg.Подробнее об Агентстве по международному развитию США - в материале Прозрачный Маск и чадолюбивый Трамп продолжают троллить USAID на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, орловская область, александр дарчиев, андрей марочко, дональд трамп, вооруженные силы украины