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Министр финансов США заверил, что Вашингтон и Киев достигли соглашения по ископаемым

Министр финансов США заверил, что Вашингтон и Киев достигли соглашения по ископаемым - 28.02.2025 Украина.ру

Министр финансов США заверил, что Вашингтон и Киев достигли соглашения по ископаемым

Соглашение о сотрудничестве между Украиной и США в области добычи полезных ископаемых согласовано. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business

2025-02-28T07:15

2025-02-28T07:15

2025-02-28T07:25

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"Я уверен, что (Владимир) Зеленский и (президент США Дональд) Трамп проведут широкое обсуждение, но что касается самой сделки, то она полностью зафиксирована на бумаге и одобрена украинским правительством. Теперь остается лишь дождаться подписания главами двух государств (в пятницу)", – заявил Бессент.Он уточнил, что договор будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины. Кроме того, Бессент отметил, что соглашение призвано исключить любые проявления коррупции за счет применения передовых методов, используемых в США.Трамп на пресс-конференции в Белом доме подтвердил, что в пятницу подпишет с Зеленским соглашение, в рамках которого США станут основным партнером в разработке редкоземельных металлов, нефти и газа Украины.Накануне директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что, по предварительным оценкам, США могут получить около 20 миллиардов долларов от сделки с Украиной по редкоземельным минералам.Тем временем Франция тоже захотела получить свою часть репараций с Украины: Париж заявил свои права на кусок "редкоземельного пирога" Киева.

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новости, сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп