В рядах ВСУ — тенденция к упадку: историк о том, что будет, если Киеву перекроют "американский краник" - 28.02.2025 Украина.ру
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В рядах ВСУ — тенденция к упадку: историк о том, что будет, если Киеву перекроют "американский краник"
В рядах ВСУ — тенденция к упадку: историк о том, что будет, если Киеву перекроют "американский краник" - 28.02.2025 Украина.ру
В рядах ВСУ — тенденция к упадку: историк о том, что будет, если Киеву перекроют "американский краник"
Отдельные "успехи" ВСУ очень мало сказываются на общей тенденции к их упадку. Компенсировать отсутствие техники людьми и отсутствие людей техникой украинские военные уже не могут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
2025-02-28T05:00
2025-02-28T05:00
новости
киев
россия
всу
военная техника
украинская армия
мобилизация
сво
спецоперация
потери всу
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Все те, кто сейчас призывают воевать "как во времена Сталина", не оценивают ситуацию дальше собственных лозунгов, считает эксперт. Все, кто призывают "мобилизовать миллион человек на нужды СВО" – дальше завтра не смотрят, отметил историк.Успехи и неудачи на фронте зависят от того, насколько хорошо у вас снабженные и оснащенные части, добавил он.Он отметил, что шведские гусеничные бронетранспортеры PBV 302 в октябре засняли в Польше на эшелоне, а уже в ноябре их зафиксировали на фронте.Важно же не количество солдат, а результат. И результат СВО с каждым днем становится все лучше и лучше для нас. И отдельные "успехи" ВСУ очень мало сказываются на общей тенденции к их упадку, "А что будет, если завтра Киеву перекроют американский краник? Чем они это будут компенсировать? Компенсировать отсутствие техники людьми и отсутствие людей техникой они уже не могут", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.Подробно про ситуацию на Курском направлении — в материале "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, россия, всу, военная техника, украинская армия, мобилизация, сво, спецоперация, потери всу, иосиф сталин
Новости, Киев, Россия, ВСУ, военная техника, украинская армия, мобилизация, СВО, Спецоперация, потери ВСУ, Иосиф Сталин

В рядах ВСУ — тенденция к упадку: историк о том, что будет, если Киеву перекроют "американский краник"

05:00 28.02.2025
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP / Evgeniy Maloletka
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Отдельные "успехи" ВСУ очень мало сказываются на общей тенденции к их упадку. Компенсировать отсутствие техники людьми и отсутствие людей техникой украинские военные уже не могут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
Все те, кто сейчас призывают воевать "как во времена Сталина", не оценивают ситуацию дальше собственных лозунгов, считает эксперт. Все, кто призывают "мобилизовать миллион человек на нужды СВО" – дальше завтра не смотрят, отметил историк.
Успехи и неудачи на фронте зависят от того, насколько хорошо у вас снабженные и оснащенные части, добавил он.
"Иначе вы попадаете в ситуацию, в которой сейчас оказались ВСУ. Да, у них вроде бы миллионная армия. Но они бросают на фронт насильно мобилизованных людей после трехнедельной подготовки. А технику они отправляют на фронт сразу с колес", — подчеркнул Копылов.
Он отметил, что шведские гусеничные бронетранспортеры PBV 302 в октябре засняли в Польше на эшелоне, а уже в ноябре их зафиксировали на фронте.
Важно же не количество солдат, а результат. И результат СВО с каждым днем становится все лучше и лучше для нас. И отдельные "успехи" ВСУ очень мало сказываются на общей тенденции к их упадку,
"А что будет, если завтра Киеву перекроют американский краник? Чем они это будут компенсировать? Компенсировать отсутствие техники людьми и отсутствие людей техникой они уже не могут", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
Подробно про ситуацию на Курском направлении — в материале "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой" на сайте Украина.ру.
Александр Котов
24 февраля, 18:18
Александр Котов: Мерц и без "Таурусов" будет проводить не менее жесткую политику по Украине, чем ШольцВыборы в Бундестаг показали, что фактически вся Германия недовольна нынешней политикой и хотела бы пересобрать состав правительства. Отношения у ФРГ и США останутся переплетенными, но Мерц будет проводить двухфакторную политику. Россия и Германия, в свою очередь, имеют экономические связи, несмотря на то, что идет СВО.
 
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