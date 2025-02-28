https://ukraina.ru/20250228/1061416850.html

В рядах ВСУ — тенденция к упадку: историк о том, что будет, если Киеву перекроют "американский краник"

В рядах ВСУ — тенденция к упадку: историк о том, что будет, если Киеву перекроют "американский краник" - 28.02.2025 Украина.ру

В рядах ВСУ — тенденция к упадку: историк о том, что будет, если Киеву перекроют "американский краник"

Отдельные "успехи" ВСУ очень мало сказываются на общей тенденции к их упадку. Компенсировать отсутствие техники людьми и отсутствие людей техникой украинские военные уже не могут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов

2025-02-28T05:00

2025-02-28T05:00

2025-02-28T05:00

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Все те, кто сейчас призывают воевать "как во времена Сталина", не оценивают ситуацию дальше собственных лозунгов, считает эксперт. Все, кто призывают "мобилизовать миллион человек на нужды СВО" – дальше завтра не смотрят, отметил историк.Успехи и неудачи на фронте зависят от того, насколько хорошо у вас снабженные и оснащенные части, добавил он.Он отметил, что шведские гусеничные бронетранспортеры PBV 302 в октябре засняли в Польше на эшелоне, а уже в ноябре их зафиксировали на фронте.Важно же не количество солдат, а результат. И результат СВО с каждым днем становится все лучше и лучше для нас. И отдельные "успехи" ВСУ очень мало сказываются на общей тенденции к их упадку, "А что будет, если завтра Киеву перекроют американский краник? Чем они это будут компенсировать? Компенсировать отсутствие техники людьми и отсутствие людей техникой они уже не могут", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.Подробно про ситуацию на Курском направлении — в материале "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250224/1061322007.html

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новости, киев, россия, всу, военная техника, украинская армия, мобилизация, сво, спецоперация, потери всу, иосиф сталин