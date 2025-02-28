К итогам встречи США-Великобритания: англичане готовят войска. Трамп объяснил, зачем такой мир на Украине - 28.02.2025 Украина.ру
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К итогам встречи США-Великобритания: англичане готовят войска. Трамп объяснил, зачем такой мир на Украине
К итогам встречи США-Великобритания: англичане готовят войска. Трамп объяснил, зачем такой мир на Украине - 28.02.2025 Украина.ру
К итогам встречи США-Великобритания: англичане готовят войска. Трамп объяснил, зачем такой мир на Украине
Мирный план Дональда Трампа по Украине состоит из двух фаз: переговоров и yреализации договоренностей. Пока не будет пройден первый этап - настоящие мирные переговоры между Россией и Украиной - второй не наступит. Или сделка состоится скоро, или не состоится вообще
2025-02-28T05:55
2025-02-28T05:56
эксклюзив
украина
великобритания
россия
дональд трамп
кир стармер
владимир зеленский
нато
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Президент США Дональд Трамп рассказал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру об усилиях американской администрации по достижению мирного соглашения на Украине. Трамп подчеркнул, что его команда действует исходя из двух ключевых интересов: с гуманной точки зрения - остановить кровопролитие, с экономической - если боевые действия продолжатся, восстановление потом обойдется дороже, чем сейчас. По словам Трампа, добиться прекращения "этой смертельной спирали" очень трудно, и он провел исторические переговоры и с президентом России Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским с Украины, и с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте."Мы дадим вам знать, что произойдет. Либо это (заключение мирного соглашения. - Ред.) произойдет довольно скоро, либо не произойдет вообще", - предостерег Трамп.Трамп указал членам НАТО на необходимость повысить оборонные расходы до 4% или даже 5% ВВП на примере "катастрофы на Украине". Он посоветовал Стармеру срочно наверстать упущенное.Стармер согласился с Трампом. По его словам, британские власти вместе с американской администрацией сосредоточены на том, чтобы окончательно положить конец вооруженному конфликту на Украине. В его модели развития событий история должна встать на сторону ни победителя, ни проигравшего, а миротворца. Он продолжает обсуждать вопросы предоставления гарантий безопасности Украине с Францией, другими представителями государств НАТО, и в воскресенье, 2 марта, Лондон примет делегации из 18 стран для дискуссий."Сегодня мы обсуждали план по достижению мира, который был бы жестким и справедливым, который Украина поможет сформировать, и который опирается на силу, чтобы помешать Путину вернуться за добавкой. Я тесно сотрудничаю с другими европейскими лидерами в этом вопросе, и мне ясно, что Великобритания готова приступить к действиям, чтобы поддержать сделку, работая вместе с нашими союзниками, потому что это единственный способ сохранить мир", - сказал Стармер.Поэтому Великобритания отправит в 2025 году больше военной помощи, чем когда либо, сказал Стармер. Лондон будет действовать по принципу: "главное победа, а не участие". Кроме этого, Стармер назвал Великобританию и США единственными западными странами, лидирующими в сфере искусственного интеллекта, и идут по пути не регуляции, а применения его возможностей. Лондон и Вашингтон готовятся начать работу над новым экономическим соглашением.Для большей убедительности Стармер напомнил, что часом ранее привез в Овальный кабинет письмо короля Великобритании Чарльза III Дональду Трампу. Монарх пригласил Трампа в Соединенное Королевство, а Стармер несколько раз назвал это "беспрецедентным шагом".Журналистов интересовали технические детали мирного процесса на Украине, но ответы они не смогли получить. Трамп объяснил, что ему хотелось бы сначала закончить с первой фазой - договориться со сторонами, чтобы перейти ко второй - реализации."Во-первых, я хочу, чтобы все было гуманно. Я хочу, чтобы в солдат перестали стрелять, потому что [гибнут] в основном солдаты. Города были стерты с лица земли, и я не хочу платить миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов, как и премьер-министр или кто-либо другой, из-за бессмысленной войны, которой никогда не должно было случиться, и мы собираемся позаботиться об этом", - сказал Трамп.Другая "фишка" британских политтехнологов для укрепления позиций Стармера - публичные выступления в защиту Зеленского от Трампа, который ранее назвал его диктатором. На встрече в Овальном кабинете Трамп удивленно заявил, что не помнит, что такое говорил. На пресс-конференции аналогичный вопрос снова задали, но в более провокационной формулировке: готов ли он перед ним, Зеленским, извиниться, потому что, дескать, диктатор-то президент другого государства?Трамп дипломатично и во второй раз уклонился от ответа. Встреча с Зеленским будет хорошей, украинские власти в Вашингтоне уважают, и очень много дали им оружия, чтобы они могли воевать. Стармер последовал примеру Трампа, и заявил, что его отношение к президенту России и так всем известно."Проблема в том, что если будет заключена сделка, а я надеюсь, что она будет, то это должна быть долгосрочная сделка. Это не временная мера. Именно поэтому я думаю, что это действительно важно, что Путин знает, что это историческое соглашение, которое, я очень надеюсь, будет заключено", - сказал он.Подводя итоги, Трамп вновь обвинил предыдущую администрацию Штатов в незаинтересованности в каких-либо переговорах. По его мнению, все это время Россия хотела бы пойти на диалог, но никакой надежды на мир Вашингтон не давал.Заключим сделку о прекращении войны, заключил Трамп, и увел Стармера от журналистов.
https://ukraina.ru/20250227/1061417494.html
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Алексей Туманов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, великобритания, россия, дональд трамп, кир стармер, владимир зеленский, нато
Эксклюзив, Украина, Великобритания, Россия, Дональд Трамп, Кир Стармер, Владимир Зеленский, НАТО

К итогам встречи США-Великобритания: англичане готовят войска. Трамп объяснил, зачем такой мир на Украине

05:55 28.02.2025 (обновлено: 05:56 28.02.2025)
 
© СкриншотПресс-конференция Дональда Трампа и Кира Стармера в Вашингтоне 27 февраля 2025 года
Пресс-конференция Дональда Трампа и Кира Стармера в Вашингтоне 27 февраля 2025 года
© Скриншот
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
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Мирный план Дональда Трампа по Украине состоит из двух фаз: переговоров и yреализации договоренностей. Пока не будет пройден первый этап - настоящие мирные переговоры между Россией и Украиной - второй не наступит. Или сделка состоится скоро, или не состоится вообще
Президент США Дональд Трамп рассказал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру об усилиях американской администрации по достижению мирного соглашения на Украине. Трамп подчеркнул, что его команда действует исходя из двух ключевых интересов: с гуманной точки зрения - остановить кровопролитие, с экономической - если боевые действия продолжатся, восстановление потом обойдется дороже, чем сейчас. По словам Трампа, добиться прекращения "этой смертельной спирали" очень трудно, и он провел исторические переговоры и с президентом России Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским с Украины, и с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
"Мы дадим вам знать, что произойдет. Либо это (заключение мирного соглашения. - Ред.) произойдет довольно скоро, либо не произойдет вообще", - предостерег Трамп.
Трамп указал членам НАТО на необходимость повысить оборонные расходы до 4% или даже 5% ВВП на примере "катастрофы на Украине". Он посоветовал Стармеру срочно наверстать упущенное.
Стармер согласился с Трампом. По его словам, британские власти вместе с американской администрацией сосредоточены на том, чтобы окончательно положить конец вооруженному конфликту на Украине. В его модели развития событий история должна встать на сторону ни победителя, ни проигравшего, а миротворца. Он продолжает обсуждать вопросы предоставления гарантий безопасности Украине с Францией, другими представителями государств НАТО, и в воскресенье, 2 марта, Лондон примет делегации из 18 стран для дискуссий.
"Сегодня мы обсуждали план по достижению мира, который был бы жестким и справедливым, который Украина поможет сформировать, и который опирается на силу, чтобы помешать Путину вернуться за добавкой. Я тесно сотрудничаю с другими европейскими лидерами в этом вопросе, и мне ясно, что Великобритания готова приступить к действиям, чтобы поддержать сделку, работая вместе с нашими союзниками, потому что это единственный способ сохранить мир", - сказал Стармер.
Поэтому Великобритания отправит в 2025 году больше военной помощи, чем когда либо, сказал Стармер. Лондон будет действовать по принципу: "главное победа, а не участие". Кроме этого, Стармер назвал Великобританию и США единственными западными странами, лидирующими в сфере искусственного интеллекта, и идут по пути не регуляции, а применения его возможностей. Лондон и Вашингтон готовятся начать работу над новым экономическим соглашением.
Для большей убедительности Стармер напомнил, что часом ранее привез в Овальный кабинет письмо короля Великобритании Чарльза III Дональду Трампу. Монарх пригласил Трампа в Соединенное Королевство, а Стармер несколько раз назвал это "беспрецедентным шагом".
Журналистов интересовали технические детали мирного процесса на Украине, но ответы они не смогли получить. Трамп объяснил, что ему хотелось бы сначала закончить с первой фазой - договориться со сторонами, чтобы перейти ко второй - реализации.
"Во-первых, я хочу, чтобы все было гуманно. Я хочу, чтобы в солдат перестали стрелять, потому что [гибнут] в основном солдаты. Города были стерты с лица земли, и я не хочу платить миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов, как и премьер-министр или кто-либо другой, из-за бессмысленной войны, которой никогда не должно было случиться, и мы собираемся позаботиться об этом", - сказал Трамп.
Другая "фишка" британских политтехнологов для укрепления позиций Стармера - публичные выступления в защиту Зеленского от Трампа, который ранее назвал его диктатором. На встрече в Овальном кабинете Трамп удивленно заявил, что не помнит, что такое говорил. На пресс-конференции аналогичный вопрос снова задали, но в более провокационной формулировке: готов ли он перед ним, Зеленским, извиниться, потому что, дескать, диктатор-то президент другого государства?
Трамп дипломатично и во второй раз уклонился от ответа. Встреча с Зеленским будет хорошей, украинские власти в Вашингтоне уважают, и очень много дали им оружия, чтобы они могли воевать. Стармер последовал примеру Трампа, и заявил, что его отношение к президенту России и так всем известно.
"Проблема в том, что если будет заключена сделка, а я надеюсь, что она будет, то это должна быть долгосрочная сделка. Это не временная мера. Именно поэтому я думаю, что это действительно важно, что Путин знает, что это историческое соглашение, которое, я очень надеюсь, будет заключено", - сказал он.
Подводя итоги, Трамп вновь обвинил предыдущую администрацию Штатов в незаинтересованности в каких-либо переговорах. По его мнению, все это время Россия хотела бы пойти на диалог, но никакой надежды на мир Вашингтон не давал.
Заключим сделку о прекращении войны, заключил Трамп, и увел Стармера от журналистов.
Встреча Дональда Трампа и Кира Стармера в Овальном кабинете в Вашингтоне 27 февраля
Вчера, 23:47
Трамп заставил Стармера нервничать: Справитесь с Россией один на один?27 февраля президент США Дональд Трамп принял в Овальном кабинете премьер-министра Великобритании Кира Стармера и ответил на вопросы журналистов перед обедом. Стармер был немногословен - возможно, напуган выпадами хозяина положения
 
ЭксклюзивУкраинаВеликобританияРоссияДональд ТрампКир СтармерВладимир ЗеленскийНАТО
 
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