https://ukraina.ru/20250228/1061420188.html

Трамп отказался платить миллиарды за бессмысленную войну

Трамп отказался платить миллиарды за бессмысленную войну - 28.02.2025 Украина.ру

Трамп отказался платить миллиарды за бессмысленную войну

Президент США Дональд Трамп после переговоров с премьером Великобритании Киром Стармером заявил журналистам, что не хочет платить миллиарды долларов за бессмысленную войну на Украине

2025-02-28T07:55

2025-02-28T07:55

2025-02-28T07:55

новости

великобритания

дональд трамп

кир стармер

украина

сша

марко рубио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101807/62/1018076258_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54440dbd7d6f36ceb6cb2b34ce12a6b8.jpg

"Я не хочу платить миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов, как и премьер-министр (Великобритании Кир Стармер - ред.) или кто-либо другой, за бессмысленную войну, которой никогда не должно было случиться", – сказал Трамп.По его словам, следующим шагом на пути к урегулированию конфликта на Украине должно стать прекращение огня, его можно достичь "быстро”.Он также подчеркнул, что урегулирование украинского кризиса произойдет "относительно скоро или никогда".Об окончании конфликта - в материале "Война закончится по русскому расписанию": Трамп и Рубио не сошлись по срокам окончания СВО на сайте Украина.ру

великобритания

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великобритания, дональд трамп, кир стармер, украина, сша, марко рубио