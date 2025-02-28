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Трамп отказался платить миллиарды за бессмысленную войну
Трамп отказался платить миллиарды за бессмысленную войну - 28.02.2025 Украина.ру
Трамп отказался платить миллиарды за бессмысленную войну
Президент США Дональд Трамп после переговоров с премьером Великобритании Киром Стармером заявил журналистам, что не хочет платить миллиарды долларов за бессмысленную войну на Украине
2025-02-28T07:55
2025-02-28T07:55
2025-02-28T07:55
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"Я не хочу платить миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов, как и премьер-министр (Великобритании Кир Стармер - ред.) или кто-либо другой, за бессмысленную войну, которой никогда не должно было случиться", – сказал Трамп.По его словам, следующим шагом на пути к урегулированию конфликта на Украине должно стать прекращение огня, его можно достичь "быстро”.Он также подчеркнул, что урегулирование украинского кризиса произойдет "относительно скоро или никогда".Об окончании конфликта - в материале "Война закончится по русскому расписанию": Трамп и Рубио не сошлись по срокам окончания СВО на сайте Украина.ру
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новости, великобритания, дональд трамп, кир стармер, украина, сша, марко рубио
Новости, Великобритания, Дональд Трамп, Кир Стармер, Украина, США, Марко Рубио
Трамп отказался платить миллиарды за бессмысленную войну
Президент США Дональд Трамп после переговоров с премьером Великобритании Киром Стармером заявил журналистам, что не хочет платить миллиарды долларов за бессмысленную войну на Украине
"Я не хочу платить миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов, как и премьер-министр (Великобритании Кир Стармер - ред.) или кто-либо другой, за бессмысленную войну, которой никогда не должно было случиться", – сказал Трамп.
По его словам, следующим шагом на пути к урегулированию конфликта на Украине должно стать прекращение огня, его можно достичь "быстро”.
Он также подчеркнул, что урегулирование украинского кризиса произойдет "относительно скоро или никогда".