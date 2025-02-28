Хватит на один участок фронта: Копылов о том, сколько бригад может собрать ЕС для вторжения на Украину - 28.02.2025 Украина.ру
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Хватит на один участок фронта: Копылов о том, сколько бригад может собрать ЕС для вторжения на Украину
Хватит на один участок фронта: Копылов о том, сколько бригад может собрать ЕС для вторжения на Украину - 28.02.2025 Украина.ру
Хватит на один участок фронта: Копылов о том, сколько бригад может собрать ЕС для вторжения на Украину
Гипотетически, для захода на Украину Британия может собрать две бригады, Франция тоже может развернуть две бригады, еще по одной могут добавить Германия и Швеция. Но такие планы могут обсуждаться еще очень долго. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
2025-02-28T06:15
2025-02-28T06:15
новости
украина
британия
франция
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вторжение
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Европейские лидеры любят махать шашками. Если бы они реально хотели, они бы уже ввязались в украинский конфликт, отметил эксперт. Вопрос в том, сколько сил они смогут собрать для вторжения на Украину, добавил он."По информации источников, заслуживающих доверия, ситуация примерно такова: Британия может развернуть две бригады, Франция тоже может развернуть две бригады, еще по одной могут добавить Германия и Швеция. По меркам СВО – этих сил хватит на один маленький участок фронта", — сообщил Копылов.И потом, все это "очень весело", пока у тебя нет потерь. Поэтому меня очень забавят разговоры о том, что "европейский контингент миротворцев встанет на Украине вокруг ключевых точек", отметил историк."Они вокруг АЭС или одесского порта встанут, взявшись за руки? Мне вдруг вспомнилась раскрученная в западных СМИ история о том, как жители Прибалтики дружно взялись за руки и благодаря этому СССР развалился", — указал Копылов.И даже схема Евросоюза с миротворцами на Украине звучит примерно так: "война останавливается, мы приходим и встаем кружком". Да, планы эти могут обсуждаться еще долго, пока какая-нибудь Польша снова не откажется от этой затеи и все развалится, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.Подробно про ситуацию на Курском направлении — в материале "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, британия, франция, прибалтика, вторжение, ес, евросоюз, европа, германия, швеция, война, конфликт, сво, спецоперация
Новости, Украина, Британия, Франция, Прибалтика, вторжение, ЕС, Евросоюз, Европа, Германия, Швеция, война, конфликт, СВО, Спецоперация

Хватит на один участок фронта: Копылов о том, сколько бригад может собрать ЕС для вторжения на Украину

06:15 28.02.2025
 
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Гипотетически, для захода на Украину Британия может собрать две бригады, Франция тоже может развернуть две бригады, еще по одной могут добавить Германия и Швеция. Но такие планы могут обсуждаться еще очень долго. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
Европейские лидеры любят махать шашками. Если бы они реально хотели, они бы уже ввязались в украинский конфликт, отметил эксперт. Вопрос в том, сколько сил они смогут собрать для вторжения на Украину, добавил он.
"По информации источников, заслуживающих доверия, ситуация примерно такова: Британия может развернуть две бригады, Франция тоже может развернуть две бригады, еще по одной могут добавить Германия и Швеция. По меркам СВО – этих сил хватит на один маленький участок фронта", — сообщил Копылов.
И потом, все это "очень весело", пока у тебя нет потерь. Поэтому меня очень забавят разговоры о том, что "европейский контингент миротворцев встанет на Украине вокруг ключевых точек", отметил историк.
"Они вокруг АЭС или одесского порта встанут, взявшись за руки? Мне вдруг вспомнилась раскрученная в западных СМИ история о том, как жители Прибалтики дружно взялись за руки и благодаря этому СССР развалился", — указал Копылов.
И даже схема Евросоюза с миротворцами на Украине звучит примерно так: "война останавливается, мы приходим и встаем кружком". Да, планы эти могут обсуждаться еще долго, пока какая-нибудь Польша снова не откажется от этой затеи и все развалится, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
Подробно про ситуацию на Курском направлении — в материале "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой" на сайте Украина.ру.
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