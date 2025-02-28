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Трамп заверил, что "уважает" Зеленского, хотя их отношения стали "раздражающими"

Трамп заверил, что "уважает" Зеленского, хотя их отношения стали "раздражающими" - 28.02.2025 Украина.ру

Трамп заверил, что "уважает" Зеленского, хотя их отношения стали "раздражающими"

Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с Владимиром Зеленским 28 февраля заявил журналистам в Белом доме, что "уважает" его

2025-02-28T07:32

2025-02-28T07:32

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"Мы очень хорошо поладим. Мы очень уважаем его. Я очень уважаю его. Мы дали ему много (военной - ред.) техники и много денег", - напомнил Трамп.Накануне он же заявил, что "не может поверить", что ранее назвал Зеленского диктатором и отметил, что их отношения стали немного "раздражающими".Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business заверил, что Вашингтон и Киев достигли соглашения по ископаемым. Остается лишь дождаться подписания главами двух государств.Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что, по предварительным оценкам, США могут получить около 20 миллиардов долларов от сделки с Украиной по редкоземельным минералам.Тем временем Франция тоже захотела получить свою часть репараций с Украины: Париж заявил свои права на кусок "редкоземельного пирога" Киева.

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новости, сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп