https://ukraina.ru/20250228/1061420942.html
Будет ли Россия забирать Харьков, Сумы и Чернигов и как наказывать террористов и предателей — Ищенко
Будет ли Россия забирать Харьков, Сумы и Чернигов и как наказывать террористов и предателей — Ищенко - 28.02.2025 Украина.ру
Будет ли Россия забирать Харьков, Сумы и Чернигов и как наказывать террористов и предателей — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа относительно его намерения помочь Украине в процессе возвращения утраченных территорий
2025-02-28T08:31
2025-02-28T08:31
2025-02-28T08:32
видео
сша
россия
харьков
ростислав ищенко
дональд трамп
владимир путин
ес
сбу
президент
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Также он высказался о заявлениях президента России Владимира Путина о совместных проектах с иностранцами по разработке алюминиевых месторождений в Красноярском крае и по добыче редкоземельных металлов в новых регионах России.Кроме того, он спрогнозировал возможный ответ Евросоюза на введение пошлин на европейские товары со стороны США, а также рассказал о том, стоит ли ужесточать наказания за предательство и коллаборационизм. 00:39 – Сможет ли Украина вернуть себе часть утраченных территорий и помогут ли ей в этом США? 05:52 – О совместных проектах по разработке месторождений редкоземельных металлов.14:16 – Чем может ответить Европа на введение пошлин на свои товары со стороны США? 22:08 – Почему террористы не учатся на чужих примерах и нужно ли ужесточать наказание для предателей?
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Украина.ру
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Будет ли Россия забирать Харьков, Сумы и Чернигов и как наказывать террористов и предателей — Ищенко
08:31 28.02.2025 (обновлено: 08:32 28.02.2025)
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа относительно его намерения помочь Украине в процессе возвращения утраченных территорий
Также он высказался о заявлениях президента России Владимира Путина о совместных проектах с иностранцами по разработке алюминиевых месторождений в Красноярском крае и по добыче редкоземельных металлов в новых регионах России.
Кроме того, он спрогнозировал возможный ответ Евросоюза
на введение пошлин на европейские товары со стороны США, а также рассказал о том, стоит ли ужесточать наказания за предательство и коллаборационизм.
00:39 – Сможет ли Украина вернуть себе часть утраченных территорий и помогут ли ей в этом США?
05:52 – О совместных проектах по разработке месторождений редкоземельных металлов.
14:16 – Чем может ответить Европа
на введение пошлин на свои товары со стороны США?
22:08 – Почему террористы не учатся на чужих примерах и нужно ли ужесточать наказание для предателей?