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Украину превратили в концлагерь - Царев

Украину превратили в концлагерь - Царев - 28.02.2025 Украина.ру

Украину превратили в концлагерь - Царев

Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским фактически превратил Украину в концлагерь. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады, российский политик Олег Царев, передает РИА Новости

2025-02-28T09:22

2025-02-28T09:22

2025-02-28T09:22

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"Часть населения сбежала с Украины, (на) оставшейся Зеленский устроил концлагерь. Зеленский разрушил страну и экономику", - сказал Царев.По его словам, сейчас ради того, чтобы получить личные гарантии Зеленский передает США контроль над природными ресурсами Украины.Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что, по предварительным оценкам, США могут получить от сделки с Украиной около 20 миллиардов долларов.Тем временем Франция тоже захотела получить свою часть репараций с Украины: Париж заявил свои права на кусок "редкоземельного пирога" Киева.

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новости, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, олег царев, верховная рада