Украину превратили в концлагерь - Царев - 28.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250228/1061421473.html
Украину превратили в концлагерь - Царев
Украину превратили в концлагерь - Царев - 28.02.2025 Украина.ру
Украину превратили в концлагерь - Царев
Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским фактически превратил Украину в концлагерь. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады, российский политик Олег Царев, передает РИА Новости
2025-02-28T09:22
2025-02-28T09:22
новости
украина
сша
вашингтон
владимир зеленский
олег царев
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102277/32/1022773281_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_534f70b0e91bcb8793aa44faf2e1a590.jpg
"Часть населения сбежала с Украины, (на) оставшейся Зеленский устроил концлагерь. Зеленский разрушил страну и экономику", - сказал Царев.По его словам, сейчас ради того, чтобы получить личные гарантии Зеленский передает США контроль над природными ресурсами Украины.Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что, по предварительным оценкам, США могут получить от сделки с Украиной около 20 миллиардов долларов.Тем временем Франция тоже захотела получить свою часть репараций с Украины: Париж заявил свои права на кусок "редкоземельного пирога" Киева.
украина
сша
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102277/32/1022773281_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eef7d44e2d962d07a0da3568d3630a9f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, олег царев, верховная рада
Новости, Украина, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Олег Царев, Верховная Рада

Украину превратили в концлагерь - Царев

09:22 28.02.2025
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Пятая годовщина победы Майдана"
П/к на тему: Пятая годовщина победы Майдана - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским фактически превратил Украину в концлагерь. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады, российский политик Олег Царев, передает РИА Новости
"Часть населения сбежала с Украины, (на) оставшейся Зеленский устроил концлагерь. Зеленский разрушил страну и экономику", - сказал Царев.
По его словам, сейчас ради того, чтобы получить личные гарантии Зеленский передает США контроль над природными ресурсами Украины.
"В таких условиях Украина никогда не сможет восстановиться", - подчеркнул экс-депутат.
Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.
Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что, по предварительным оценкам, США могут получить от сделки с Украиной около 20 миллиардов долларов.
Тем временем Франция тоже захотела получить свою часть репараций с Украины: Париж заявил свои права на кусок "редкоземельного пирога" Киева.
 
НовостиУкраинаСШАВашингтонВладимир ЗеленскийОлег ЦаревВерховная Рада
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:09Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз невообразимым
11:08Насильно мобилизованных украинцев помечают: депутат Рады рассказала, как
10:42Теперь в Курской области: ВС РФ ликвидировали еще одну украинскую ДРГ
10:40Теперь Новенькое: ВС РФ перешли границу с Украиной в Сумской области
10:29До границы ЛНР возле Белогоровки осталось 500 метров: Марочко о продвижении ВС РФ
10:29Владимир Брутер: Россия должна объяснить Трампу, что мир на Украине не может начинаться с перемирия
10:15В конгрессе США Зеленскому посоветовали показать Трампу средний палец — NYT
10:05Украинские паспорта и взрывчатка: среди тех, кто готовил покушение на митрополита, был его экс-помощник
10:01Константинов назвал бредовой идею отправки европейских миротворцев на Украину
09:52Ликвидированные ДРГ Украины проникли под Дзержинск ради пиара — Кимаковский
09:22Украину превратили в концлагерь - Царев
09:13Уважаемый диктатор Зеленский, осталось только подписать. Главное на Украине на утро 28 февраля
08:58Дубинский рассказал, где Зеленский прячет свое золото
08:32ФСБ сорвала планируемый украинскими спецслужбами теракт против митрополита Тихона
08:31Будет ли Россия забирать Харьков, Сумы и Чернигов и как наказывать террористов и предателей — Ищенко
08:11Главное за ночь 28 февраля
08:01"Барская конфедерация": как шляхта победила Польшу
07:55Трамп отказался платить миллиарды за бессмысленную войну
07:32Трамп заверил, что "уважает" Зеленского, хотя их отношения стали "раздражающими"
07:15Министр финансов США заверил, что Вашингтон и Киев достигли соглашения по ископаемым
Лента новостейМолния