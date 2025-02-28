https://ukraina.ru/20250228/1061421473.html
Украину превратили в концлагерь - Царев
Украину превратили в концлагерь - Царев - 28.02.2025 Украина.ру
Украину превратили в концлагерь - Царев
Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским фактически превратил Украину в концлагерь. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады, российский политик Олег Царев, передает РИА Новости
2025-02-28T09:22
2025-02-28T09:22
2025-02-28T09:22
новости
украина
сша
вашингтон
владимир зеленский
олег царев
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102277/32/1022773281_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_534f70b0e91bcb8793aa44faf2e1a590.jpg
"Часть населения сбежала с Украины, (на) оставшейся Зеленский устроил концлагерь. Зеленский разрушил страну и экономику", - сказал Царев.По его словам, сейчас ради того, чтобы получить личные гарантии Зеленский передает США контроль над природными ресурсами Украины.Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что, по предварительным оценкам, США могут получить от сделки с Украиной около 20 миллиардов долларов.Тем временем Франция тоже захотела получить свою часть репараций с Украины: Париж заявил свои права на кусок "редкоземельного пирога" Киева.
украина
сша
вашингтон
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102277/32/1022773281_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eef7d44e2d962d07a0da3568d3630a9f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, олег царев, верховная рада
Новости, Украина, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Олег Царев, Верховная Рада
Украину превратили в концлагерь - Царев
Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским фактически превратил Украину в концлагерь. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады, российский политик Олег Царев, передает РИА Новости