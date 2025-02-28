https://ukraina.ru/20250228/1061343544.html

"Барская конфедерация": как шляхта победила Польшу

"Барская конфедерация": как шляхта победила Польшу - 28.02.2025 Украина.ру

"Барская конфедерация": как шляхта победила Польшу

21 ноября 2014 года украинцы вышли на Майдан Независимости протестуя против права Украины проводить независимую внешнюю политику – ведь "диктатор" Янукович осмелился торговаться с Европой! Удивительный идиотизм, но украинцы здесь ничего не придумали – на два с половиной столетия раньше нечто в таком же духе исполнила польская шляхта

2025-02-28T08:01

2025-02-28T08:01

2025-02-28T08:01

история

история

история украины

польша

россия

сша

екатерина ii

сейм

речь посполитая

xviii век

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102686/46/1026864691_0:3:900:509_1920x0_80_0_0_605a43a2b341729cfdaf3d9d3cdad7f4.jpg

29 февраля 1768 года в городке Бар на Подолье польские магнаты начали вооружённое выступление с целью сохранить привилегии для католиков, получившее наименование Барской конфедерации. Это движение вошло в основы польского национального мифа, повлияло на становление армии США, но самих поляков привело к плачевному для них результату.В соответствии с условиями "Вечного мира" между Московским царством и Польшей, подписанного весной 1686 года, правительство Речи Посполитой обязывалось прекратить национально-религиозное угнетение православного населения, проживающего в Польше.В июле 1763-го, ещё при жизни Августа III, в Польшу по личному приказу императрицы Екатерины II вошли четыре полка российских войск во главе с графом Николаем Салтыковым, при этом одной из причин было названо лишение должностей православных подданных Речи Посполитой.После смерти Августа III в октябре 1763-го посол России в Варшаве князь Николай Репнин получил из Санкт-Петербурга инструкции поддержать претензии на трон Станислава-Августа Понятовского.Избранию Станислава Понятовского королём Польши пыталась помешать так называемая "гетманская партия" во главе с великим коронным гетманом Яном Клеменском Браницким. Однако в скоротечной гражданской войне они потерпели поражение.25 ноября 1764 года Станислав Понятовский был коронован в Варшаве. Он начал политические реформы, направленные на ликвидацию системы так называемой "шляхетской демократии". Реформы были настолько революционными, что в 1766 году от них отказались даже одни из главных инициаторов — семья Чарторыйских.В 1767 году 20-тысячная русская армия вступили на территорию Речи Посполитой, и под её прикрытием 20 марта 1767 года Николай Репнин создал конфедерации (собрания шляхты), поддерживающие расширение прав религиозных диссидентов (православных).В ответ на это католическая знать 23 июня создала в Радоме конфедерацию, направленную против Станислава Понятовского. Однако Репнину взял "Радомскую конфедерацию" под контроль и использовал её как дополнительный инструмент давления на короля.Летом 1767 года состоялись выборы Сейма Польши, получившего название "Репнинский сейм". Сейм начал работу в Варшаве 5 октября 1767 года. Однако многие польские магнаты продемонстрировали неуступчивость к требованиям Петербурга.14 октября 1767 года русские солдаты выкрали несколько делегатов Сейма. Причём не только выступавшего против религиозных свобод диссидентов краковского епископа, но и лидеров де-факто пророссийской "Радомской конфедерации" (последние, к примеру, публично признавали русские войска в Польше "оказывающими помощь и действительно полезными народу"). Без решения суда всех их отправили в ссылку в Россию.Только после этого Сейм принял все требуемые от него решения.24 февраля 1768 года князь Николай Репнин от имени императрицы Екатерины II подписал с королём и делегатами Сейма "Трактат о вечной дружбе", который де-факто превращал Польшу в протекторат Российской империи. 26 февраля Сейм принял закон, который не только ограничивал "демократию шляхты", но и гарантировал права "диссидентам". Гарантом же была Россия и лично императрица Екатерина II.29 февраля в городке Бар на Подолье было провозглашено создание "Барской конфедерации" — объединения шляхты, которое формально ставило своей целью возвращение "вольностей".Лидерами конфедерации были бывший руководитель "Радомской конфедерации", маршалок надворный коронный Ежи Август Мнишек, епископ каменецкий Адам Станислав Красинский, староста варецкий Юзеф Пулаский (его избрали формальным руководителем конфедерации), и трое его сыновей, среди которых наиболее активным был Казимир Пулаский. Духовником конфедератов был харизматичный священник-кармелит Марек Яндолович родом из Львова (вошёл в историю как "ксёндз Марек").В декларации о провозглашении "Барской конфедерации" нет было ни слова ни о России, ни о короле Польши — только о вере. Её первый пункт гласит: "Святую римскую католическую веру каждый обязан защищать своей жизнью и кровью".Первыми свой меч конфедераты обрушили на безоружных — православное население и духовенство Речи Посполитой.Этим немедленно воспользовалась Россия. Основные военные действия против войск "Барской конфедерации" вели регулярные русские и польские войска под командованием, соответственно, генералов Апраксина и Кречетникова и гетмана Франциска Браницкого — именно они взяли Бар уже 19 июня 1768-го.Не менее болезненные удары конфедераты получили в ходе "Колиивщины" — восстания казаков и крестьян против поляков, формальным поводом к которому стали как раз репрессии против православных."Барская конфедерация" фактически запустила процесс геополитического переформатирования как самого этого государства, так и всего региона.Конфедераты с самого начала поддерживали тесные контакты с Турцией, и использовали "Колиивщину", в ходе которой восставшие заняли ряд находящихся под турецкой властью городов, для провоцирования конфликта между Османской и Российской империями.Турция и Крымское ханство, польстившись на обещания "Барской конфедерации" (передать им Подолье и Волынь), а также на посулы поддерживавшей конфедератов Франции (направить на помощь подданным султана войска и флот), пришли на помощь конфедератам, и уже 6 октября 1768 года объявили войну России.Однако русские наносили поражения как объединённым силам Оттоманской Порты и Крымского ханства, так и войскам конфедератов.Уже летом 1770 года большинство войск "Барской конфедерации" были выбиты с территории Польши и оказались на землях Венгрии. Именно там, в городе Прешов (ныне Словакия), конфедераты объявили о детронизации Станислава Понятовского.3 ноября 1771 года в Варшаве отряд конфедератов во главе с Казимиром Пуласким атаковал королевскую карету, ранил и похитил Станислава Понятовского. Но ему, согласно легенде, удалось вызвать в одном из похитителей раскаяние, и короля отпустили на свободу.Эта акция привела к тому, что от конфедератов отвернулось большинство их европейских союзников — в первую очередь Франция.Окончательный разгром конфедератов состоялся в 1772 году.15 апреля 1772 года русские войска под командой бригадира Александра Суворова после трёхмесячной осады заняли королевский замок Вавель в Кракове (большинство гарнизона составляли французские наёмники). До этого Суворов нанёс конфедератам ещё одно серьёзное поражение — 23 мая 1771-го под Лянцкороной.Символическим же концом деятельности "Барской конфедерации" стала капитуляция 18 июля 1772 года защитников города Ченстохова, центра польского католицизма. Отдельные мелкие отряды сопротивлялись до ноября 1772-го.В период максимального размаха деятельности в различных воинских подразделениях "Барской конфедерации" служили до 100 тысяч человек. Всего за четыре года этого вооружённого противостояния прошло более 500 сражений и погибло более 60 тысяч польских солдат и офицеров с обеих сторон. 14 тысяч конфедератов были отправлены в ссылку вглубь России.Как подчёркивают польские историки, главной причиной поражения "Барской конфедерации" стал раскол в польском обществе. Конфедератов поддерживали далеко не все.Большинство польских историков уверено, что именно "Барская конфедерация" подтолкнула Россию принять настойчивое предложение Пруссии о разделе Польши. Прусский король Фридрих II, забрав в 1744-м у Австрии большую часть Силезии, хотел компенсировать Вене эту потерю за счёт польских земель — Львова и Русского воеводства.5 августа 1772 года в Санкт-Петербурге полномочные представители Пруссии, России и Австрии подписали трактат о разделе польских земель.***В национальной памяти поляков "Барская конфедерация" оставила неизгладимый след, став национальным мифом.Конфедераты были героями многочисленных литературных произведений, в частности, пера Адама Мицкевича и Юлиуша Словацкого, запечатлены на полотнах польских художников Юзефа Брандта, Артура Гроттера и Юлиуша Коссака. После 1990 года борьба конфедератов была увековечена на Могиле Неизвестного солдата в Варшаве.Но самой большой чести удостоился один из лидеров конфедератов, за которым закрепился ярлык "убийцы короля" — Казимир Пулаский, после поражения конфедератов бежавший сначала в Турцию, а затем во Францию.В конце 1775 года Пулаский встретился в Париже с Бенджамином Франклином и Сайласом Дином, которые уговорили его помочь американцам в их войне за независимость от Великобритании. Он присоединился к войскам Джорджа Вашингтона в качестве волонтёра незадолго до битвы при Брендивайне.Пулаский, чей кавалерийский опыт произвёл хорошее впечатление на Вашингтона, был назначен бригадным генералом, командующим конницей. Кавалерия под его началом была малоэффективной. Офицерам под командованием поляка было сложно понимать своего командира, так как он очень плохо владел английским. Кроме того, Пулаский отличался высокомерием, отказывался подчиняться кому-либо, кроме Джорджа Вашингтона и Конгресса.9 октября 1779 года Пулаский повёл свой легион в наступление под городом Саванна в Джорджии. Она помогла ослабить давление на силы союзников-французов. Пулаский был ранен и скончался через два дня.Хотя Пулаский во время войны за независимость США потерпел больше поражений, чем одержал побед, заложенные им принципы организации кавалерии со временем привились в американской армии. Поскольку он был первым командующим конными частями армии США, его называют "Отцом американской кавалерии".8 октября 2009-го Конгресс США принял резолюцию о присвоении Казимиру Пуласкому звания почетного гражданина США, которую 6 ноября того же года подписал президент Барак Обама. Пулаский стал одним из восьми людей, которым присвоено это звание, наряду с Уинстоном Черчиллем, Раулем Валленбергом и матерью Терезой.

https://ukraina.ru/20241125/1043469422.html

https://ukraina.ru/20240901/1049049765.html

https://ukraina.ru/20240502/1023471544.html

https://ukraina.ru/20240621/1028055880.html

https://ukraina.ru/20241209/1059518515.html

https://ukraina.ru/20191125/1025775188.html

польша

россия

сша

речь посполитая

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, польша, россия, сша, екатерина ii, сейм, речь посполитая, xviii век, король, александр суворов