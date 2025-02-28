США получат недра, Китай – землю, а украинцы – кладбище. Украинские эксперты о будущем страны - 28.02.2025 Украина.ру
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США получат недра, Китай – землю, а украинцы – кладбище. Украинские эксперты о будущем страны
США получат недра, Китай – землю, а украинцы – кладбище. Украинские эксперты о будущем страны - 28.02.2025 Украина.ру
США получат недра, Китай – землю, а украинцы – кладбище. Украинские эксперты о будущем страны
На Украине обсуждают, как ловко Штаты присосались к украинским ресурсам, не дав при этом никаких гарантий безопасности Киеву. И надеются, что только меркантильность Трампа поможет киевскому режиму сохранить Запорожье и Херсон.
2025-02-28T05:24
2025-02-28T05:24
эксклюзив
сво
украина
сша
россия
переговоры
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
игорь мосийчук
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Но она же может окончательно загнать Украину в "третий мир" в качестве колонии. Так за что воюем?Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* предположил, что парламент не будет ратифицировать документ, в котором нет конкретики, а есть лишь направления, неблагоприятные для Украины. D эфире одного из ютуб-каналов он напомнил, что юрисдикция создаваемого украино-американского фонда – американская, напомнил и о том, что никаких гарантий безопасности для Киева в соглашении нет."В результате войны, в которой заработали миллиарды американцы, в которой мы (киевский режим – Ред.) потеряли, россияне забрали территории, мы получаем сухой остаток. Сухой остаток выглядит так - РФ, США и ЕС получают украинские недра, Китай и Азия получают землю, а украинцы получают кладбище. Вот это результат войны, в которой верховодил страной и народом великий полководец Владимир Александрович Зеленский", - констатировал Мосийчук.К тому же, по мнению экс-нардепа, президент РФ Владимир Путин жестко поднял ставки в переговорном процессе в плане территориальных претензий: Россия требует отдать Запорожье, Херсон и донецкие территории без боя."Понятно, на это никто не пойдет, потому что Запорожье, допустим, это ключ к Днепру, это ключ к югу, к Одессе и тому подобное… Никто это делать не будет", - заявил Мосийчук.Он добавил: "Но так как переговоры идут на уровне США – Россия, то тут надежды только на меркантильность Трампа и на то, что в национальных интересах Америки - это Одесса, это Днепр (Днепропетровск – Ред.) и так далее, поэтому уступать навряд ли они будут".Украинский политтехнолог Андрей Золотарев предостерег сограждан от излишнего оптимизма. По его мнению, сделка содержит много подводных камней, о которых украинцы не знают, но в целом следует исходить из презумпции отсутствия добрых намерений в политике."Тут сразу возникает такой очень серьезный вопрос – а не является ли это такой сделкой, которая окончательно добьет Украину, превратив ее в сырьевой придаток, в такую плантацию постукраинской компании", - сказал эксперт в эфире UKRLIFE.TV. Он добавил, что на такие мысли наталкивает тот факт, что эта сделка рассматривается как коммерческая, а не как межгосударственная.К тому же, по словам Золотарева, те молодые люди на Украине, которые "за деньги USAID и Госдепартамента занимались пропагандой деколонизации и дерусификации, они не знают ни хрена, что такое настоящий колониализм или неоколониализм".Эксперт отметил, что на Украине "риторика деколонизации стала инструментом интеллектуальных элит, которая позволяла им утвердить их символическую власть и оказывать влияние на политику, и выстраивать отношения со своими патронами на берегу Потомака, в Лондоне, в Брюсселе и т.д.".Но что в результате? Золотарев сослался на данные украинского экономиста Алексея Куща, согласно которым до начала СВО сектор торговли и услуг, то есть сервисный сектор экономики Украины, составлял 64%. Теперь же он составляет 74%. Сырьевой сектор увеличился с 8% до 14%, тогда как промышленность скатилась за это время с 18% до 14%, "хотя в условиях войны все должно быть наоборот".Эксперт выразил опасение, что договор с США "только закрепит эту негативную для Украины динамику: когда мы рискуем получить сырьевой сектор внутреннего продукта 20%, промышленность – 5%, сектор услуг – 75%"."Мы и так уже экономически находимся куда ближе к третьему миру. А дальше нас ждут уже и политические, и социальные реалии третьего мира. Не может быть такого, если экономика скатывается в сырьевой сегмент, становится сырьевым придатком развитых стран… ну, у нас и политика будет соответствующего толка", - сказал Золотарев.По словам политтехнолога, конечная остановка Украины лежит теперь не в коммуне, как когда-то пелось, а в системе неоколониализма – и Украина там будет пребывать в качестве неоколонии."Поэтому у меня очень большие предубеждения относительно этого договора. Да, может быть Владимир Александрович (Зеленский – Ред.) решил обеспечить себе гарантии, но это решение личных проблем, не путайте, как говорится, свою шерсть с общественной… Ну, войдет в историю как Владимир Редкоземельный. В Британии был Иоанн Безземельный, а у нас будет гетьман Редкоземельный", - предположил Золотарев.О попытке Зеленского получить личные гарантии безопасности для себя и для своего ближайшего окружения говорит и украинский политолог Кость Бондаренко. В эфире одного из ютуб-каналов он отметил, что такие переговоры на самом деле идут уже не первый месяц, и при этом "Зеленский называет пять фамилий, кроме него, пять семей, на которые он хотел бы получить определенные гарантии".Сами эти фамилии политолог называть не стал, но напомнил, что когда-то Зеленский говорил о том, что у него есть пять "суперменеджеров". Вероятно, речь идет именно о них. Однако, по словам Бондаренко, если гарантии Зеленскому готовы обещать, то этой пятерке – пока что нет, "слишком уж много к ним вопросов".* Внесен в список террористов и экстремистов в РФПодробнее на эту тему – в статье Татьяны Стоянович "У Трампа нет плана, Европа столкнулась с жестокой реальностью. Украина в международном контексте"
https://ukraina.ru/20250227/1061374076.html
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эксклюзив, сво, украина, сша, россия, переговоры, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, игорь мосийчук, кость бондаренко, андрей золотарев, политика, экономика, эксперты, алексей кущ
Эксклюзив, СВО, Украина, США, Россия, переговоры, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Игорь Мосийчук, Кость Бондаренко, Андрей Золотарев, политика, экономика, эксперты, Алексей Кущ

США получат недра, Китай – землю, а украинцы – кладбище. Украинские эксперты о будущем страны

05:24 28.02.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович
Коллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине обсуждают, как ловко Штаты присосались к украинским ресурсам, не дав при этом никаких гарантий безопасности Киеву. И надеются, что только меркантильность Трампа поможет киевскому режиму сохранить Запорожье и Херсон.
Но она же может окончательно загнать Украину в "третий мир" в качестве колонии. Так за что воюем?
Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* предположил, что парламент не будет ратифицировать документ, в котором нет конкретики, а есть лишь направления, неблагоприятные для Украины. D эфире одного из ютуб-каналов он напомнил, что юрисдикция создаваемого украино-американского фонда – американская, напомнил и о том, что никаких гарантий безопасности для Киева в соглашении нет.
"В результате войны, в которой заработали миллиарды американцы, в которой мы (киевский режим – Ред.) потеряли, россияне забрали территории, мы получаем сухой остаток. Сухой остаток выглядит так - РФ, США и ЕС получают украинские недра, Китай и Азия получают землю, а украинцы получают кладбище. Вот это результат войны, в которой верховодил страной и народом великий полководец Владимир Александрович Зеленский", - констатировал Мосийчук.
К тому же, по мнению экс-нардепа, президент РФ Владимир Путин жестко поднял ставки в переговорном процессе в плане территориальных претензий: Россия требует отдать Запорожье, Херсон и донецкие территории без боя.
"Понятно, на это никто не пойдет, потому что Запорожье, допустим, это ключ к Днепру, это ключ к югу, к Одессе и тому подобное… Никто это делать не будет", - заявил Мосийчук.
Он добавил: "Но так как переговоры идут на уровне США – Россия, то тут надежды только на меркантильность Трампа и на то, что в национальных интересах Америки - это Одесса, это Днепр (Днепропетровск – Ред.) и так далее, поэтому уступать навряд ли они будут".
Коллаж: что говорят эксперты: Монтян, Семченко, Бондаренко - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Вчера, 06:50
Украина вверх тормашками. Украинские эксперты с удивлением обнаружили, что не туда стремилисьНа Украине прозревают и начинают говорить, что Америка плохо киевскому режиму помогала, а теперь еще и разорить хочет.
Украинский политтехнолог Андрей Золотарев предостерег сограждан от излишнего оптимизма. По его мнению, сделка содержит много подводных камней, о которых украинцы не знают, но в целом следует исходить из презумпции отсутствия добрых намерений в политике.
"Тут сразу возникает такой очень серьезный вопрос – а не является ли это такой сделкой, которая окончательно добьет Украину, превратив ее в сырьевой придаток, в такую плантацию постукраинской компании", - сказал эксперт в эфире UKRLIFE.TV. Он добавил, что на такие мысли наталкивает тот факт, что эта сделка рассматривается как коммерческая, а не как межгосударственная.
К тому же, по словам Золотарева, те молодые люди на Украине, которые "за деньги USAID и Госдепартамента занимались пропагандой деколонизации и дерусификации, они не знают ни хрена, что такое настоящий колониализм или неоколониализм".
Эксперт отметил, что на Украине "риторика деколонизации стала инструментом интеллектуальных элит, которая позволяла им утвердить их символическую власть и оказывать влияние на политику, и выстраивать отношения со своими патронами на берегу Потомака, в Лондоне, в Брюсселе и т.д.".
Но что в результате? Золотарев сослался на данные украинского экономиста Алексея Куща, согласно которым до начала СВО сектор торговли и услуг, то есть сервисный сектор экономики Украины, составлял 64%. Теперь же он составляет 74%. Сырьевой сектор увеличился с 8% до 14%, тогда как промышленность скатилась за это время с 18% до 14%, "хотя в условиях войны все должно быть наоборот".
Эксперт выразил опасение, что договор с США "только закрепит эту негативную для Украины динамику: когда мы рискуем получить сырьевой сектор внутреннего продукта 20%, промышленность – 5%, сектор услуг – 75%".
"Мы и так уже экономически находимся куда ближе к третьему миру. А дальше нас ждут уже и политические, и социальные реалии третьего мира. Не может быть такого, если экономика скатывается в сырьевой сегмент, становится сырьевым придатком развитых стран… ну, у нас и политика будет соответствующего толка", - сказал Золотарев.
По словам политтехнолога, конечная остановка Украины лежит теперь не в коммуне, как когда-то пелось, а в системе неоколониализма – и Украина там будет пребывать в качестве неоколонии.
"Поэтому у меня очень большие предубеждения относительно этого договора. Да, может быть Владимир Александрович (Зеленский – Ред.) решил обеспечить себе гарантии, но это решение личных проблем, не путайте, как говорится, свою шерсть с общественной… Ну, войдет в историю как Владимир Редкоземельный. В Британии был Иоанн Безземельный, а у нас будет гетьман Редкоземельный", - предположил Золотарев.
О попытке Зеленского получить личные гарантии безопасности для себя и для своего ближайшего окружения говорит и украинский политолог Кость Бондаренко. В эфире одного из ютуб-каналов он отметил, что такие переговоры на самом деле идут уже не первый месяц, и при этом "Зеленский называет пять фамилий, кроме него, пять семей, на которые он хотел бы получить определенные гарантии".
Сами эти фамилии политолог называть не стал, но напомнил, что когда-то Зеленский говорил о том, что у него есть пять "суперменеджеров". Вероятно, речь идет именно о них. Однако, по словам Бондаренко, если гарантии Зеленскому готовы обещать, то этой пятерке – пока что нет, "слишком уж много к ним вопросов".
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ
Подробнее на эту тему – в статье Татьяны Стоянович "У Трампа нет плана, Европа столкнулась с жестокой реальностью. Украина в международном контексте"
 
ЭксклюзивСВОУкраинаСШАРоссияпереговорыДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийИгорь МосийчукКость БондаренкоАндрей ЗолотаревполитикаэкономикаэкспертыАлексей Кущ
 
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