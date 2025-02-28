https://ukraina.ru/20250228/1061402869.html

США получат недра, Китай – землю, а украинцы – кладбище. Украинские эксперты о будущем страны

США получат недра, Китай – землю, а украинцы – кладбище. Украинские эксперты о будущем страны - 28.02.2025 Украина.ру

США получат недра, Китай – землю, а украинцы – кладбище. Украинские эксперты о будущем страны

На Украине обсуждают, как ловко Штаты присосались к украинским ресурсам, не дав при этом никаких гарантий безопасности Киеву. И надеются, что только меркантильность Трампа поможет киевскому режиму сохранить Запорожье и Херсон.

2025-02-28T05:24

2025-02-28T05:24

2025-02-28T05:24

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владимир путин

владимир зеленский

игорь мосийчук

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Но она же может окончательно загнать Украину в "третий мир" в качестве колонии. Так за что воюем?Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* предположил, что парламент не будет ратифицировать документ, в котором нет конкретики, а есть лишь направления, неблагоприятные для Украины. D эфире одного из ютуб-каналов он напомнил, что юрисдикция создаваемого украино-американского фонда – американская, напомнил и о том, что никаких гарантий безопасности для Киева в соглашении нет."В результате войны, в которой заработали миллиарды американцы, в которой мы (киевский режим – Ред.) потеряли, россияне забрали территории, мы получаем сухой остаток. Сухой остаток выглядит так - РФ, США и ЕС получают украинские недра, Китай и Азия получают землю, а украинцы получают кладбище. Вот это результат войны, в которой верховодил страной и народом великий полководец Владимир Александрович Зеленский", - констатировал Мосийчук.К тому же, по мнению экс-нардепа, президент РФ Владимир Путин жестко поднял ставки в переговорном процессе в плане территориальных претензий: Россия требует отдать Запорожье, Херсон и донецкие территории без боя."Понятно, на это никто не пойдет, потому что Запорожье, допустим, это ключ к Днепру, это ключ к югу, к Одессе и тому подобное… Никто это делать не будет", - заявил Мосийчук.Он добавил: "Но так как переговоры идут на уровне США – Россия, то тут надежды только на меркантильность Трампа и на то, что в национальных интересах Америки - это Одесса, это Днепр (Днепропетровск – Ред.) и так далее, поэтому уступать навряд ли они будут".Украинский политтехнолог Андрей Золотарев предостерег сограждан от излишнего оптимизма. По его мнению, сделка содержит много подводных камней, о которых украинцы не знают, но в целом следует исходить из презумпции отсутствия добрых намерений в политике."Тут сразу возникает такой очень серьезный вопрос – а не является ли это такой сделкой, которая окончательно добьет Украину, превратив ее в сырьевой придаток, в такую плантацию постукраинской компании", - сказал эксперт в эфире UKRLIFE.TV. Он добавил, что на такие мысли наталкивает тот факт, что эта сделка рассматривается как коммерческая, а не как межгосударственная.К тому же, по словам Золотарева, те молодые люди на Украине, которые "за деньги USAID и Госдепартамента занимались пропагандой деколонизации и дерусификации, они не знают ни хрена, что такое настоящий колониализм или неоколониализм".Эксперт отметил, что на Украине "риторика деколонизации стала инструментом интеллектуальных элит, которая позволяла им утвердить их символическую власть и оказывать влияние на политику, и выстраивать отношения со своими патронами на берегу Потомака, в Лондоне, в Брюсселе и т.д.".Но что в результате? Золотарев сослался на данные украинского экономиста Алексея Куща, согласно которым до начала СВО сектор торговли и услуг, то есть сервисный сектор экономики Украины, составлял 64%. Теперь же он составляет 74%. Сырьевой сектор увеличился с 8% до 14%, тогда как промышленность скатилась за это время с 18% до 14%, "хотя в условиях войны все должно быть наоборот".Эксперт выразил опасение, что договор с США "только закрепит эту негативную для Украины динамику: когда мы рискуем получить сырьевой сектор внутреннего продукта 20%, промышленность – 5%, сектор услуг – 75%"."Мы и так уже экономически находимся куда ближе к третьему миру. А дальше нас ждут уже и политические, и социальные реалии третьего мира. Не может быть такого, если экономика скатывается в сырьевой сегмент, становится сырьевым придатком развитых стран… ну, у нас и политика будет соответствующего толка", - сказал Золотарев.По словам политтехнолога, конечная остановка Украины лежит теперь не в коммуне, как когда-то пелось, а в системе неоколониализма – и Украина там будет пребывать в качестве неоколонии."Поэтому у меня очень большие предубеждения относительно этого договора. Да, может быть Владимир Александрович (Зеленский – Ред.) решил обеспечить себе гарантии, но это решение личных проблем, не путайте, как говорится, свою шерсть с общественной… Ну, войдет в историю как Владимир Редкоземельный. В Британии был Иоанн Безземельный, а у нас будет гетьман Редкоземельный", - предположил Золотарев.О попытке Зеленского получить личные гарантии безопасности для себя и для своего ближайшего окружения говорит и украинский политолог Кость Бондаренко. В эфире одного из ютуб-каналов он отметил, что такие переговоры на самом деле идут уже не первый месяц, и при этом "Зеленский называет пять фамилий, кроме него, пять семей, на которые он хотел бы получить определенные гарантии".Сами эти фамилии политолог называть не стал, но напомнил, что когда-то Зеленский говорил о том, что у него есть пять "суперменеджеров". Вероятно, речь идет именно о них. Однако, по словам Бондаренко, если гарантии Зеленскому готовы обещать, то этой пятерке – пока что нет, "слишком уж много к ним вопросов".* Внесен в список террористов и экстремистов в РФПодробнее на эту тему – в статье Татьяны Стоянович "У Трампа нет плана, Европа столкнулась с жестокой реальностью. Украина в международном контексте"

https://ukraina.ru/20250227/1061374076.html

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эксклюзив, сво, украина, сша, россия, переговоры, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, игорь мосийчук, кость бондаренко, андрей золотарев, политика, экономика, эксперты, алексей кущ