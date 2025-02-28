Уважаемый диктатор Зеленский, осталось только подписать. Главное на Украине на утро 28 февраля
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир ЗеленськийТрамп Зеленский
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
Президент США Дональд Трамп раскрыл своё отношение к Владимиру Зеленскому. Украина и США согласовали сделку по ресурсам
Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает Владимира Зеленского.
"Мы очень хорошо поладим. Мы очень уважаем его. Я очень уважаю его. Мы дали ему много (военной - Ред.) техники и много денег", — сообщил Трамп журналистам в Белом доме.
При этом он не поверил в то, что ранее называл Зеленского диктатором.
"Я такое говорил? Я не могу поверить, что сказал бы такое", — отметил президент США.
В то же время он отметил в отношении Зеленского, что "у нас с президентом на самом деле были очень хорошие отношения, может быть они стали немного раздражающими, потому что мы хотели иметь немного того, что было у европейских стран".
Он также отметил, что урегулирование украинского кризиса "произойдёт скоро или никогда".
"Думаю, мы достигли большого прогресса, и это продвигается довольно быстро. Это либо случится относительно быстро, либо не случится вообще", — указал президент США.
Трамп отметил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности НАТО, но в контексте возможной отправки военного контингента на Украину она не понадобится.
"Я поддерживаю её. Я не считаю, что будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся", — отметил президент США.
Также Трамп назвал время встречи с Зеленским.
"Завтра очень хорошая встреча. В 11 часов (19:00 по московскому времени — Ред.). Я думаю, что у нас будет очень хорошая встреча завтра утром", — заявил Трамп.
Тем временем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что рамочное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и Соединёнными Штатами готово к подписанию.
По словам Бессента, соглашение ещё не подписано. Его подпишут Трамп и Зеленский во время встречи.
"Оно (соглашение – Пед.) завершено, оно на бумаге, и украинское правительство его одобрило. Завтра (28 февраля – Ред.) ожидается подписание глав государств. Это соглашение по полезным ископаемым, нефти, газу и инфраструктурным активам. Это действительно взаимовыгодное соглашение, потому что оно сближает украинский народ и американское бизнес-сообщество", — указал Бессент.
Он отметил, что это соглашение показывает американскому народу преимущества для Вашингтона и то, что оно "устраняет возможность любой коррупции с использованием лучших американских практик".
Находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский обратил внимание на то, что Зеленский после встречи с Трампом летит в Великобританию.
"Сразу после поездки к Трампу, наш буратино - Владимир Александрович - летит на ковер в Лондон. С Лондоном он ведь тоже умудрился подписать какое-то тайное соглашение, которым на 100 лет отдает в пользование Британии полезные ископаемые, инфраструктуру, порты, АЭС, газо и нефтепроводы. И, знаете, что я подумал - а ведь идея Трампа и такая срочность в договоре на редкоземельные металлы неспроста!" — отметил Дубинский.
По его словам, Трамп спешит забрать себе то, что не забрали перед этим британцы.
"Просто представьте себе, что и британцам Зеленский обещал 50% со всех доходов от недр и стратегических отраслей экономики? Тогда получается, что Трамп просто забрал вторые 50%. И тогда Украина вообще остается ни с чем", — подчеркнул нардеп.
"Просто представьте себе, что и британцам Зеленский обещал 50% со всех доходов от недр и стратегических отраслей экономики? Тогда получается, что Трамп просто забрал вторые 50%. И тогда Украина вообще остается ни с чем", — подчеркнул нардеп.
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По его словам, ни к Трампу, ни к британцам претензий нет. А вот к Зеленскому — есть.
"Повторюсь, к Трампу - ноль претензий. Он великий человек и действует в интересах своей страны. Можно как угодно относиться к британцам, но и они действуют в своих интересах. При том, что не вложили в Украину по сравнению с США - ни копейки. Единственный человек, который действует не в интересах своей страны - это Зеленский. Он усугубил войну в погоне за личным рейтингом, не вышел из неё вовремя, не попытался закончить когда у него были на это все шансы", — отметил Дубинский.
"Повторюсь, к Трампу - ноль претензий. Он великий человек и действует в интересах своей страны. Можно как угодно относиться к британцам, но и они действуют в своих интересах. При том, что не вложили в Украину по сравнению с США - ни копейки. Единственный человек, который действует не в интересах своей страны - это Зеленский. Он усугубил войну в погоне за личным рейтингом, не вышел из неё вовремя, не попытался закончить когда у него были на это все шансы", — отметил Дубинский.
Нардеп указал, что когда рейтинг Зеленского "взлетел до небес, он решил узурпировать власть, всё также используя для этого войну".
"Когда продолжение войны стало невозможным, потому что война истощила человеческий капитал и уничтожила экономику нашей страны, Зеленский решил продать Украину на органы. Именно так я расцениваю его договоры с США и Британией, тайные и явные", — подчеркнул Дубинский.
"Когда продолжение войны стало невозможным, потому что война истощила человеческий капитал и уничтожила экономику нашей страны, Зеленский решил продать Украину на органы. Именно так я расцениваю его договоры с США и Британией, тайные и явные", — подчеркнул Дубинский.
По его словам, Зеленский "одним махом продаёт то, что осталось — в обмен на личные гарантии и сохранность своих денег".
"Продаёт цинично. Продаёт ресурс, за счет которого должны были производиться выплаты погибшим и раненым (где ещё взять 15 млн за душу)? Ради своей жопы, Зеленский украл их гробовые, и протезные, и ПТСР-ные. Он украл ваш ресурс - который должен был пойти на восстановление домов. Он украл деньги, которыми мы могли восстанавливать Украину и оплатить должное ее защитникам. Материнский капитал и пенсии", — указал нардеп.
По словам Дубинского, также Зеленскому в этом помогли депутаты парламента.
По словам Дубинского, также Зеленскому в этом помогли депутаты парламента.
Бывший народный депутат Украины, член движения "Другая Украина" Владимир Олейник заявил, что детали сделки о природных ресурсах Украины, которую Зеленский подпишет с американской стороной, покажут украинцам, что они воюют за богатства, не принадлежащие им.
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"Когда всё станет известно в деталях - это самая чувствительная вещь - вот будет уже и для украинцев понятно, что защищают то, что им не принадлежит - ни земли, ни ископаемых, ничего", — рассказал в комментарии РИА Новости Олейник
Он не сомневается в том, что Зеленский подпишет тот вариант сделки, на котором настаивает Трамп. При этом, уверен Олейник, сопротивление реализации сделки Зеленского с США будут оказывать украинские олигархи, которые владеют правами на разработку залежей ископаемых. В том числе сопротивляться сделке они будут через "своих" депутатов Рады.
Также Олейник отметил, что гарантии безопасности, на которые Зеленский рассчитывает в будущем в рамках сделки о ресурсах, — это в первую очередь гарантии для его семьи и его ближайшего окружения.
О встрече президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера — статье Алексея Туманова "К итогам встречи США-Великобритания: англичане готовят войска. Трамп объяснил, зачем такой мир на Украине".