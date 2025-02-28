https://ukraina.ru/20250228/1061421139.html

Уважаемый диктатор Зеленский, осталось только подписать. Главное на Украине на утро 28 февраля

Уважаемый диктатор Зеленский, осталось только подписать. Главное на Украине на утро 28 февраля - 28.02.2025 Украина.ру

Уважаемый диктатор Зеленский, осталось только подписать. Главное на Украине на утро 28 февраля

Президент США Дональд Трамп раскрыл своё отношение к Владимиру Зеленскому. Украина и США согласовали сделку по ресурсам

2025-02-28T09:13

2025-02-28T09:13

2025-02-28T09:13

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Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает Владимира Зеленского."Мы очень хорошо поладим. Мы очень уважаем его. Я очень уважаю его. Мы дали ему много (военной - Ред.) техники и много денег", — сообщил Трамп журналистам в Белом доме.При этом он не поверил в то, что ранее называл Зеленского диктатором."Я такое говорил? Я не могу поверить, что сказал бы такое", — отметил президент США.В то же время он отметил в отношении Зеленского, что "у нас с президентом на самом деле были очень хорошие отношения, может быть они стали немного раздражающими, потому что мы хотели иметь немного того, что было у европейских стран".Он также отметил, что урегулирование украинского кризиса "произойдёт скоро или никогда"."Думаю, мы достигли большого прогресса, и это продвигается довольно быстро. Это либо случится относительно быстро, либо не случится вообще", — указал президент США.Трамп отметил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности НАТО, но в контексте возможной отправки военного контингента на Украину она не понадобится."Я поддерживаю её. Я не считаю, что будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся", — отметил президент США.Также Трамп назвал время встречи с Зеленским."Завтра очень хорошая встреча. В 11 часов (19:00 по московскому времени — Ред.). Я думаю, что у нас будет очень хорошая встреча завтра утром", — заявил Трамп.Тем временем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что рамочное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и Соединёнными Штатами готово к подписанию.По словам Бессента, соглашение ещё не подписано. Его подпишут Трамп и Зеленский во время встречи."Оно (соглашение – Пед.) завершено, оно на бумаге, и украинское правительство его одобрило. Завтра (28 февраля – Ред.) ожидается подписание глав государств. Это соглашение по полезным ископаемым, нефти, газу и инфраструктурным активам. Это действительно взаимовыгодное соглашение, потому что оно сближает украинский народ и американское бизнес-сообщество", — указал Бессент.Он отметил, что это соглашение показывает американскому народу преимущества для Вашингтона и то, что оно "устраняет возможность любой коррупции с использованием лучших американских практик".Находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский обратил внимание на то, что Зеленский после встречи с Трампом летит в Великобританию."Сразу после поездки к Трампу, наш буратино - Владимир Александрович - летит на ковер в Лондон. С Лондоном он ведь тоже умудрился подписать какое-то тайное соглашение, которым на 100 лет отдает в пользование Британии полезные ископаемые, инфраструктуру, порты, АЭС, газо и нефтепроводы. И, знаете, что я подумал - а ведь идея Трампа и такая срочность в договоре на редкоземельные металлы неспроста!" — отметил Дубинский.По его словам, Трамп спешит забрать себе то, что не забрали перед этим британцы."Просто представьте себе, что и британцам Зеленский обещал 50% со всех доходов от недр и стратегических отраслей экономики? Тогда получается, что Трамп просто забрал вторые 50%. И тогда Украина вообще остается ни с чем", — подчеркнул нардеп.По его словам, ни к Трампу, ни к британцам претензий нет. А вот к Зеленскому — есть."Повторюсь, к Трампу - ноль претензий. Он великий человек и действует в интересах своей страны. Можно как угодно относиться к британцам, но и они действуют в своих интересах. При том, что не вложили в Украину по сравнению с США - ни копейки. Единственный человек, который действует не в интересах своей страны - это Зеленский. Он усугубил войну в погоне за личным рейтингом, не вышел из неё вовремя, не попытался закончить когда у него были на это все шансы", — отметил Дубинский.Нардеп указал, что когда рейтинг Зеленского "взлетел до небес, он решил узурпировать власть, всё также используя для этого войну"."Когда продолжение войны стало невозможным, потому что война истощила человеческий капитал и уничтожила экономику нашей страны, Зеленский решил продать Украину на органы. Именно так я расцениваю его договоры с США и Британией, тайные и явные", — подчеркнул Дубинский.По его словам, Зеленский "одним махом продаёт то, что осталось — в обмен на личные гарантии и сохранность своих денег"."Продаёт цинично. Продаёт ресурс, за счет которого должны были производиться выплаты погибшим и раненым (где ещё взять 15 млн за душу)? Ради своей жопы, Зеленский украл их гробовые, и протезные, и ПТСР-ные. Он украл ваш ресурс - который должен был пойти на восстановление домов. Он украл деньги, которыми мы могли восстанавливать Украину и оплатить должное ее защитникам. Материнский капитал и пенсии", — указал нардеп.По словам Дубинского, также Зеленскому в этом помогли депутаты парламента.Бывший народный депутат Украины, член движения "Другая Украина" Владимир Олейник заявил, что детали сделки о природных ресурсах Украины, которую Зеленский подпишет с американской стороной, покажут украинцам, что они воюют за богатства, не принадлежащие им."Когда всё станет известно в деталях - это самая чувствительная вещь - вот будет уже и для украинцев понятно, что защищают то, что им не принадлежит - ни земли, ни ископаемых, ничего", — рассказал в комментарии РИА Новости ОлейникОн не сомневается в том, что Зеленский подпишет тот вариант сделки, на котором настаивает Трамп. При этом, уверен Олейник, сопротивление реализации сделки Зеленского с США будут оказывать украинские олигархи, которые владеют правами на разработку залежей ископаемых. В том числе сопротивляться сделке они будут через "своих" депутатов Рады.Также Олейник отметил, что гарантии безопасности, на которые Зеленский рассчитывает в будущем в рамках сделки о ресурсах, — это в первую очередь гарантии для его семьи и его ближайшего окружения.О встрече президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера — статье Алексея Туманова "К итогам встречи США-Великобритания: англичане готовят войска. Трамп объяснил, зачем такой мир на Украине".

https://ukraina.ru/20250227/1061414324.html

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эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, украина, сша, лондон, александр дубинский, нато, сизо, рада