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Дубинский рассказал, где Зеленский прячет свое золото
Дубинский рассказал, где Зеленский прячет свое золото - 28.02.2025 Украина.ру
Дубинский рассказал, где Зеленский прячет свое золото
Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале предположил, что Владимир Зеленский хранит деньги в виде наличных и золота на Ближнем Востоке
2025-02-28T08:58
2025-02-28T08:58
2025-02-28T08:58
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ближний восток
саудовская аравия
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада
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"Что рассказывают о Зеленском люди, которые сейчас попадают в близкий круг: ... хранит деньги в форме кэш+золото в Саудовской Аравии, Катаре и Омане", - написал Дубинский.Ранее депутат заявил, что Владимир Зеленский и его приближенные в 2024 году зарабатывали по 36 тысяч долларов в минуту. Исходя из оценок Дубинского можно предположить, что Зеленский за этот период получил порядка 19 миллиардов долларов.Подробнее - в материале Десятки тысяч долларов в минуту. Дубинский рассказал о заработке Зеленского на войне в 2024 году на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, ближний восток, саудовская аравия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада
Новости, Украина, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада
Дубинский рассказал, где Зеленский прячет свое золото
Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале предположил, что Владимир Зеленский хранит деньги в виде наличных и золота на Ближнем Востоке
"Что рассказывают о Зеленском люди, которые сейчас попадают в близкий круг: ... хранит деньги в форме кэш+золото в Саудовской Аравии, Катаре и Омане", - написал Дубинский.
Ранее депутат заявил, что Владимир Зеленский и его приближенные в 2024 году зарабатывали по 36 тысяч долларов в минуту. Исходя из оценок Дубинского можно предположить, что Зеленский за этот период получил порядка 19 миллиардов долларов.