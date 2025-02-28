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Дубинский рассказал, где Зеленский прячет свое золото

Дубинский рассказал, где Зеленский прячет свое золото - 28.02.2025 Украина.ру

Дубинский рассказал, где Зеленский прячет свое золото

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале предположил, что Владимир Зеленский хранит деньги в виде наличных и золота на Ближнем Востоке

2025-02-28T08:58

2025-02-28T08:58

2025-02-28T08:58

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ближний восток

саудовская аравия

владимир зеленский

александр дубинский

верховная рада

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"Что рассказывают о Зеленском люди, которые сейчас попадают в близкий круг: ... хранит деньги в форме кэш+золото в Саудовской Аравии, Катаре и Омане", - написал Дубинский.Ранее депутат заявил, что Владимир Зеленский и его приближенные в 2024 году зарабатывали по 36 тысяч долларов в минуту. Исходя из оценок Дубинского можно предположить, что Зеленский за этот период получил порядка 19 миллиардов долларов.Подробнее - в материале Десятки тысяч долларов в минуту. Дубинский рассказал о заработке Зеленского на войне в 2024 году на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ближний восток, саудовская аравия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада