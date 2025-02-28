Дубинский рассказал, где Зеленский прячет свое золото - 28.02.2025 Украина.ру
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Дубинский рассказал, где Зеленский прячет свое золото
Дубинский рассказал, где Зеленский прячет свое золото - 28.02.2025 Украина.ру
Дубинский рассказал, где Зеленский прячет свое золото
Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале предположил, что Владимир Зеленский хранит деньги в виде наличных и золота на Ближнем Востоке
2025-02-28T08:58
2025-02-28T08:58
новости
украина
ближний восток
саудовская аравия
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада
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"Что рассказывают о Зеленском люди, которые сейчас попадают в близкий круг: ... хранит деньги в форме кэш+золото в Саудовской Аравии, Катаре и Омане", - написал Дубинский.Ранее депутат заявил, что Владимир Зеленский и его приближенные в 2024 году зарабатывали по 36 тысяч долларов в минуту. Исходя из оценок Дубинского можно предположить, что Зеленский за этот период получил порядка 19 миллиардов долларов.Подробнее - в материале Десятки тысяч долларов в минуту. Дубинский рассказал о заработке Зеленского на войне в 2024 году на сайте Украина.ру.
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новости, украина, ближний восток, саудовская аравия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада
Новости, Украина, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада

Дубинский рассказал, где Зеленский прячет свое золото

08:58 28.02.2025
 
Зеленский предупреждает
Зеленский предупреждает
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Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале предположил, что Владимир Зеленский хранит деньги в виде наличных и золота на Ближнем Востоке
"Что рассказывают о Зеленском люди, которые сейчас попадают в близкий круг: ... хранит деньги в форме кэш+золото в Саудовской Аравии, Катаре и Омане", - написал Дубинский.
Ранее депутат заявил, что Владимир Зеленский и его приближенные в 2024 году зарабатывали по 36 тысяч долларов в минуту. Исходя из оценок Дубинского можно предположить, что Зеленский за этот период получил порядка 19 миллиардов долларов.
Подробнее - в материале Десятки тысяч долларов в минуту. Дубинский рассказал о заработке Зеленского на войне в 2024 году на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаБлижний ВостокСаудовская АравияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада
 
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