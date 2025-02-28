https://ukraina.ru/20250228/1061404736.html

Михаил Мягков: России надо готовиться к форсированию Днепра, а не отвлекаться на жонглирования Трампа

Михаил Мягков: России надо готовиться к форсированию Днепра, а не отвлекаться на жонглирования Трампа - 28.02.2025 Украина.ру

Михаил Мягков: России надо готовиться к форсированию Днепра, а не отвлекаться на жонглирования Трампа

Россия на переговорах с командой Трампа занимает правильную позицию. Мы молчим и наблюдаем. И наши условия остаются прежними. И чем быстрее украинский фронт рухнет, тем проще нам будет воплотить их в жизнь, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2025-02-28T06:49

2025-02-28T06:49

2025-02-28T06:49

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россия

днепр

украина

дональд трамп

михаил мягков

минобороны

вооруженные силы украины

красная армия

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Если буквально сравнивать начало четвертого года СВО с началом четвертого года Великой Отечественной войны, то к лету 1944 года Красная Армия проводила "Багратион" и другие стратегические наступательные операции. И сейчас, как отмечают некоторые эксперты, ВС РФ тоже проводят уменьшенную копию тех сражений на участке от Великой Новоселки до Покровска силами трех фронтов (группировок "Юг", "Центр" и "Восток").- Михаил Юрьевич, на ваш взгляд, в чем конкретно ВС РФ по своей боеспособности приблизились к стандартам Красной Армии того периода, не имея при этом советских людских и материальных ресурсов?- Летом 1944 года у Красной Армии было подавляющее преимущество по тяжелым вооружениям и господство в воздухе. В частности, по 76-мм артиллерии на направлении главных ударов (та же Белорусская операция) мы превосходили гитлеровцев в пять-шесть раз. Наши войска уже на колесах (моторизация достигла больших высот). Хотя у нас оставались конно-механизированные группы, благодаря которым мы окружали противника и прорывались далеко в его тыл. В ходе "Багратиона" мы это тоже использовали.Сейчас ВС РФ тоже превосходят ВСУ по танкам, артиллерии инженерных войсках и средств переправы. Да, у нас сейчас нет превосходства в личном составе, но и в 1944 году у нас не было превосходства в людях в пять-шесть раз, как об этом пишут западные историки.При этом хочу подчеркнуть, что тогда мы брали врага не числом, а умением и грамотным использованием вооружений. За три года Великой Отечественной мастерство наших полководцев возросло. За три года СВО умение наших командующих группировок тоже вышло на высокий уровень.Теперь насчет авиации.Да, тогда советская авиация завоевала превосходство в воздухе. Хотя немцам во время контрударов в ходе Белорусской операции удавалось локально создавать преимущество по истребителям и бомбардировщикам, чтобы наносить нам потери. А если говорить о беспилотной авиации на СВО, то по сравнению с 2024 годом у нас в количественном отношении паритет с ВСУ, но на отдельных направлениях где-то мы превосходим противника, а где-то – противник нас.А вот в качественном отношении мы врага превосходим. Например, мы активно применяем дроны на оптоволокне. У противника они тоже есть, но не в таком количестве. И мы все чаще используем средства РЭБ, которые подавляют вражеские дроны. Более того, Минобороны приняло решение создать отдельный род войск беспилотной авиации. Может быть, это надо было делать раньше, но лучше поздно, чем никогда.Если эти тенденции сохранятся, наша беспилотная компонента будет наращиваться, а это позволит нам проводить наступательные операции в большем масштабе с более эффективным поражением противника.- Вы сказали, что мы воюем не числом, а умением. Как тогда мы окружали противника – понятно. А почему сейчас ВСУ ничего не могут поделать с нашей тактикой полуохватов?- Конечно, уже в 1944 году советское командование ставило задачу взять противника в широкий охват и устроить ему котел. В ходе Белорусской операции восточнее Минска мы окружили более 100-тысячную группировку немцев. Но потом, когда мы наступали под Краковом и в промышленных районах Силезии, мы создавали полуохват, предоставляя противнику "золотой мост", чтобы он отступал, а потом добивали его в поле.Это было выгодно, потому что меньше разрушались экономические предприятия и гибли мирные жители.Точно так же действуют наши войска на СВО на Кураховском выступе. ВСУ уже не могут спокойно отступить. Они теряет личный состав ненамного меньше, чем они бы потеряли, будучи в полном котле. Это сохраняет и жизни наших воинов, и жизни мирных граждан.Я бы хотел отметить еще одну деталь по поводу котлов и окружений.Когда ВСУ только-только зашли в Курскую область, в наших СМИ стали говорить о том, что было бы неплохо зажать их в кольцо. Но тогда у противника было локальное превосходство в дронах, и в случае нашего наступления даже по лесистой местности мы бы попали под удар с воздуха и понесли большие потери. Поэтому мы выбрали грамотную оперативную тактику по выдавливанию противника: мы наносим ВСУ потери при отражении их безуспешных контратаках, подавляем их артиллерией и уничтожаем их технику при помощи наращенной беспилотной группировки.Если враг уже сейчас несет потери в 20-25% во время подвоза боеприпасов и подкреплений, то вы можете себе представить, что с ними будет во время отступления из Курской области по открытым дорогам при нашем огне.А если фронт противника там посыплется (как посыпался гитлеровский фронт во время Белорусской операции под Бобруйском и под Витебском), наше наступление и окружение противника будет логичным и не встретит серьезного сопротивления.- Добавлю насчет Курской области. Минобороны РФ подтвердило освобождение Погребков. То есть северный участок их плацдарма уже затрещал на фоне всех этих проблем.- Их плацдарм трещит и будет трещать. Потому что никуда не деться от констант военного искусства.ВСУ не могут проводить наступления, если у них не будет достаточного количества артиллерии и боеприпасов. Повторюсь, даже fpv-дронов у них уже нет в таком большом количестве. Мы их подавляем огнем и искусством наших военачальников от командира взвода до командующего группировок.Да, украинские боевики сопротивляются. Да, мы не можем сказать, что завтра у них рухнет Купянск, Донбасс и Запорожье. Но их моральный дух подвергся серьезным ударом. Более того, боевой дух всегда зависит от ситуации в той или иной стране.Украина уже не может получать военную помощь в том объеме, который она запрашивала раньше для наступательных действий. У Европы таких запасов нет, а ситуация в США подвисла. И вот это ощущение, что страна стоит на грани краха, влияет и на общество в тылу, и на солдат на фронте. Да, самые ярые нацисты будут сражаться, пока их не убьют. А большинство, поняв, что сопротивление бесполезно, будут уходить в тыл или сдаваться в плен.Надеюсь, что на отдельных участках начнутся явные признаки крушения их обороны, за которыми последует обвал. Это не значит, что мы тут же дойдем до Днепра и форсируем его. Сейчас это невозможно и ненужно. Когда ты вырываешься далеко вперед, твой РЭБ не будет работать так же эффективно, как при позиционной войне. Нам нужно будет выбрать иной способ ведения боевых действий, чтобы не нести напрасных потерь.Но, повторюсь, ситуация на фронте и политическая ситуация в тылу в любых войнах взаимосвязаны.- Вернемся к теме дронов. Поскольку на СВО беспилотная авиация играет большую роль, чем обычная, я бы хотел, чтобы вы сравнили сегодняшнюю ситуацию в "ближнем небе" с воздушными сражениями над Кубанью весной-летом 1943 года, которые лишили люфтваффе тотального превосходства над советскими пилотами.- Летом 1943 года немцы отступали с Северного Кавказа и заняли жесткую оборону на "Голубой линии", которая упиралась в предгорья кавказского хребта и в Азовское море. Это был очень удобный рубеж: на юге-горы, за севере-море, а в центре – населенные пункты. Все то же самое, что сейчас у ВСУ в Донбассе: отдельные дома, траншеи полного роста, доты, дзоты и минные поля.Поначалу наши наступательные операции разбивались об эту линию из трех полос. Но если бы мы не сбросили люфтваффе с неба, мы бы вообще никуда не продвинулись, потому что весной 1943 года немецкие самолеты наносили потери нашим войскам.Во-первых, было принято решение послать на Кубань наши самые опытные авиационные части, в том числе лучшего на тот момент аса Покрышкина. Там у него счет на сбитые немецкие самолеты пошел уже не на единицы, а не десятки.Во-вторых, поскольку немецкая авиация тогда действовала с хороших аэродромов, надо было их бомбить. На СВО мы тоже регулярно наносим удары по украинским аэродромам.В-третьих, мы рассредоточивали свою авиацию и действовали более эффективной тактикой. Потому что самый выдающийся ас не может добиваться успехов без налаженной системы управления.Тогда наша истребительная авиация в основном прикрывала бомбардировщиков. Все-таки у немцев было больше "охотников", которые старались уничтожить наши самолеты на аэродромах и при взлете. Мы тоже перенимали этот опыт. И победили врага не количеством самолетов, а качеством командования и возросшим мастерством пилотов.В 1943 году у нас просто-напросто больше времени для подготовки летчиков. Потому что в 1941-1942 году их готовили так: несколько десятков часов налета, взлет, посадка – и ты уже на фронте. А после победы под Сталинградом наши молодые летчики стали внедряться в устоявшиеся коллективы опытных пилотов, которые их обучали.Все это вместе сказалось на результатах.- А какую основную идею сегодня наши "Сталинские соколы" (это название одного из отрядов БПЛА) могут перенять из боев в небе над Кубанью, чтобы сбросить с "ближнего неба украинских "Птиц Мадьяра"?- Мы уже приобрели колоссальный опыт. Вплоть до того, что наши дроны уже научились набрасывать сетки на вражеские дроны. Давим их РЭБом, сбиваем их тараном. Но самое главное – надо опережать противника. Мы должны не приспосабливаться к тактике ВСУ, а навязывать им свою игру. Пусть враг думает, что делать с нашими новыми приемами.Почему я так подробно говорю о дронах на оптоволокне? Потому что их появление шокировало всушников. Противник думал, что у них налажен РЭБ, а тут ни с того, ни с сего подлетает наш дрон и уничтожает "Леопарды" с "Абрамсами".Конечно, ВСУ попытаются перенять эту систему. Но, во-первых, у них меньше мощностей для этого. А, во-вторых, мы придумаем что-то новое.Я бы еще хотел сказать по поводу защиты наших НПЗ от украинских беспилотников. В годы Великой Отечественной войны для защиты Москвы, Ленинграда и Горького от налетов немецкой авиации активно использовали аэростаты. Как они работали?Аэростат на проволоке поднимали в небо. Вражеский самолет не мог летать ниже этих аэростатов. Он бомбил свысока, что сказывалось на точности. А если опускался ниже, то крылом или пропеллером цеплялся за трос и падал вниз. Нужно ли нам вернуться к этой практике? Почему нет? Во всяком случае, мы могли бы прикрыть крупные промышленные предприятия Татарстана от больших украинских БПЛА. Они бы эти аэростаты облетали, где их собьют наши зенитно-ракетные комплексы или посадят системы РЭБ.То есть аэростат напрямую не защитит наши объекты от украинских дронов, но поможет их уничтожать. То же самое касается противодроновых сеток, при помощи которых наши бойцы закрыли участок дороги под Часов Яром. То же самое касается автоматических пулеметов, которые могут быть связаны с искусственным интеллектом под наблюдением человека.Таким образом, сегодняшний день можно сравнить с 1944 годом в том смысле, что в нашу армию, которая приобрела опыт, начали поступать все новые виды вооружений.- Если мы сегодня будем использовать аэростаты, их надо будет создавать заново? Или они у нас чуть ли не с тех времен на складах остались?- Даже если они остались с тех времен, они все равно сгнили (смеется). Будем создавать новые аэростаты с учетом старых технологий.Кстати, когда их устанавливали в 1941 году, не обошлось без происшествий. Трос случайно оторвался от земли, аэростат полетел, и нашего бойца, который держался за трос, подняло в воздух. Он каким-то чудом завязал этот трос на себе, добрался до аэростата и опустился в 250 километрах на северо-востоке от Москвы. Но это был исключительных случай. Больше таких проблем не было.А технических возможностей с созданием аэростатов у нас нет. Этим могут заняться и оборонные предприятия, и частный бизнес. Это не какое-то там наукоемкое производство.- Вернемся к фронту. Сейчас наши войска подошли к границам Днепропетровской области. Как в годы Великой Отечественной войны начиналось ее освобождение? После того, как мы прорвали оборону немцев в Донбассе, они просто бежали до Днепра? Или все же пытались оказывать серьезное сопротивление?- У немцев была своя тактика. После Курской битвы и наступления в Донбассе гитлеровцы, отступая к Днепра, оставляли после себя выжженную землю. Это был приказ Гитлера, который досконально выполнялся. В 50 километров восточнее Днепра не оставалось ни одной целой деревни: разрушали дома, сжигали припасы, угоняли мирное население из молодых людей призывного возраста, чтобы лишить нас мобилизационного ресурса.Сегодня Украина делает то же самое. Если она не успела что-то взорвать при отступлении, то бомбит это из артиллерии.Но тогда все решала скорость. Иногда бывало так, что некоторые наши части выходили к Днепру еще раньше, чем немцы отступали где-то по флангам. Это давало нам большое преимущество, потому что противник охватывался с нескольких сторон.Правда, гитлеровцы около месяца держали Запорожский плацдарм. Мол, пока он у нас будет, русские не посмеют форсировать Днепр. Но у нас стояла задача как можно быстрее переправиться на правый берег, чтобы враг не успел укрепить "Восточный вал" и не смог нанести нам еще больше потерь при форсировании.Хотя наши потери при форсировании Днепра все равно были большими.Что касается самого Днепропетровска, то к концу сентября 1943 года мы освободили его левобережную часть, а правый берег остался за немцами. Но мы создали два плацдарма: в районе села Войсковое на юге и в районе села Аулы на севере. На юге у нас действовала 8-я гвардейская армия под командованием Чуйкова. Сам Чуйков тогда заболел и его заменяли, но его армия имела колоссальный опыт боев в городских условиях.Нам надо было не просто охватить правобережную часть Днепропетровска, но сделать так, чтобы противник не мог снабжать свою 25-тысячную группировку из 1-й танковой армии вермахта. И наше наступление было неожиданным. Мы охватили эту группировку и захлопнули ее в Днепродзержинске. Враг понял, что если он промедлит, то окажется в ловушке через несколько часов. Он побежал, а мы его добивали, простреливая все дороги от Днепропетровска на запад.После этого у нас была задача развить наступление. Мы прошли около 100 километров и дошли до Кривого Рога. Но Манштейн выбрал грамотную тактику контрударов. Мы не смогли с ходу освободить Кривой Рог и стали готовить новую операцию. В результате в январе-феврале 1944 года мы провели великолепную Корсунь-Шевченковскую операцию, которая считается малым Сталинградом.То есть мы получили плацдарм несколько сот километров в ширину и сотню километров в глубину, который позволил нам приступить к освобождению Правобережной Украины.- Какие сейчас у вас ожидания от нашего захода в Днепропетровскую область?- И тогда, и сейчас у нас будет ставиться задача освободить левобережную часть Днепропетровска и при должном накоплении сил форсировать Днепр. Но что тут надо иметь в виду?Тогда при освобождении Днепропетровска у нас было подавляющее превосходство в штурмовой авиации. Ветераны рассказывали, что в момент захвата плацдармов и наступления с этих плацдармов наши Ил-2 буквально барражировали над немецкими позициями. На бреющем полете на минимальной высоте они уничтожали все наблюдательные пункты противника.С артиллерией было сложнее. Мы могли переправить только очень незначительное количество орудий на правый берег. Наша артиллерия и "Катюши" работали с левого берега, уничтожая скопления противника.Тогда мы переправлялись на плотах, на лодках и даже на шинах. Задача переправиться была сходу, поэтому средства для форсирования собирались из всего, что попадется под руку (разрушенные дома разбирали). Сейчас у нас есть специальные инженерные войска, которые могут наладить переправу, а также моторные лодки. Но надо понимать, что во время форсирования мы можем столкнуться с локальным превосходством ВСУ в fpv-дронах.Тогда мы теряли до 25-30% плавсредств. Сегодня этого быть не должно. И чтобы этого не случилось, необходимо полное господство наших БПЛА на месте высадки. Ширина должна быть не менее 10-15 километров, чтобы сходу продвинуться на глубину в 5-7 километров. В этом случае вражеские дроны на оптоволокне не смогут нас так легко достать.Еще раз. У нас должен быть железный РЭБ и тройное превосходство в беспилотной авиации.Отмечу также, что по противнику на правом берегу должны будут работать наши планирующие авиабомбы, чтобы уничтожать командные пункты и нарушать систему управления ВСУ.Если наш удар будет неожиданным. Если мы сделаем так, как это было под Киевом (один отвлекающий плацдарм, другой – основной, и будем перебрасывать с войска с одного плацдарма на другой), тогда возможен успех. Сходу форсировать Днепр никто не будет. Нужно тщательно готовить эту операцию. Это требует времени и ресурсов.Кстати, насчет ресурсов.Сейчас Зеленский фактически продает Украину. Да, сейчас их пропаганда продает эту историю с редкоземельными металлами как большое благо. Но рано или поздно украинские боевики и население в тылу поймут, что их страну сдали с потрохами. Причем Россия никогда не заявляла, что собирается оккупировать Украину и отобрать ее ресурсы. Зато Америка их скупает на немыслимых условиях.Разве может существовать такое государство? Рано или поздно самый зомбированный украинец поймет: "Владимир Зеленский, куда ты нас завел? Мои дети должны будут расплачиваться за то, что ты продал?".Я считаю, что этот момент должен быть основным в нашей пропаганде. Мы должны показать, что на самом деле представляет собой этот нацистский режим в Киеве. Лучший выход для Украины – принять наши условия, если они хотят сохранить хоть какую-то независимость. Наши условия – денацификация и демилитаризация (отказ от вступления в НАТО и защита русского населения).А самое главное, территория Новороссии, которая исторически принадлежала России, должна будет самоопределиться. И выбор населения зависит в том числе от того, как быстро боевые действия в зоне СВО закончатся нашей победой.- Как раз закончим темой политики. Мы, конечно, мечтаем заключить с США новую "Ялту" о разделе сфер влияния. Но есть такая шутка, что "Ялта" сегодня – это если бы Россия, Китай и Иран захватили Вашингтон и договаривались о будущем мира. Пока же мы просто ведем диалог с нашим противником о более-менее адекватных правилах игры. Есть у вас опасения или надежды по поводу переговорного процесса вокруг Украины?- Опасения у меня вызывают заявления некоторых наших журналистов и экспертов: "Наступает новый этап. Трамп не Байден. Посмотрите, как резко он развернул американскую политику". Да ничего он не развернул. Американская политика какой была, такой и осталось.Да, Трамп политик другого формата. Это смесь популиста и бизнесмена. У него есть навыки вести бизнес-игры для зарабатывания миллиардов. Он скупает все, что можно купить. Сейчас Трамп тоже ведет большую игру. Главная его задача – рассорить Россию и Китай. Но мы на это не поддадимся.Ну скупает Трамп редкоземельные минералы Украины. Какой сигнал он нам дает? "Я их купил, теперь это мое, не вздумайте на это претендовать, потому что 50% дохода от них пойдет в американскую казну. Если вы туда придете, то я". А что он тогда сделает? То он говорит, что американских войск на Украине не будет. То он говорит, что на Украине появятся французы и британцы. Он как жонглер.В этом смысле Трампа можно сравнить с Франклином Рузвельтом, которого американские историки тоже называли жонглером. Он думал об одном, публично говорил о другом, а третье проводил в жизнь. Никакого альтруизма в отношении России Трамп не испытывает. Если он почувствует нашу слабину, он моментально этим воспользуется.Поэтому мы на переговорах занимаем правильную позицию. Мы молчим и наблюдаем. И наши позиции остаются прежними. И чем быстрее украинский фронт рухнет, тем проще нам будет воплотить их в жизнь.Также о боевых действиях на фоне переговорного процесса - в интервью Дмитрия Корнева: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, днепр, украина, дональд трамп, михаил мягков, минобороны, вооруженные силы украины, красная армия, владимир зеленский, сво, великая отечественная война, днепропетровск, курская область, дроны, авиация