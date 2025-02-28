ФСБ сорвала планируемый украинскими спецслужбами теракт против митрополита Тихона - 28.02.2025 Украина.ру
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ФСБ сорвала планируемый украинскими спецслужбами теракт против митрополита Тихона
ФСБ сорвала планируемый украинскими спецслужбами теракт против митрополита Тихона - 28.02.2025 Украина.ру
ФСБ сорвала планируемый украинскими спецслужбами теракт против митрополита Тихона
ФСБ России предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами
2025-02-28T08:32
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Служба безопасности задержала в российской столице гражданина РФ и украинца, завербованных военной разведкой Украины. У них изъяли самодельную бомбу и поддельные украинские паспорта, их арестовали.По информации ФСБ, "фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона".Один их задержанных на видео ФСБ признался, что взрывчатку должны были установить в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре.В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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Новости, Москва, Украина, ФСБ, Россия, СБУ

ФСБ сорвала планируемый украинскими спецслужбами теракт против митрополита Тихона

08:32 28.02.2025 (обновлено: 09:13 28.02.2025)
 
© ФСБ РФ
© ФСБ РФ
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ФСБ России предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами
Служба безопасности задержала в российской столице гражданина РФ и украинца, завербованных военной разведкой Украины. У них изъяли самодельную бомбу и поддельные украинские паспорта, их арестовали.
По информации ФСБ, "фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона".
"В декабре 2024 года через тайник им было передано самодельное взрывное устройство. Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в городе Москве. После совершения преступления они планировали выехать из России с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами", - говорится в сообщении.
Один их задержанных на видео ФСБ признался, что взрывчатку должны были установить в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
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