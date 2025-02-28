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ФСБ сорвала планируемый украинскими спецслужбами теракт против митрополита Тихона

ФСБ сорвала планируемый украинскими спецслужбами теракт против митрополита Тихона - 28.02.2025 Украина.ру

ФСБ сорвала планируемый украинскими спецслужбами теракт против митрополита Тихона

ФСБ России предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами

2025-02-28T08:32

2025-02-28T08:32

2025-02-28T09:13

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Служба безопасности задержала в российской столице гражданина РФ и украинца, завербованных военной разведкой Украины. У них изъяли самодельную бомбу и поддельные украинские паспорта, их арестовали.По информации ФСБ, "фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона".Один их задержанных на видео ФСБ признался, что взрывчатку должны были установить в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре.В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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