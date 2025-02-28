https://ukraina.ru/20250228/1061418945.html

Русская Масленица в США, украинские артисты взаперти, гробница фараона. События культуры

Русская Масленица в США, украинские артисты взаперти, гробница фараона. События культуры - 28.02.2025 Украина.ру

Русская Масленица в США, украинские артисты взаперти, гробница фараона. События культуры

Украинский Минкульт больше не будет выпускать деятелей искусства — мужчин за границу, знаменательные раскопки в Египте, масленичная неделя

2025-02-28T06:30

2025-02-28T06:30

2025-02-28T06:55

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"Старый добрый русский праздник"В России Масленица. Традиционные гуляния — по всей стране, во всех усадьбах Москвы и Подмосковья — ярмарки, концерты, иммерсивные представления, спортивные состязания. И, конечно же, везде блины — на земле и в небе: компания "Аэрофлот", например, обязалась кормить пассажиров блинами всю неделю.Волонтёры в разных регионах страны отправили масленичные посылки бойцам на фронт — вместе с гуманитарной помощью, медикаментами и сладкими подарками.В Донецке Масленицу начали необычно: сожгли чучела бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен."Сейчас с ребятами устраивали праздник Масленицы, раздавали блины, бублики, теплый чай, и все это делали в центре города Донецка. Ну и какая же Масленица без сожжения чучел, поэтому мы решили сжечь вот таких врагов нашей страны, врагов России, вот этих непослушных, нехороших товарищей", — прокомментировал акцию журналистам руководитель "Молодой гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский.В госпитале им. Н. Н. Бурденко для раненых военнослужащих выступила заслуженная артистка России Юта (Анна Осипова), артисты Центрального академического театра Российской Арсии и воспитанницы Московского Пансиона МО РФ."Масленица — старый добрый русский праздник, который наполнен радостью. Это праздник весны. И мы можем его праздновать, потому что кто-то на передовой защищает наш мир. И сейчас те ребята, которые получили ранения, точно так же нуждаются в этом празднике. И если мы можем подарить им частичку этого праздника, то мы просто обязаны сказать спасибо", — сказала певица.За океаном, в США, о русской Масленице внезапно узнали и заговорили обычные американцы, интересующиеся кино. Актриса Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль в фильме Шона Бейкера "Анора" — того самого, за роль в котором российский актёр Юра Борисов впервые номинирован на "Оскар" — в интервью американскому комику Сету Майерсу в его шоу "Поздней ночью с Сетом Маейрсом" рассказала, как во время съемок "Аноры" в славянские традиции её посвящали коллеги по фильму — Борисов и сыгравший главную роль Марк Эйдельштейн.Сначала были, конечно же, блины, а потом актёры увезли Мэдисон в лес, где Борисов отдал свою одежду, чтобы соорудить чучело, которое они вместе и сожгли. Комментаторы и поклонники актрисы в соцсетях — в восторге, предлагают начать отмечать Масленицу в США и присмотреться по лучше к загадочным русским традициям.Никаких гастролей и коварный Моргенштерн*Для украинских деятелей искусства на этой неделе плохие новости. Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины опубликовало официальное обращение о том, что с 3 марта разрешения на выезд для работников СМИ и артистов выдавать перестанут. Во всяком случае, на время.За 2024 год, по данным советника министра культуры Дмитрия Золотухина, из командировок по разрешению Минкульта в страну не вернулись более 500 деятелей культуры и журналистов призывного возраста. Против каждого из них возбуждено уголовное дело."Предложенный проект изменений урегулирует вопрос исчерпывающих требований для принятия решения Министерством касательно предоставления письма содействия мужчинам призывного возраста, которые работают в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения.В связи с этим с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса Министерство приостанавливает выдачу писем содействия к Государственной пограничной службе Украины...", — сообщает ведомство."Невозвращенцев" — до чего же, казалось бы, устаревшее слово — действительно много. Зачастую в скандалы попадают спортсмены (как раз в четверг на Украину не вернулся со сборов в Турции заместитель гендиректора львовского футбольного клуба "Карпаты" Олег Авдыш, в январе не вернулись каратисты Евгений и Дарья Пилипюк, осенью — трое волейболистов команды "Решетиловка"), но нередко выезжают и артисты.Год назад с гастролей в Эстонии и Финляндии на Родину не вернулись артистов труппы Львовского театра оперы и балета им. Соломии Крушильницкой — Андрей Михалиха, Юлия Михалиха-Рома и Богдан Ключик. Вокруг них был большой скандал, но на самом деле таких историй — множество. И как бы украинские СМИ не клеймили выехавших оскорбительными словами "предатели", профильные министерства — лишали званий и наград, а СБУ приходила "в гости" к родственникам и друзьям, после чего появлялись видео с извинениями, возвращаться никто не торопится.Масла в огонь в феврале подлил звёздный украинский музыкальный продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко), сейчас проживающий в Испании. В интервью журналисту Юрию Дудю* он рассказал, как в самом начале конфликта ему звонили из Офиса Президента и упрашивали помогать из-за рубежа — деньгами, и с тех пор он регулярно бывает в Киеве, но совершенно беспрепятственно выезжает из страны каждый раз. Потап — фигура культовая, такой ненависти в комментариях не было давно.И одновременно с этим ещё одна "музыкальная" новость на Украине: Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рассматривает вопрос блокировки русской музыки на стриминговых платформах после петиции Александра Леоненко.Леоненко — персонаж одиозный. Молодой человек из Киева, который идентифицирует себя как "украинский националист, гей, языковой инспектор, айтишник, спортсмен". Переехав в 2024 году из родного города в Одессу, Леоненко не давал жизни местным предпринимателям, донимая их жалобами на вывески на русском языке, а потом его внезапно мобилизовали. Тогда "выяснилось", что "языковой инспектор" страдает депрессией и ему "нельзя на фронт". Он пытался было собрать в соцсетях денег себе на взятку военкомам, но оказался-таки в учебном центре для мобилизованных — в Десне. Курьёз с ним произошёл даже по дороге туда: сотрудники ТЦК всю дорогу слушали русскую музыку, чем "травмировали его здоровье".Такие персонажи периодически стараются испортить обычным украинцам жизнь — некая женщина недавно устроила безобразную истерику в днепропетровском трамвае — из-за звучавших песен "Ласкового мая". Но стриминговые платформы — слишком даже для истеричек-радикалов. Это то, что люди слушают буквально дома и в наушниках — никого, даже самых ранимых, не травмируя.И очередным толчком к этим репрессиям внезапно стал… Моргенштерн* (Алишер Моргенштерн). Во украинских топах в Spotify и Apple Music и раньше хватало русскоязычных треков — российских, украинских, белорусских исполнителей, — но новый альбом рэпера занял в чартах почти всю десятку, и это оказалось для "активистов" уже невыносимо.Археологические новостиНо встречаются в мире и позитивные новости. Впервые за сто лет в Египте была обнаружена королевская гробница — фараона Тутмоса II, мужа знаменитой Хатшепсут. В прошлый раз такое радостное событие в мире археологии произошло в 1922 году — с обнаружением гробницы Тутанхамона.Усыпальница Тутмоса невелика, потому что правил он недолго, и довольно скромна — увы к тому же она сильно пострадала от дождей ещё в древности, много веков назад. Обнаружена она в неслучайном месте — неподалёку от гробницы самой Хатшепсут и трёх царевен. Археологи полагают, что это — семейный некрополь эпохи Нового царства.Сохранились фрагменты росписи потолка: синее небо с жёлтыми звёздами и фрагменты текста Амдуат — "Книги о загробном мире".В Помпеях тем временем обнаружены фрески 40-30 гг. до н.э., посвящённые богу вина Дионису. На них — древние мистерии и ритуалы, которые в честь божества совершали инициированные участники.

https://ukraina.ru/20250124/1060538040.html

https://ukraina.ru/20240621/1055749063.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Мария Нестерова

эксклюзив, украина, сша, россия, потап, музыка, масленица, археология, моргенштерн, еврокомиссия, министерство культуры, министерство