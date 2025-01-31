Бойня в Русском Поречном. Главное на Украине на утро 31 января - 31.01.2025 Украина.ру
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Бойня в Русском Поречном. Главное на Украине на утро 31 января
Бойня в Русском Поречном. Главное на Украине на утро 31 января - 31.01.2025 Украина.ру
Бойня в Русском Поречном. Главное на Украине на утро 31 января
Следственный комитет России рассказал об устроенной украинскими военными бойне в селе Русское Поречное, что в Курской области
2025-01-31T09:33
2025-01-31T09:33
эксклюзив
хроники
русское поречное
курская область
россия
александр коц
вооруженные силы украины
следственный комитет
"ахмат"
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Пятеро украинских военных убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области, в их числе 8 изнасилованных ими женщин, все тела спрятали в подвалы, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.Как установило следствие, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник" и "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. В ходе боев в Суджанском районе Фабрисенко взяли в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил с другими боевиками, в их числе — изнасилования, насильственные действия сексуального характера и убийства."В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник", исполняя приказы своего командира с позывным "Кум", в селе Русское Поречное убили 11 мужчин и 3 женщин. Кроме того, украинские военнослужащие совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 8 женщин, которых после этого убили", — рассказала Петренко.Тела 22 убитых перенесли в подвалы частных домов.Военные следователи Следственного комитета РФ установили причастность всех пяти боевиков к преступлениям в Русском Поречном, Фабрисенко арестовали."Они (украинские военные — Ред.) подозреваются в совершении террористического акта, изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору", — заявила Петренко.РИА Новости также опубликовало видео признания Фабрисенко."Изнасиловали... Первая девушка, вторая — это две, четыре, шесть. Восемь", — заявил тот.На вопрос, раскаивается ли он в содеянном, Фабрисенко ответил утвердительно.В другом видео украинский военный признавался в других преступлениях."Увидел в первом доме девушку лет 18-20. Потом мы с сослуживцами втроём избили и изнасиловали её. И я её поставил на колени, руки за голову и застрелил. Зашли во второй дом. Там — одна женщина и двое мужчин. Мужчин убили. Одному из них порезали руки. Резал руки непосредственно старший нашей группы. Девушку избили, сорвали украшения, изнасиловали и убили", — рассказывал Фабрисенко.На ещё одном опубликованном агентством видео украинский военный рассказал о том, как убивали стариков: последних связали, спустили в подвал, куда бросили гранату.Руководитель АНО "Медиадом "Сириус"" Наталья Лосева прокомментировала признания украинского военного."Новый фашизм. Спокойные свидетельства украинского боевика о том, как убивал "бабушек и дедушек" в Курской области. На другом видео об изнасилованиях в Русском Поречье. А где-то в России, далеко от ЛБС, всё ещё прекраснодушное "зачем нам это было надо". Фашизм, как всякая коричневая жидкость — текуч и не знает физических границ. Вот зачем", — подчеркнула она.Российский военкор Александр Коц у себя в телеграм-канале привёл выдержки из допроса Фабрисенко, часть данных в которых совпадает с тем, что Фабрисенко рассказывал на опубликованном РИА Новости видео."Сначала я её насиловал, потом сослуживцы. Потом поставили на колени и расстреляли в затылок из автомата", — рассказывал арестованный об одном убийстве.В следующем доме они убили трёх человек."Зашли в следующий дом. Там двое мужчин, одна женщина. Мужчин убили сразу. Одному перерезали вены... &lt;...&gt;Просто поиздеваться… Он потерял сознание от вида крови, и "Мотыль" его застрелил. Второго в затылок убил "Проводник". Женщину я изнасиловал, заставил встать на колени и застрелил в затылок…", — отмечал Фабриченко.Он также рассказал следователю об убийстве стариков."Мы вышли, услышали шум в сарае. Там в стоге сена прятались три бабушки и три дедушки. Мы их вывели, связали руки, спустили в подвал. Один оказал физическое сопротивление - пытался дёргаться, вырываться. К нему спустился один из сослуживцев и ударил два раза по голове. "Проводник" поднялся наверх, а "Мотыль" гранату Ф-1 и кинул в подвал. После взрыва "Мотыль" спустился, там живых никого уже не было…", — рассказывал Фабрисенко.Он сообщил и о других преступлениях."1 октября зашли в дом по улице Шпилевка. Там были две женщины и три мужчины. Мужчин поставили на колени, руки за голову и убили выстрелом в затылок. Одну женщину насиловал я, вторую - "Художник". Обеих застрелил я… …3 октября увидели во дворе двух женщин и мужчин. Один набросился на меня, ударил в грудь. Его и других мужчин застрелили. Две женщины начали кричать и забежали в дом. Мы с моим сослуживцем, позывной "Художник", догнали их, поставили на колени, толкнули, чтобы на спину упали, и изнасиловали. Потом застрелили…", — признавался Фабрисенко.Российский военкор Коц охарактеризовал действия украинских военных как действия карателей."Со своих жертв ублюдки срывали золотые сережки, цепочки, кольца… Я всегда избегал информационного штампа "каратели". Но здесь они вели себя именно так. Как садисты-рецидивисты, дорвавшиеся до свежей крови. Может, это и недалеко от истины. Ведь 92 бригада ВСУ сейчас комплектуется в том числе и заключенными, набранными по украинским тюрьмам и колониям. На свободе они просто занимаются привычным делом, только за зарплату", — отметил военкор.Он также вспомнил о словах музыканта Андрея Макаревича* (лицо, выполняющее функции иноагента — Ред.)."Может вы не того президента выбрали, жители Курской области", - иронизировал после вторжения музыкант-иноагент Андрей Макаревич*. Можешь ещё как-нибудь пошутить про "сами виноваты"?" — заявил Коц.Ранее российские военнослужащие группировки "Север" рассказали РИА Новости, что в подвалах домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области обнаружили тела замученных ВСУ людей."После освобождения села Русского Поречного наши военнослужащие нашли в подвалах замученных мирных. Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат... У пожилых людей не было шансов выжить. Две бабушки, дедушка... один разорванный... Несколько человек. Все гражданские в подвале были", — рассказал РИА Новости один из военных.Также в телеграм-канале БТГр "Каштан" спецназа "Ахмат" было опубликовано видео (18+) из Русского Поречого. На видео был показан тот самый подвал, в котором лежали тела мирных жителей.О происходящем на фронте в интервью Кирилла Курбатова с Геннадием Алёхиным "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук".
https://ukraina.ru/20250130/1060705153.html
https://ukraina.ru/20250130/1060689002.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, русское поречное, курская область, россия, александр коц, вооруженные силы украины, следственный комитет, "ахмат"
Эксклюзив, Хроники, Русское Поречное, Курская область, Россия, Александр Коц, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, "Ахмат"

Бойня в Русском Поречном. Главное на Украине на утро 31 января

09:33 31.01.2025
 
© Александр АвиловФото: Москва 24
Фото: Москва 24
© Александр Авилов
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Следственный комитет России рассказал об устроенной украинскими военными бойне в селе Русское Поречное, что в Курской области
Пятеро украинских военных убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области, в их числе 8 изнасилованных ими женщин, все тела спрятали в подвалы, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Как установило следствие, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник" и "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. В ходе боев в Суджанском районе Фабрисенко взяли в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил с другими боевиками, в их числе — изнасилования, насильственные действия сексуального характера и убийства.
"В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник", исполняя приказы своего командира с позывным "Кум", в селе Русское Поречное убили 11 мужчин и 3 женщин. Кроме того, украинские военнослужащие совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 8 женщин, которых после этого убили", — рассказала Петренко.
Тела 22 убитых перенесли в подвалы частных домов.
Военные следователи Следственного комитета РФ установили причастность всех пяти боевиков к преступлениям в Русском Поречном, Фабрисенко арестовали.
"Они (украинские военные — Ред.) подозреваются в совершении террористического акта, изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору", — заявила Петренко.
РИА Новости также опубликовало видео признания Фабрисенко.
"Изнасиловали... Первая девушка, вторая — это две, четыре, шесть. Восемь", — заявил тот.
На вопрос, раскаивается ли он в содеянном, Фабрисенко ответил утвердительно.
В другом видео украинский военный признавался в других преступлениях.
"Увидел в первом доме девушку лет 18-20. Потом мы с сослуживцами втроём избили и изнасиловали её. И я её поставил на колени, руки за голову и застрелил. Зашли во второй дом. Там — одна женщина и двое мужчин. Мужчин убили. Одному из них порезали руки. Резал руки непосредственно старший нашей группы. Девушку избили, сорвали украшения, изнасиловали и убили", — рассказывал Фабрисенко.
На ещё одном опубликованном агентством видео украинский военный рассказал о том, как убивали стариков: последних связали, спустили в подвал, куда бросили гранату.
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"Новый фашизм. Спокойные свидетельства украинского боевика о том, как убивал "бабушек и дедушек" в Курской области. На другом видео об изнасилованиях в Русском Поречье. А где-то в России, далеко от ЛБС, всё ещё прекраснодушное "зачем нам это было надо". Фашизм, как всякая коричневая жидкость — текуч и не знает физических границ. Вот зачем", — подчеркнула она.
Российский военкор Александр Коц у себя в телеграм-канале привёл выдержки из допроса Фабрисенко, часть данных в которых совпадает с тем, что Фабрисенко рассказывал на опубликованном РИА Новости видео.
"Сначала я её насиловал, потом сослуживцы. Потом поставили на колени и расстреляли в затылок из автомата", — рассказывал арестованный об одном убийстве.
В следующем доме они убили трёх человек.
"Зашли в следующий дом. Там двое мужчин, одна женщина. Мужчин убили сразу. Одному перерезали вены... <...>Просто поиздеваться… Он потерял сознание от вида крови, и "Мотыль" его застрелил. Второго в затылок убил "Проводник". Женщину я изнасиловал, заставил встать на колени и застрелил в затылок…", — отмечал Фабриченко.
Он также рассказал следователю об убийстве стариков.
"Мы вышли, услышали шум в сарае. Там в стоге сена прятались три бабушки и три дедушки. Мы их вывели, связали руки, спустили в подвал. Один оказал физическое сопротивление - пытался дёргаться, вырываться. К нему спустился один из сослуживцев и ударил два раза по голове. "Проводник" поднялся наверх, а "Мотыль" гранату Ф-1 и кинул в подвал. После взрыва "Мотыль" спустился, там живых никого уже не было…", — рассказывал Фабрисенко.
Он сообщил и о других преступлениях.
"1 октября зашли в дом по улице Шпилевка. Там были две женщины и три мужчины. Мужчин поставили на колени, руки за голову и убили выстрелом в затылок. Одну женщину насиловал я, вторую - "Художник". Обеих застрелил я… …3 октября увидели во дворе двух женщин и мужчин. Один набросился на меня, ударил в грудь. Его и других мужчин застрелили. Две женщины начали кричать и забежали в дом. Мы с моим сослуживцем, позывной "Художник", догнали их, поставили на колени, толкнули, чтобы на спину упали, и изнасиловали. Потом застрелили…", — признавался Фабрисенко.
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Российский военкор Коц охарактеризовал действия украинских военных как действия карателей.
"Со своих жертв ублюдки срывали золотые сережки, цепочки, кольца… Я всегда избегал информационного штампа "каратели". Но здесь они вели себя именно так. Как садисты-рецидивисты, дорвавшиеся до свежей крови. Может, это и недалеко от истины. Ведь 92 бригада ВСУ сейчас комплектуется в том числе и заключенными, набранными по украинским тюрьмам и колониям. На свободе они просто занимаются привычным делом, только за зарплату", — отметил военкор.
Он также вспомнил о словах музыканта Андрея Макаревича* (лицо, выполняющее функции иноагента — Ред.).
"Может вы не того президента выбрали, жители Курской области", - иронизировал после вторжения музыкант-иноагент Андрей Макаревич*. Можешь ещё как-нибудь пошутить про "сами виноваты"?" — заявил Коц.
Ранее российские военнослужащие группировки "Север" рассказали РИА Новости, что в подвалах домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области обнаружили тела замученных ВСУ людей.
"После освобождения села Русского Поречного наши военнослужащие нашли в подвалах замученных мирных. Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат... У пожилых людей не было шансов выжить. Две бабушки, дедушка... один разорванный... Несколько человек. Все гражданские в подвале были", — рассказал РИА Новости один из военных.
Также в телеграм-канале БТГр "Каштан" спецназа "Ахмат" было опубликовано видео (18+) из Русского Поречого. На видео был показан тот самый подвал, в котором лежали тела мирных жителей.
О происходящем на фронте в интервью Кирилла Курбатова с Геннадием Алёхиным "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук".
 
ЭксклюзивХроникиРусское ПоречноеКурская областьРоссияАлександр КоцВооруженные силы УкраиныСледственный комитет"Ахмат"
 
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