https://ukraina.ru/20250131/1060712689.html

Бойня в Русском Поречном. Главное на Украине на утро 31 января

Бойня в Русском Поречном. Главное на Украине на утро 31 января - 31.01.2025 Украина.ру

Бойня в Русском Поречном. Главное на Украине на утро 31 января

Следственный комитет России рассказал об устроенной украинскими военными бойне в селе Русское Поречное, что в Курской области

2025-01-31T09:33

2025-01-31T09:33

2025-01-31T09:33

эксклюзив

хроники

русское поречное

курская область

россия

александр коц

вооруженные силы украины

следственный комитет

"ахмат"

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Пятеро украинских военных убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области, в их числе 8 изнасилованных ими женщин, все тела спрятали в подвалы, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.Как установило следствие, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник" и "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. В ходе боев в Суджанском районе Фабрисенко взяли в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил с другими боевиками, в их числе — изнасилования, насильственные действия сексуального характера и убийства."В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник", исполняя приказы своего командира с позывным "Кум", в селе Русское Поречное убили 11 мужчин и 3 женщин. Кроме того, украинские военнослужащие совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 8 женщин, которых после этого убили", — рассказала Петренко.Тела 22 убитых перенесли в подвалы частных домов.Военные следователи Следственного комитета РФ установили причастность всех пяти боевиков к преступлениям в Русском Поречном, Фабрисенко арестовали."Они (украинские военные — Ред.) подозреваются в совершении террористического акта, изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору", — заявила Петренко.РИА Новости также опубликовало видео признания Фабрисенко."Изнасиловали... Первая девушка, вторая — это две, четыре, шесть. Восемь", — заявил тот.На вопрос, раскаивается ли он в содеянном, Фабрисенко ответил утвердительно.В другом видео украинский военный признавался в других преступлениях."Увидел в первом доме девушку лет 18-20. Потом мы с сослуживцами втроём избили и изнасиловали её. И я её поставил на колени, руки за голову и застрелил. Зашли во второй дом. Там — одна женщина и двое мужчин. Мужчин убили. Одному из них порезали руки. Резал руки непосредственно старший нашей группы. Девушку избили, сорвали украшения, изнасиловали и убили", — рассказывал Фабрисенко.На ещё одном опубликованном агентством видео украинский военный рассказал о том, как убивали стариков: последних связали, спустили в подвал, куда бросили гранату.Руководитель АНО "Медиадом "Сириус"" Наталья Лосева прокомментировала признания украинского военного."Новый фашизм. Спокойные свидетельства украинского боевика о том, как убивал "бабушек и дедушек" в Курской области. На другом видео об изнасилованиях в Русском Поречье. А где-то в России, далеко от ЛБС, всё ещё прекраснодушное "зачем нам это было надо". Фашизм, как всякая коричневая жидкость — текуч и не знает физических границ. Вот зачем", — подчеркнула она.Российский военкор Александр Коц у себя в телеграм-канале привёл выдержки из допроса Фабрисенко, часть данных в которых совпадает с тем, что Фабрисенко рассказывал на опубликованном РИА Новости видео."Сначала я её насиловал, потом сослуживцы. Потом поставили на колени и расстреляли в затылок из автомата", — рассказывал арестованный об одном убийстве.В следующем доме они убили трёх человек."Зашли в следующий дом. Там двое мужчин, одна женщина. Мужчин убили сразу. Одному перерезали вены... <...>Просто поиздеваться… Он потерял сознание от вида крови, и "Мотыль" его застрелил. Второго в затылок убил "Проводник". Женщину я изнасиловал, заставил встать на колени и застрелил в затылок…", — отмечал Фабриченко.Он также рассказал следователю об убийстве стариков."Мы вышли, услышали шум в сарае. Там в стоге сена прятались три бабушки и три дедушки. Мы их вывели, связали руки, спустили в подвал. Один оказал физическое сопротивление - пытался дёргаться, вырываться. К нему спустился один из сослуживцев и ударил два раза по голове. "Проводник" поднялся наверх, а "Мотыль" гранату Ф-1 и кинул в подвал. После взрыва "Мотыль" спустился, там живых никого уже не было…", — рассказывал Фабрисенко.Он сообщил и о других преступлениях."1 октября зашли в дом по улице Шпилевка. Там были две женщины и три мужчины. Мужчин поставили на колени, руки за голову и убили выстрелом в затылок. Одну женщину насиловал я, вторую - "Художник". Обеих застрелил я… …3 октября увидели во дворе двух женщин и мужчин. Один набросился на меня, ударил в грудь. Его и других мужчин застрелили. Две женщины начали кричать и забежали в дом. Мы с моим сослуживцем, позывной "Художник", догнали их, поставили на колени, толкнули, чтобы на спину упали, и изнасиловали. Потом застрелили…", — признавался Фабрисенко.Российский военкор Коц охарактеризовал действия украинских военных как действия карателей."Со своих жертв ублюдки срывали золотые сережки, цепочки, кольца… Я всегда избегал информационного штампа "каратели". Но здесь они вели себя именно так. Как садисты-рецидивисты, дорвавшиеся до свежей крови. Может, это и недалеко от истины. Ведь 92 бригада ВСУ сейчас комплектуется в том числе и заключенными, набранными по украинским тюрьмам и колониям. На свободе они просто занимаются привычным делом, только за зарплату", — отметил военкор.Он также вспомнил о словах музыканта Андрея Макаревича* (лицо, выполняющее функции иноагента — Ред.)."Может вы не того президента выбрали, жители Курской области", - иронизировал после вторжения музыкант-иноагент Андрей Макаревич*. Можешь ещё как-нибудь пошутить про "сами виноваты"?" — заявил Коц.Ранее российские военнослужащие группировки "Север" рассказали РИА Новости, что в подвалах домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области обнаружили тела замученных ВСУ людей."После освобождения села Русского Поречного наши военнослужащие нашли в подвалах замученных мирных. Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат... У пожилых людей не было шансов выжить. Две бабушки, дедушка... один разорванный... Несколько человек. Все гражданские в подвале были", — рассказал РИА Новости один из военных.Также в телеграм-канале БТГр "Каштан" спецназа "Ахмат" было опубликовано видео (18+) из Русского Поречого. На видео был показан тот самый подвал, в котором лежали тела мирных жителей.О происходящем на фронте в интервью Кирилла Курбатова с Геннадием Алёхиным "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук".

https://ukraina.ru/20250130/1060705153.html

https://ukraina.ru/20250130/1060689002.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, русское поречное, курская область, россия, александр коц, вооруженные силы украины, следственный комитет, "ахмат"