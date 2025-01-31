Константинов сравнил Байдена и Блинкена с Гитлером - 31.01.2025 Украина.ру
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Константинов сравнил Байдена и Блинкена с Гитлером
Константинов сравнил Байдена и Блинкена с Гитлером - 31.01.2025 Украина.ру
Константинов сравнил Байдена и Блинкена с Гитлером
Информация о возможной подготовке покушения на российского лидера Владимира Путина ставит бывшего президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря Энтони Блинкена на одну ступень с Адольфом Гитлером. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
2025-01-31T10:23
2025-01-31T10:23
новости
россия
джо байден
сша
тегеран
владимир константинов
энтони блинкен
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"Мы уже перестали удивляться отсутствию всякого права и морали у этих "западных партнёров". Они скатились к откровенному воровству, к проведению террористических акций, а теперь и впрямую к заказным убийствам. Пробили очередное дно. Что-то готовил Гитлер против "Большой тройки" в Тегеране. Вот и докатились: Блинкена с Байденом только с Гитлером и можно сравнить", - сказал Константинов.По его словам, важно не забыть эту историю, чтобы все человечество помнило о "гнусностях и подлостях, творимых администрацией Байдена".На днях американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена в лице Блинкена "пыталась убить" Путина. Он не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям и подчеркнул, что считает эти попытки "безумием".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что специальные службы России постоянно принимают все меры для обеспечения безопасности российского лидера. Кроме того, Песков подчеркнул, что Карлсон не привел никаких доказательств, а бездоказательной информации лучше не верить.Подробнее - в материале Песков высказался о попытках администрации Байдена "убить" Путина на сайте Украина.ру.
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новости, россия, джо байден, сша, тегеран , владимир константинов, энтони блинкен
Новости, Россия, Джо Байден, США, Тегеран , Владимир Константинов, Энтони Блинкен

Константинов сравнил Байдена и Блинкена с Гитлером

10:23 31.01.2025
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Информация о возможной подготовке покушения на российского лидера Владимира Путина ставит бывшего президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря Энтони Блинкена на одну ступень с Адольфом Гитлером. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
"Мы уже перестали удивляться отсутствию всякого права и морали у этих "западных партнёров". Они скатились к откровенному воровству, к проведению террористических акций, а теперь и впрямую к заказным убийствам. Пробили очередное дно. Что-то готовил Гитлер против "Большой тройки" в Тегеране. Вот и докатились: Блинкена с Байденом только с Гитлером и можно сравнить", - сказал Константинов.
По его словам, важно не забыть эту историю, чтобы все человечество помнило о "гнусностях и подлостях, творимых администрацией Байдена".

"Путин, безусловно, сегодня самый сильный лидер в политическом мире. Для нашей страны это ценность сама по себе. Тем более в такой переломный момент нашей истории. Враги понимают, куда наносить удар. Но наши службы не дремлют. Нам же надо сплотиться вокруг нашего лидера, показать свою стойкость и волю к победе. И тогда она обязательно будет за нами", - заверил Константинов.

На днях американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена в лице Блинкена "пыталась убить" Путина. Он не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям и подчеркнул, что считает эти попытки "безумием".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что специальные службы России постоянно принимают все меры для обеспечения безопасности российского лидера. Кроме того, Песков подчеркнул, что Карлсон не привел никаких доказательств, а бездоказательной информации лучше не верить.
Подробнее - в материале Песков высказался о попытках администрации Байдена "убить" Путина на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДжо БайденСШАТегеранВладимир КонстантиновЭнтони Блинкен
 
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