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Константинов сравнил Байдена и Блинкена с Гитлером

Константинов сравнил Байдена и Блинкена с Гитлером - 31.01.2025 Украина.ру

Константинов сравнил Байдена и Блинкена с Гитлером

Информация о возможной подготовке покушения на российского лидера Владимира Путина ставит бывшего президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря Энтони Блинкена на одну ступень с Адольфом Гитлером. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости

2025-01-31T10:23

2025-01-31T10:23

2025-01-31T10:23

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"Мы уже перестали удивляться отсутствию всякого права и морали у этих "западных партнёров". Они скатились к откровенному воровству, к проведению террористических акций, а теперь и впрямую к заказным убийствам. Пробили очередное дно. Что-то готовил Гитлер против "Большой тройки" в Тегеране. Вот и докатились: Блинкена с Байденом только с Гитлером и можно сравнить", - сказал Константинов.По его словам, важно не забыть эту историю, чтобы все человечество помнило о "гнусностях и подлостях, творимых администрацией Байдена".На днях американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена в лице Блинкена "пыталась убить" Путина. Он не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям и подчеркнул, что считает эти попытки "безумием".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что специальные службы России постоянно принимают все меры для обеспечения безопасности российского лидера. Кроме того, Песков подчеркнул, что Карлсон не привел никаких доказательств, а бездоказательной информации лучше не верить.Подробнее - в материале Песков высказался о попытках администрации Байдена "убить" Путина на сайте Украина.ру.

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новости, россия, джо байден, сша, тегеран , владимир константинов, энтони блинкен