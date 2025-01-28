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Песков высказался о попытках администрации Байдена "убить" Путина

Песков высказался о попытках администрации Байдена "убить" Путина - 28.01.2025 Украина.ру

Песков высказался о попытках администрации Байдена "убить" Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 января прокомментировал слова журналиста Такера Карлсона по поводу намерения администрации бывшего президента США Джо Байдена "убить" Путина

2025-01-28T13:17

2025-01-28T13:17

2025-01-28T13:17

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"Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь главы государства", - заверил Песков.Ранее американский журналист Такер Карлсон, не приводя подробностей, заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена "пыталась убить" российского президента.Подробнее - в материале Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путина на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, джо байден, дмитрий песков, такер карлсон