Песков высказался о попытках администрации Байдена "убить" Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 января прокомментировал слова журналиста Такера Карлсона по поводу намерения администрации бывшего президента США Джо Байдена "убить" Путина
"Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь главы государства", - заверил Песков.
Ранее американский журналист Такер Карлсон, не приводя подробностей, заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена "пыталась убить" российского президента.
Подробнее - в материале Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путина на сайте Украина.ру.