https://ukraina.ru/20250131/1060703126.html

Американская парадигма: Шок и трепет Трампа, от которых отвисли челюсти и у американцев, и у украинцев

Американская парадигма: Шок и трепет Трампа, от которых отвисли челюсти и у американцев, и у украинцев - 31.01.2025 Украина.ру

Американская парадигма: Шок и трепет Трампа, от которых отвисли челюсти и у американцев, и у украинцев

45-й и 47-й президент США Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, времени попусту не тратит, но от его решений общественность как в Штатах, так и во всём мире бросает то в жар, то в холод

2025-01-31T06:23

2025-01-31T06:23

2025-01-31T06:23

эксклюзив

сша

дональд трамп

илон маск

роберт кеннеди-младший

запрет

указ

пит хегсет

талси габбард

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1e/1060699452_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_52cdabdc77cb75a17da83cb6b57f13c9.jpg

Свой второй президентский срок Дональд Трамп начал, как ураган: за первые 9 дней он подписал 38 указов, что стало рекордным показателем в современной истории страны. Для сравнения, порядка 40 указов Гарри Трумэн и Джо Байден издали в первые 100 дней правления."Трамп проводит резкую перестройку федерального управления с помощью "кампании шока и трепета", которая раздвигает границы президентской власти", – пишет портал Axios.Вот уж точно, решения Трампа вызывают шок и трепет как у рядовых американцев, так и у высокопоставленных чиновников.На первом брифинге нового пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт журналисты не пытались задать ей неудобные вопросы, чтобы посмотреть, как она будет выкручиваться, что часто делали с её предшественницей Карин Жан-Пьер. Представители прессы реально пытались разобраться в распоряжениях президента, так как осталось много неясностей. Прежде всего, на какие сферы распространяется заморозка финансирования федеральных программ, что затрагивает программы помощи внутри страны и федеральные гранты. 29 января появилась информация, что запрет полностью сняли, но Белый дом вскоре это опроверг.Инициативы по внутренней политике США, запущенные Трампом в первые дни президентства, "внесли хаос" в работу некоторых ведомств на этой неделе, сообщили источники газеты The Wall Street Journal. Масштаб хаоса и неразберихи стал ещё одним напоминанием о желании Трампа действовать быстро и решительно в первые несколько дней работы новой администрации на фоне его стремления перестроить правительство в соответствии со своим видением, отмечает в свою очередь агентство Bloomberg.Ревизия расходов государственного бюджета, запущенная новой администрацией, затронула и другие государства – Трамп распорядился приостановить выделение иностранной помощи (за исключением Израиля и Египта) на 90 дней, чтобы установить, насколько эти траты отвечают национальным интересам США."Сегодня у всех моих знакомых волосы встали дыбом и отвисла челюсть", — рассказал газете The Wall Street Journal бывший сотрудник Агентства США по международному развитию (USAID) Джереми Кониндайк о реакции американских чиновников и работников гуманитарных организаций на это решение президента.Отрезанной от американских вливаний оказалась и Украина. Немедленно прекратить деятельность получили предписание подрядчики по контрактам с местным отделением USAID, а они реализуют десятки проектов в стране.Киев потрясён решением Трампа приостановить зарубежную помощь, пишет The Guardian. По сведениям британской газеты, киевский офис Агентства США по международному развитию (USAID) пытался сохранить финансирование некоторых наиболее значимых проектов, но Вашингтон не согласился."Относительно приостановки финансирования USAID. Это неожиданная и неприятная новость и для власти, и для общественного сектора. Пауза на 90 дней от ключевого донора не может не смущать", — написала в своём телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук.Приостановить пришлось преимущественно реализацию гуманитарных программ: Владимир Зеленский подчёркивал, что военная помощь от США продолжает поступать. Однако издание The New York Times сообщило обратное."Приказ о прекращении помощи распространяется на большинство программ военной и оборонной поддержки, включая помощь Украине, Тайваню и Иордании. Значительная часть этой помощи выделяется Государственным департаментом", — говорится в статье.Похожую информацию распространил и The Wall Street Journal: "Из-за роли Госдепартамента США в надзоре за поставками оружия, приостановка помощи, по-видимому, заморозит финансирование, которое Госдеп предоставляет Тайваню и Украине для закупки американских вооружений". Авторы материала отметили, что это не единственный источник получения вооружений для Киева.Впрочем, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заверил, что это не так, и Украина продолжает получать военную поддержку по ранее утверждённым пакетам.После заморозки иностранной помощи вскрылась интересная деталь – после начала СВО почти 90% украинских СМИ стали зависеть от грантов."Перевожу на нормальный язык: 90% украинских медиа контролировались Западом посредством грантов. Независимость средств массовой информации и свобода слова, говорите?" — иронично отметил украинской политолог Кость Бондаренко.Америку, конечно, не открыли – это очевидно, что местные журналисты транслируют по западным методичкам, но впечатляет цифра.Лишившись финансовых вливаний в долларах и евро, целый ряд украинских СМИ обратились к читателям с просьбой "помочь, кто чем может", в частности Hromadske, Bihus info, "Детектор медиа", "Украинская правда".И только команда Трампа спокойно, шаг за шагом выполняет его поручения, не задаваясь лишними вопросами. Вот для этого 47-й президент при формировании своей второй администрации ключевым критерием отбора сделал личную лояльность. Но не все они ещё вступили в должности, Сенат продолжает рассматривать кандидатов, предложенных Трампом.Бывший ведущий телеканала Fox News Пит Хегсет, чью репутацию подпортили скандалы со злоупотреблением алкоголя, утверждён на пост главы Пентагона только благодаря вице-президенту США Джею Ди Вэнсу – ему принадлежит решающий голос, если мнения сенаторов разойдутся (за проголосовало 50 человек и 50 против).Противодействовать назначению министром здравоохранения и социальных служб юриста Роберта Кеннеди-младшего попытались 75 лауреатов Нобелевской премии, в том числе по медицине, и его двоюродная сестра Кэролайн, дочь 35-го президента США Джона Кеннеди, бывший посол США в Японии и Австралии. В письме, направленном сенаторам, женщина призвала отклонить его кандидатуру, припомнив, как он призывал сограждан выступать против вакцинации несовершеннолетних, при этом не отказываясь от прививок для собственных детей, а ещё рассказала, как её кузен сам стал принимать наркотики (и даже получил условный срок за хранение марихуаны, а позже был арестован за героин) после убийства отца, бывшего генерального прокурора США Роберта Кеннеди, и подсадил на запрещённые вещества родственников."Братья, сестры и кузены, которых Бобби подтолкнул на путь злоупотребления наркотиками, страдали от зависимости, болезней, некоторые умерли, в то время как Бобби продолжал искажать факты, лгать и обманывать всю свою жизнь", — написала Кэролайн.Она не хотела обсуждать семейные проблемы публично, но решила это рассказать, чтобы предотвратить ошибочное, по её мнению, назначение. Дочь бывшего президента страны считает, что жители США заслуживают лучшего министра здравоохранения, чем её двоюродный брат.На первом из двух слушаний в верхней палате Конгресса члены финансового комитета обрушились с критикой на Роберта Кеннеди-младшего, демократы вступали с ним в гневные споры, цитировали его прежние высказывания, обвиняли в приверженности теориям заговора. Однако по окончании слушаний председатель комитета, сенатор- республиканец Майк Крэпо сказал, что Кеннеди "хорошо поработал" и заслуживает утверждения.В свою очередь Кеннеди обратил внимание законодателей на то, что "состояние здоровья в Соединённых Штатах хуже, чем в любой другой развитой стране": хроническими заболеваниями страдает больше половины американцев, избыточный вес или ожирение у 1/3 детей и свыше 70% взрослых, показатели по диабету в 10 раз больше, чем в 1960-е годы, количество онкобольных среди молодёжи ежегодно увеличивается на 1-2%, распространение некоторых заболеваний растёт в геометрической прогрессии."Остались формальности: например, письменные ответы на вопросы сенаторов, которые не прозвучали на слушаниях. Но уже ничто не остановит голосования по кандидатуре Кеннеди. И дальше дело за республиканскими "центристами": проявят они лояльность Трампу или постараются утопить кандидатуру демократа, перешедшего в стан Трампа", — пишет американист Дмитрий Дробницкий в своём телеграм-канале.Впереди слушания по ещё более спорной фигуре, ещё одной бывшей представительнице Демократической партии – Тулси Габбард, потенциальном директоре Национальной разведки США.А тем временем миллиардер Илон Маск, который остался единственным руководителем Департамента государственной эффективности (DOGE) после отказа бизнесмен Вивек Рамасвами стать сопредседателем этой структуры (он собирается баллотироваться в губернаторы родного штата Огайо, но поговаривают, что причина в разногласиях с Маском), появляется на публике и в заголовках СМИ чаще, чем вице-президент Ди Вэнс, второе лицо государства.The Washington Post прозвала его "теневым президентом". Избраться главой государства американское законодательство не позволит, но он сможет хотя бы так ощутить вкус власти.Как выяснил в ходе опроса Квиннипэкский университет, не одобряют значительную роль Маска в администрации Трампа более половины респондентов — 53%, иного мнения придерживаются 39%. Как уточнили авторы исследования, 90% демократов высказались отрицательно, 73% республиканцев – положительно.Читайте также материал Анны Черкасовой Грег Вайнер: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США

https://ukraina.ru/20250127/1060603316.html

https://ukraina.ru/20250130/1060694145.html

https://ukraina.ru/20241211/1059591709.html

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, дональд трамп, илон маск, роберт кеннеди-младший, запрет, указ, пит хегсет, талси габбард