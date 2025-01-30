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Главное за ночь 30 января

Главное за ночь 30 января - 30.01.2025 Украина.ру

Главное за ночь 30 января

ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Этой ночью взрывы раздавались в Днепропетровске, Житомире, Киеве и Сумах. Также... Украина.ру, 30.01.2025

2025-01-30T08:09

2025-01-30T08:09

2025-01-30T08:09

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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Этой ночью взрывы раздавались в Днепропетровске, Житомире, Киеве и Сумах. Также многочисленные удары наносились по целям в Винницкой, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях.ПВО за ночь перехватила и уничтожила пять украинских беспилотников: три - над Белгородской областью и два – над Брянской, сообщило Минобороны РФ.ВСУ попали в огневой карман в районе н.п. Новая Кругляковка. Противник несет "необоснованно большие потери", информировал военный эксперт Марочко.В Донецке ФСБ задержала украинского шпиона. Он занимался сбором и передачей СБУ сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ."Аэрофлот" в 2024 году утроил перевозки пассажиров между Россией и Китаем - до 830 тысяч человек, сообщили в компании.США задерживают одобрение около 67 процентов контрактов на поставку Киеву ракет для ЗРК NASAMS и Patriot на 6,2 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав последний аудиторский отчет Пентагона.У аэропорта в Вашингтоне столкнулся пассажирский Bombardier, который может принять до 70 пассажиров, и вертолет Sikorsky, из воды на месте ЧП пока достали четырех выживших. ФБР заявляет, что нет оснований говорить о причастности криминалитета или террористов.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВСУ ожидали лобовую атаку: Рожин рассказал, как ВС РФ обошли Великую Новоселку по образцу Авдеевки на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, днепропетровск, алексей марочко, борис рожин, пентагон, фбр