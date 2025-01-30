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Главное за ночь 30 января
Главное за ночь 30 января - 30.01.2025 Украина.ру
Главное за ночь 30 января
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Этой ночью взрывы раздавались в Днепропетровске, Житомире, Киеве и Сумах. Также... Украина.ру, 30.01.2025
2025-01-30T08:09
2025-01-30T08:09
2025-01-30T08:09
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Этой ночью взрывы раздавались в Днепропетровске, Житомире, Киеве и Сумах. Также многочисленные удары наносились по целям в Винницкой, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях.ПВО за ночь перехватила и уничтожила пять украинских беспилотников: три - над Белгородской областью и два – над Брянской, сообщило Минобороны РФ.ВСУ попали в огневой карман в районе н.п. Новая Кругляковка. Противник несет "необоснованно большие потери", информировал военный эксперт Марочко.В Донецке ФСБ задержала украинского шпиона. Он занимался сбором и передачей СБУ сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ."Аэрофлот" в 2024 году утроил перевозки пассажиров между Россией и Китаем - до 830 тысяч человек, сообщили в компании.США задерживают одобрение около 67 процентов контрактов на поставку Киеву ракет для ЗРК NASAMS и Patriot на 6,2 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав последний аудиторский отчет Пентагона.У аэропорта в Вашингтоне столкнулся пассажирский Bombardier, который может принять до 70 пассажиров, и вертолет Sikorsky, из воды на месте ЧП пока достали четырех выживших. ФБР заявляет, что нет оснований говорить о причастности криминалитета или террористов.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВСУ ожидали лобовую атаку: Рожин рассказал, как ВС РФ обошли Великую Новоселку по образцу Авдеевки на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, днепропетровск, алексей марочко, борис рожин, пентагон, фбр
Новости, Россия, Украина, Днепропетровск, Алексей Марочко, Борис Рожин, Пентагон, ФБР
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Этой ночью взрывы раздавались в Днепропетровске, Житомире, Киеве и Сумах. Также многочисленные удары наносились по целям в Винницкой, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях.
ПВО за ночь перехватила и уничтожила пять украинских беспилотников: три - над Белгородской областью и два – над Брянской, сообщило Минобороны РФ.
ВСУ попали в огневой карман в районе н.п. Новая Кругляковка. Противник несет "необоснованно большие потери", информировал военный эксперт Марочко
.
В Донецке ФСБ задержала украинского шпиона. Он занимался сбором и передачей СБУ сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ.
"Аэрофлот" в 2024 году утроил перевозки пассажиров между Россией и Китаем - до 830 тысяч человек, сообщили в компании.
США задерживают одобрение около 67 процентов контрактов на поставку Киеву ракет для ЗРК NASAMS и Patriot на 6,2 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав последний аудиторский отчет Пентагона
.
У аэропорта в Вашингтоне
столкнулся пассажирский Bombardier, который может принять до 70 пассажиров, и вертолет Sikorsky, из воды на месте ЧП пока достали четырех выживших. ФБР
заявляет, что нет оснований говорить о причастности криминалитета или террористов.