Главное за ночь 30 января - 30.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250130/1060677669.html
Главное за ночь 30 января
Главное за ночь 30 января - 30.01.2025 Украина.ру
Главное за ночь 30 января
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Этой ночью взрывы раздавались в Днепропетровске, Житомире, Киеве и Сумах. Также... Украина.ру, 30.01.2025
2025-01-30T08:09
2025-01-30T08:09
новости
россия
украина
днепропетровск
алексей марочко
борис рожин
пентагон
фбр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059928478_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_c1f2f16a9f6f8f2c82d6bafb1b71744b.jpg
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Этой ночью взрывы раздавались в Днепропетровске, Житомире, Киеве и Сумах. Также многочисленные удары наносились по целям в Винницкой, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях.ПВО за ночь перехватила и уничтожила пять украинских беспилотников: три - над Белгородской областью и два – над Брянской, сообщило Минобороны РФ.ВСУ попали в огневой карман в районе н.п. Новая Кругляковка. Противник несет "необоснованно большие потери", информировал военный эксперт Марочко.В Донецке ФСБ задержала украинского шпиона. Он занимался сбором и передачей СБУ сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ."Аэрофлот" в 2024 году утроил перевозки пассажиров между Россией и Китаем - до 830 тысяч человек, сообщили в компании.США задерживают одобрение около 67 процентов контрактов на поставку Киеву ракет для ЗРК NASAMS и Patriot на 6,2 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав последний аудиторский отчет Пентагона.У аэропорта в Вашингтоне столкнулся пассажирский Bombardier, который может принять до 70 пассажиров, и вертолет Sikorsky, из воды на месте ЧП пока достали четырех выживших. ФБР заявляет, что нет оснований говорить о причастности криминалитета или террористов.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВСУ ожидали лобовую атаку: Рожин рассказал, как ВС РФ обошли Великую Новоселку по образцу Авдеевки на сайте Украина.ру.
россия
украина
днепропетровск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059928478_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_497315483b36e13d50e3c1d1820462ba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, днепропетровск, алексей марочко, борис рожин, пентагон, фбр
Новости, Россия, Украина, Днепропетровск, Алексей Марочко, Борис Рожин, Пентагон, ФБР

Главное за ночь 30 января

08:09 30.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Этой ночью взрывы раздавались в Днепропетровске, Житомире, Киеве и Сумах. Также многочисленные удары наносились по целям в Винницкой, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях.
ПВО за ночь перехватила и уничтожила пять украинских беспилотников: три - над Белгородской областью и два – над Брянской, сообщило Минобороны РФ.
ВСУ попали в огневой карман в районе н.п. Новая Кругляковка. Противник несет "необоснованно большие потери", информировал военный эксперт Марочко.
В Донецке ФСБ задержала украинского шпиона. Он занимался сбором и передачей СБУ сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ.
"Аэрофлот" в 2024 году утроил перевозки пассажиров между Россией и Китаем - до 830 тысяч человек, сообщили в компании.
США задерживают одобрение около 67 процентов контрактов на поставку Киеву ракет для ЗРК NASAMS и Patriot на 6,2 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав последний аудиторский отчет Пентагона.
У аэропорта в Вашингтоне столкнулся пассажирский Bombardier, который может принять до 70 пассажиров, и вертолет Sikorsky, из воды на месте ЧП пока достали четырех выживших. ФБР заявляет, что нет оснований говорить о причастности криминалитета или террористов.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВСУ ожидали лобовую атаку: Рожин рассказал, как ВС РФ обошли Великую Новоселку по образцу Авдеевки на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаДнепропетровскАлексей МарочкоБорис РожинПентагонФБР
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:30Украина потрясена. Главное на Украине на утро 30 января
09:30Как ключевая ставка в России связана с событиями в США и чем ответим при глобальном торге - Силаков
09:13Киев потрясло решение США приостановить программы внешней помощи - Guardian
08:40Что известно об авиакатастрофе в США
08:30Российский инструктор сравнил подготовку ВСУ в Великобритании со страйкболом
08:09Главное за ночь 30 января
08:03Евгений Кушнарёв и шанс на мир для Украины
07:54Трамп захотел депортировать мигрантов в уже несуществующие СССР и Югославию
07:35"Нет и не появится": Разумков высказался об анонсированном Зеленским "плане стойкости" Украины
07:14"Успокоит Польшу навсегда": политолог рассказал о последствиях размещения "Орешника" в Белоруссии
07:00Михаил Поликарпов: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне
06:57Что нужно знать о китайском ИИ DeepSeek
06:53Дьявол кроется в мелочах. Украинские эксперты и политики о том, грозит ли Киеву "похабный мир"
06:40Вместо Покровска степи Днепропетровска: Поликарпов о наступлении ВС РФ после взятия Великой Новоселки
06:30Судьбу Украины определят в Белграде? Украина в международном контексте
06:20Тероборону заведомо списали "на мясо": Рожин о том, как рухнуло сопротивление ВСУ в Великой Новоселке
06:15Дмитрий Выдрин: Трампу дешевле и безопаснее купить соседнюю Мексику, чем рвать жилы на Украине
06:09Уничтожение самоуправления и конфискация предприятий для американцев. Что происходит в Чернигове
06:00Зеленского придется убрать: Сазонов о том, почему после Трампа на Украине забурлила политическая жизнь
05:48Царь горы. Зачем Трамп строит для США "запасной аэродром"
Лента новостейМолния