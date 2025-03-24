https://ukraina.ru/20250324/1061987577.html

С чего начинается Родина?

С чего начинается Родина? - 24.03.2025 Украина.ру

С чего начинается Родина?

Психологически ответить на этот вопрос не сложно. Достаточно прислушаться к собственным чувствам. Или пропеть про себя одноименную песню.

2025-03-24T07:18

2025-03-24T07:18

2025-03-24T07:18

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Политически, тоже не проблема. Есть такая партия! И есть, есть Президент!Исторически - сложнее. Нужно будет покопаться в солидных и, часто, противоречивых фолиантах. От истории Урарту до Киевской Руси.Географически - еще сложнее. Границы Родины изменчивы. Они зачастую меняются в зависимости от расстановки мировых сил, фазы пассионарности своей державы, качества правящей элиты и пр.Особенно это касается сухопутных границ. Одно неловкое движение и вы, как говаривал Жванецкий, отец.Несколько ловких движений и вы властелин. По крайней мере, новых территорий.Но это отдельная тема - как вкрадчивые геополитические ласки, заканчиваются рождением новой географии. Сейчас вовсе не про "географические новости". Сейчас о намоленном родном пространстве бытия и духа. О пространстве, в конце-концов, родной речи, истории, веры…Здесь скорее помогут морские кордоны. Они всегда стабильнее, чем сухопутные. Маяки долговечнее контрольно-следовой полосы и колючей проволоки.Может поэтому, политики всегда серьезнее воспринимают контуры отчизны на воде, чем на бренной земле.Помню, например, вялый интерес украинского президента Кучмы к проблеме делимитации украинских границ на суше. И как он взвился, когда узнал о намывке косы с российской территории к украинскому, тогда, крохотному островку Тузла. Войну готов был объявлять бывший "красный директор" за нарушение "красной линии".Правда тут может быть и другая логика. Довелось некогда выручить в глухой забайкальской тайге забавную девочку Мотю. Пила как взрослая, а в мороз это чревато.Ее отец - главный шаман на Баргузинском районе и посвятил меня в знак благодарности в практику тактильного влияния. Прикосновение к определенным точкам обнаженных запястий или шеи, позволяло почти мгновенно установить духовный контакт с визави.Наверное, нечто подобное происходит и между странами. Прикосновение обнаженных берегов, создает феномен взаимного притяжения.Наверное поэтому украинские политики так опасались прикосновений России. Когда не разойтись краями над водой и накрывает нечто необъяснимое …Крымский мост стал русским магнитом, за что так истово ненавидим укро-нацистами….Но заглянем-ка не в прошлое, а в будущее.На западном фасе все зыбко и гибко как в роще орешника. Но на восточном - монументально. Как в парке базальтовых плит и монументов.Там уже столетиями Родина начинается в Беринговом проливе…Довелось поработать лесорубом на БАМе. Оказался, кстати, единственным русским в литовско-эстонском отряде. Никто не собирался возвращаться домой после окончания стройки. Витал настойчивый слух, что все потом дружно переедут на строительство то ли моста, то ли тоннеля под Беринговом проливом. Величие целей тогда объединяло круче парткомов.Довелось даже побыть прообразом нынешних "ломов" (лидеров общественного мнения). До этого поработал в геофизической партии. Мой приятель геолог Володя Бочка как раз "болел" беренгистикой.Знал все глубины, условия и расстояния в проливе. Бывал и в крайней материковой точке - заброшенном главном селении чукотских эскимосов Уэлене.Бочка и грузил меня темой. Ну, когда не бренчал на гитаре дивную "Песню болотных геологов" Александра Городницкого. Считал, что надо бить два тоннеля: один нами, от упомянутой бывшей столицы эскимосов до острова Ратманова; второй американцами - от их городка Уэйлс до острова Крузенштерна.А между ними - над самой госграницей ставить трехкиломметрорый красавец-мост. Ну, как сейчас Крымский.Трудоемкость и стоимость проекта геолог оценивал в смету уже тогда планировавшегося тоннеля под Ла-Маншем - сравнимое расстояние и глубины. Показывал мне выписки из трудов какого-то Сибирско-Аляскинского общества, которое, якобы, создавалась еще до революции под этот прожект.Кстати говоря, в теме, по мнению шального геолога, были и цари, и их антипод Ульянов-Ленин.Даже Франклин Делано Рузвельт уговаривал Иосифа Виссарионовича создать этот общий путь. Мол, верил в Россию больше, чем в Европу. Остановил их только размер сметы.А я, уже познакомившись с методикой шамана, мистически коварно щурился. Смета меня не волновала совсем. Представлял больше, какое будет "притяжение", когда мы и Америка "слегка соприкоснемся рукавами". И, конечно же, вдохновляла возможная победа куваевских родных нарративов: "подальше от сервантов и корыт"…С удовольствием вошел в проект моего давнего друга Сергея Александровича Караганова по "сибиризации России".Проект, конечно, интересный. Уже тем, что нынешний столичный мейнстрим проникся ломоносовской идеей о том, чем богатеть будет "земля русская". Но я бы еще поинтриговал бы и на земельке американской…Доналд Трамп - строитель. А я уже делился с читателем мнением о том, почему удельный вес строителей в профессиональной политике невероятно высок. Напомню: те знают великую тайну о том, что малый недострой покрывается большим недостроем. ( Если вы вовремя не завершили строение, "типа сортир", начинайте вокруг него возводить завод. Недострой завода, покроет недострой туалета. И ни каких рекламаций!)У Тампа может быть только два грандиозных недостроя, способных покрыть незавершенку антиэмигрантских заборов, локальных воин, реформу армии и пр.. Это космос и Север.Сибиризация России не полноценна без северизации Америки. Мы ждем симпатий от Штатов при том, что они ощущают себя (эконимически, технологически, лингвинистически, исторически и тд.) большим дальним западным соседом Европы. А должны (с нашей помощью) почувствовать большим близким восточным соседом России!Америка "топит" за Европа, пока та является ее рынком. А продвижение России на эту "поляну" объективно расценивает как сокращение этой своей рыночной ойкумены.Если взаимосвязанным рынком для Штатов становится Россия, то ее расширение (и за счет советской зоны влияния, и за счет сокращения Евросоюза) становится их объективным интересом. То есть, кардинально меняется их фокус внимания. Такой вот "фокус-покус".А это не реально без совместной логистики, взрывного роста общих начинаний и инициатив. (Ну как упомянутое Сибирско-Аляскинское сообщество.)Современная логистика могла бы дать ошеломительный эффект развития этой части планеты. Дать то, что Трамп называет "грандиозными перспективами" сотрудничества: совместный Северный морской путь, сопряженная железнодорожная сеть и энерготранзиты, сверхскоростная авиация, космическая индустрия, атомная энергетика…Пофантазирую: только наших замороженных на Западе ресурсов с лихвой хватит и на Берингов пролив, и на прокладку железных и шоссейных дорог. Неплохой сериал "Железные дороги Аляски", поблекнет перед "Железными дорогами Чукотки".Еще бы и рельсы символично замастырить на меткомбенатах Донбасса и Запорожья из сожженной трофейной техники..И будет кому строить, если воины СВО, после его окончания, уйдут на большую зарплату в жд войска… Глядишь, потом подтянутся потомки моих бамовских друзей из холодной Чухонии.Да, Трамп большой затейник. Но чтобы так много говорить о большом, надо масштабно мечтать. А еще он преклоняется перед своим предтечей Рузвельтом. А еще с Аляски виден громадный православный крест на горе Крыша, что на острове Ратманова. Под этой Крышей наша Родина…Эти размышления, реминисценции на меня навеяли коллеги из партии Родина. Они-то и готовят экспедицию на Крышу. Хотят воочию увидеть с чего все начинается и посмотреть, куда все движется.Зная мое пристрастие к географии, подарили необычную карту, изданную в Анкоридже - деловом центре Аляски. До этого в моей коллекции, самой необычной считал карту из южного полушария. Там, как бы с ног на голову, наверху Южная Африка и Австралия, а внизу сильно приуменьшенные Азия с Северной Америкой.На моем подарке мир выглядит еще необычнее: в самом центре Сибирь и Алясочка. В фокусе! А где-то на самом краю - размытые очертания крохотной Европки.Повесил у себя над над диваном рядом с копией знаменитой картины Питера Брейгеля "Зимний пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц". Куча фигур шарится на коньках по замершей узенькой европейской речушке. Тесно, уныло, скученно даже в исполнении гения. В натуре "ловушка для мещан."Теперь рядом открывается необозримое, бескрайнее, хрустальное белое безмолвие. Для людей. И только у нас золотой ключик к этому чуду.Эй, за проливом! Вы нас слышите?Мнение Дмитрия Выдрина по поводу других аспектов развития человечества - в статье ""Труба" старому миру. Спецназ - новому"

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_de0480a2df397f9c26d0b496f8bd42bd.jpg.webp

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_de0480a2df397f9c26d0b496f8bd42bd.jpg.webp

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_de0480a2df397f9c26d0b496f8bd42bd.jpg.webp

россия, европа, америка, рузвельт, дональд трамп, михаил жванецкий, ес, мнения