Главное за ночь 24 марта

Украина за неделю. Удары по России, американцы хотят забрать АЭС, а Зеленский по традиции хочет денег Украина продолжает атаки на российские города, в приоритете - нефтебазы и другие объекты топливно-энергетического сектора. Такие действия предпринимаются несмотря на поддержку на словах Владимиром Зеленским идеи об отказе от таких ударов