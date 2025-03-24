Главное за ночь 24 марта

- —ПВО за ночь перехватила 28 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны. По 12 БПЛА сбиты над территориями Брянской и Ростовской областей, два БПЛА - над Крымом и по одному дрону – над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.
- —Силы ПВО также отбили массированную атаку со стороны ВСУ на Донецк, сообщили в оперативных службах.
- —В ДНР за неделю сорвали 185 воздушных атак ВСУ, сообщили в региональном УФСБ.
- —На рубежах ЛНР за неделю уничтожено почти 5,6 тыс. солдат ВСУ и наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
- —Тела боевиков ВСУ и мирных жителей остаются под завалами в освобожденной Судже, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" Добровольческого корпуса. Корреспондент РИА Новости, находясь в Судже, убедилась, что на развалинах и в некоторых домах лежат тела украинских боевиков, на улицах в ряде районов чувствуется трупный запах.
- —Открытое горение в ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировано на площади 300 кв. метров, сообщили в МЧС. Из соседней пятиэтажки, на крышу которой перекинулся огонь, эвакуируют жильцов. Пожар там также локализовали. Причиной пожара стало короткое замыкание в вывеске на фасаде здания ТЦ.
- —Британские военные считают планы Стармера отправить на Украину миротворцев "политическим театром", пишет Telegraph. По словам высокопоставленных военных источников, британский премьер поторопился с заявлениями о "коалиции желающих".
06:15Украина за неделю. Удары по России, американцы хотят забрать АЭС, а Зеленский по традиции хочет денегУкраина продолжает атаки на российские города, в приоритете - нефтебазы и другие объекты топливно-энергетического сектора. Такие действия предпринимаются несмотря на поддержку на словах Владимиром Зеленским идеи об отказе от таких ударов