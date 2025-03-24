Главное за ночь 24 марта - 24.03.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 24 марта
Главное за ночь 24 марта - 24.03.2025 Украина.ру
Главное за ночь 24 марта
Новости к утру 24 марта:
2025-03-24T09:42
2025-03-24T09:42
новости
суджа
ростов-на-дону
украина
андрей марочко
кир стармер
мчс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, суджа, ростов-на-дону, украина, андрей марочко, кир стармер, мчс
Новости, Суджа, Ростов-на-Дону, Украина, Андрей Марочко, Кир Стармер, МЧС

Главное за ночь 24 марта

09:42 24.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка операторов БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки Днепр ВС РФ в зоне проведения СВО
Подготовка операторов БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки Днепр ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Новости к утру 24 марта:
  • ПВО за ночь перехватила 28 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны. По 12 БПЛА сбиты над территориями Брянской и Ростовской областей, два БПЛА - над Крымом и по одному дрону – над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.
  • Силы ПВО также отбили массированную атаку со стороны ВСУ на Донецк, сообщили в оперативных службах.
  • В ДНР за неделю сорвали 185 воздушных атак ВСУ, сообщили в региональном УФСБ.
  • На рубежах ЛНР за неделю уничтожено почти 5,6 тыс. солдат ВСУ и наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
  • Тела боевиков ВСУ и мирных жителей остаются под завалами в освобожденной Судже, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" Добровольческого корпуса. Корреспондент РИА Новости, находясь в Судже, убедилась, что на развалинах и в некоторых домах лежат тела украинских боевиков, на улицах в ряде районов чувствуется трупный запах.
  • Открытое горение в ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировано на площади 300 кв. метров, сообщили в МЧС. Из соседней пятиэтажки, на крышу которой перекинулся огонь, эвакуируют жильцов. Пожар там также локализовали. Причиной пожара стало короткое замыкание в вывеске на фасаде здания ТЦ.
  • Британские военные считают планы Стармера отправить на Украину миротворцев "политическим театром", пишет Telegraph. По словам высокопоставленных военных источников, британский премьер поторопился с заявлениями о "коалиции желающих".
Коллаж: Украина за неделю
06:15
Украина за неделю. Удары по России, американцы хотят забрать АЭС, а Зеленский по традиции хочет денегУкраина продолжает атаки на российские города, в приоритете - нефтебазы и другие объекты топливно-энергетического сектора. Такие действия предпринимаются несмотря на поддержку на словах Владимиром Зеленским идеи об отказе от таких ударов
 
НовостиСуджаРостов-на-ДонуУкраинаАндрей МарочкоКир СтармерМЧС
 
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Заголовок открываемого материала
09:54Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона
09:42Главное за ночь 24 марта
09:39Переговоры в Саудовской Аравии. Главное на Украине на утро 24 марта
08:00Сидней Рейли: агент 007 с Малой Арнаутской улицы
07:18С чего начинается Родина?
07:00"Настало время подумать о людях". Что сегодня происходит в Донецке
06:30Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией
06:15Украина за неделю. Удары по России, американцы хотят забрать АЭС, а Зеленский по традиции хочет денег
06:00Тяжелые бои в Гуево и Юнаковке: Алехин рассказал, как ВС РФ добивают последние части ВСУ под Суджей
05:45Как только Одесса станет частью России, для Лондона сразу же обесценится Украина — Кочетков
05:30Пока в США ждали, что Украина "возьмет под козырек", Британия перехватила управление Зеленским – эксперт
05:00Демонстрация доброй воли: эксперт объяснил, насколько для России выгодно "энергетическое перемирие"
04:30Кто будет потреблять энергию ЗАЭС? Фролов назвал две ключевые проблемы Запорожской электростанции
04:13"Зеленского надо судить". Украинские эксперты и политики ищут выход из безвыходного положения
04:00"Вернуть Одессу в родную гавань": политолог объяснил, как Трамп может быстро "угомонить Британию"
03:30Переговорная тактика: эксперт рассказал, что стоит за предложением Трампа передать США украинские АЭС
18:15Цена слова Зеленского и начало переговоров. Итоги 23 марта на Украине
18:02Делегации США и Украины начнут переговоры в Саудовской Аравии 23 марта
17:44Хуснуллин и Пушилин сверили планы восстановления и развития ДНР
17:19Украина насыщена оружием, оно угрожает Европе - Times
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