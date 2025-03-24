Украинских дроноводов перебрасывают ближе к Курску — Кимаковский
10:14 24.03.2025 (обновлено: 11:10 24.03.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Командование ВСУ снимает подразделения операторов БПЛА с фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 марта в эфире "Соловьев Live" сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский
"Последние два дня с наших Донецких направлений начали снимать беспилотчиков и, скорее всего, их направляют ближе к Курской губернии", — рассказал он.
По его словам, вероятнее всего, украинское командование таким образом пытается дезинформировать российские войска и отвлечь внимание от основного направления планируемого удара.
21 марта, 11:19Украина перебросила резервы для освобождения окруженных под Курском вэсэушников Командование ВСУ перебрасывает резервы в Сумскую область для деблокирования окруженных в приграничье украинских военных, что выявляется и уничтожается российской разведкой и артиллерией. Об этом 21 марта написало издание "Взгляд"
Между тем в в региональном УФСБ (управлении Федеральной службы безопасности) сообщили, что в ДНР за неделю сорвали 185 воздушных атак ВСУ. О других новостях к утру сегодняшнего дня — в публикации Главное за ночь 24 марта.