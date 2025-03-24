Украинских дроноводов перебрасывают ближе к Курску — Кимаковский - 24.03.2025 Украина.ру
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Украинских дроноводов перебрасывают ближе к Курску — Кимаковский
Украинских дроноводов перебрасывают ближе к Курску — Кимаковский - 24.03.2025 Украина.ру
Украинских дроноводов перебрасывают ближе к Курску — Кимаковский
Командование ВСУ снимает подразделения операторов БПЛА с фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 марта в эфире "Соловьев Live" сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский
2025-03-24T10:14
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новости
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
игорь кимаковский
курская область
бпла
дроны
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"Последние два дня с наших Донецких направлений начали снимать беспилотчиков и, скорее всего, их направляют ближе к Курской губернии", — рассказал он.По его словам, вероятнее всего, украинское командование таким образом пытается дезинформировать российские войска и отвлечь внимание от основного направления планируемого удара.Между тем в в региональном УФСБ (управлении Федеральной службы безопасности) сообщили, что в ДНР за неделю сорвали 185 воздушных атак ВСУ. О других новостях к утру сегодняшнего дня — в публикации Главное за ночь 24 марта.
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новости, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, игорь кимаковский, курская область, бпла, дроны
Новости, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Игорь Кимаковский, Курская область, БПЛА, дроны

Украинских дроноводов перебрасывают ближе к Курску — Кимаковский

10:14 24.03.2025 (обновлено: 11:10 24.03.2025)
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Командование ВСУ снимает подразделения операторов БПЛА с фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 марта в эфире "Соловьев Live" сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский
"Последние два дня с наших Донецких направлений начали снимать беспилотчиков и, скорее всего, их направляют ближе к Курской губернии", — рассказал он.
По его словам, вероятнее всего, украинское командование таким образом пытается дезинформировать российские войска и отвлечь внимание от основного направления планируемого удара.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
21 марта, 11:19
Украина перебросила резервы для освобождения окруженных под Курском вэсэушников Командование ВСУ перебрасывает резервы в Сумскую область для деблокирования окруженных в приграничье украинских военных, что выявляется и уничтожается российской разведкой и артиллерией. Об этом 21 марта написало издание "Взгляд"
Между тем в в региональном УФСБ (управлении Федеральной службы безопасности) сообщили, что в ДНР за неделю сорвали 185 воздушных атак ВСУ. О других новостях к утру сегодняшнего дня — в публикации Главное за ночь 24 марта.
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныИгорь КимаковскийКурская областьБПЛАдроны
 
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