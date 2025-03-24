https://ukraina.ru/20250324/1061994294.html

Украинских дроноводов перебрасывают ближе к Курску — Кимаковский

Украинских дроноводов перебрасывают ближе к Курску — Кимаковский - 24.03.2025 Украина.ру

Украинских дроноводов перебрасывают ближе к Курску — Кимаковский

Командование ВСУ снимает подразделения операторов БПЛА с фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 марта в эфире "Соловьев Live" сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский

2025-03-24T10:14

2025-03-24T10:14

2025-03-24T11:10

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игорь кимаковский

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"Последние два дня с наших Донецких направлений начали снимать беспилотчиков и, скорее всего, их направляют ближе к Курской губернии", — рассказал он.По его словам, вероятнее всего, украинское командование таким образом пытается дезинформировать российские войска и отвлечь внимание от основного направления планируемого удара.Между тем в в региональном УФСБ (управлении Федеральной службы безопасности) сообщили, что в ДНР за неделю сорвали 185 воздушных атак ВСУ. О других новостях к утру сегодняшнего дня — в публикации Главное за ночь 24 марта.

https://ukraina.ru/20250321/1061946819.html

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2025

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новости, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, игорь кимаковский, курская область, бпла, дроны