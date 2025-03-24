Спонсирование ВСУ - один из главных критериев при принятии решения о возвращении в РФ - РСПП - 24.03.2025 Украина.ру
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Спонсирование ВСУ - один из главных критериев при принятии решения о возвращении в РФ - РСПП
Спонсирование ВСУ - один из главных критериев при принятии решения о возвращении в РФ - РСПП - 24.03.2025 Украина.ру
Спонсирование ВСУ - один из главных критериев при принятии решения о возвращении в РФ - РСПП
Механизм обратного входа иностранных компаний на российский рынок должен быть зеркальным по отношению к механизму их выхода. Соответствующее разрешение должна давать правительственная комиссия по иностранным инвестициям. Об этом в комментарии российским СМИ заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
2025-03-24T10:11
2025-03-24T10:11
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владимир путин
михаил делягин
вооруженные силы украины
госдума
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Он добавил, что иностранные компании после введения санкций против Москвы уходили из России по-разному, что также должно учитываться. Например, ряд предприятий покидали РФ в надежде вернуться, поэтому пытались сохранить персонал, взаимодействие с российскими поставщиками и дистрибьюторами, а также сохранили за собой право на обратный выкуп.Для таких, отметил Шохин, могут быть более лояльные условия, однако эти компании должны предоставить гарантии того, что опять не уйдут "по щелчку пальца" правительства своей страны, "если в 2028 году на выборах президента США победит демократ, например, который захочет это все остановить".При этом возвращение в РФ западных компаний, которые участвовали в финансировании ВСУ или каким-то образом помогали в производстве боеприпасов для украинской армии, должно быть затруднено.На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин посетил съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где в том числе коснулся темы возвращения в страну иностранных компаний, уточнив, что российские предприниматели грамотно воспользовались их уходом, заняв освободившиеся ниши. Путин заострил внимание на том, что право на возвращение на рынок у РФ у них остается, однако для этого должны быть соблюдены определенные условия."Еще раз повторить, мы никого не выгоняли. Кто ушел с нашего рынка, тот сам принял такое решение. Под давлением элит своих стран, без давления – это уже не важно. В любом случае, речь идет об опытных бизнесменах, которые просчитывали риски, понимали последствия своих действий. Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то, как я говорил раньше, у нас в народе-то говорят, поезд ушел. Привилегий и преференций для возвращающихся не будет", - отметил Путин.Он резюмировал, что к ряду компаний Запада, которые продолжили работать в РФ под другим брендом, будут относиться с уважением, а вот тем, кто ушел "хлопая дверью" или надеется вернуть свой бизнес за копейки, вероятно, придется разочароваться.Путин поручил кабмину внимательно следить за сделками по возвращению западных компаний и разработать соответствующую процедуру, которая предусмотрит гарантию добросовестного ведения дел: "На карте не видно никого": итоги важного разговора Путина с российскими бизнесменами.Пару недель назад стало известно, что порядка 300 зарубежных компаний, демонстративно покинувших РФ после начала СВО планируют вернуться на российский рынок в текущем 2025 году. Однако для многих беглецов возращение не будет простым, уверены эксперты. Им придется не только столкнуться с конкуренцией российских производителей и их коллег из дружественных стран, но и с рядом других проблем.Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин и вовсе предложил сделать обратный билет в Россию для иностранного бизнеса платным, отметив, что российский потребитель имеет право на компенсацию.Эксперты российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group посчитали, что в общей сложности "самоустранились" из России порядка 560 фирм. Из них 235 уже вернулись в четвертом квартале 2024-го. Остальные еще пытаются торговаться. В частности, 20 февраля стало известно, что американская компания Boeing планирует вернуться на российский рынок в обмен на доступ к российскому титану.Какие именно компании планируют вернуться на российский рынок, и значит ли это, что импортозамещению придет конец, выяснила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят обратно в Россию, но вряд ли это будет легко.
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Спонсирование ВСУ - один из главных критериев при принятии решения о возвращении в РФ - РСПП

10:11 24.03.2025
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкMcDonald's, Макдональдс
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© РИА Новости . Мария Девахина
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Механизм обратного входа иностранных компаний на российский рынок должен быть зеркальным по отношению к механизму их выхода. Соответствующее разрешение должна давать правительственная комиссия по иностранным инвестициям. Об этом в комментарии российским СМИ заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
Он добавил, что иностранные компании после введения санкций против Москвы уходили из России по-разному, что также должно учитываться. Например, ряд предприятий покидали РФ в надежде вернуться, поэтому пытались сохранить персонал, взаимодействие с российскими поставщиками и дистрибьюторами, а также сохранили за собой право на обратный выкуп.
Для таких, отметил Шохин, могут быть более лояльные условия, однако эти компании должны предоставить гарантии того, что опять не уйдут "по щелчку пальца" правительства своей страны, "если в 2028 году на выборах президента США победит демократ, например, который захочет это все остановить".
При этом возвращение в РФ западных компаний, которые участвовали в финансировании ВСУ или каким-то образом помогали в производстве боеприпасов для украинской армии, должно быть затруднено.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин посетил съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где в том числе коснулся темы возвращения в страну иностранных компаний, уточнив, что российские предприниматели грамотно воспользовались их уходом, заняв освободившиеся ниши. Путин заострил внимание на том, что право на возвращение на рынок у РФ у них остается, однако для этого должны быть соблюдены определенные условия.
"Еще раз повторить, мы никого не выгоняли. Кто ушел с нашего рынка, тот сам принял такое решение. Под давлением элит своих стран, без давления – это уже не важно. В любом случае, речь идет об опытных бизнесменах, которые просчитывали риски, понимали последствия своих действий. Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то, как я говорил раньше, у нас в народе-то говорят, поезд ушел. Привилегий и преференций для возвращающихся не будет", - отметил Путин.
Он резюмировал, что к ряду компаний Запада, которые продолжили работать в РФ под другим брендом, будут относиться с уважением, а вот тем, кто ушел "хлопая дверью" или надеется вернуть свой бизнес за копейки, вероятно, придется разочароваться.
Путин поручил кабмину внимательно следить за сделками по возвращению западных компаний и разработать соответствующую процедуру, которая предусмотрит гарантию добросовестного ведения дел: "На карте не видно никого": итоги важного разговора Путина с российскими бизнесменами.
Пару недель назад стало известно, что порядка 300 зарубежных компаний, демонстративно покинувших РФ после начала СВО планируют вернуться на российский рынок в текущем 2025 году. Однако для многих беглецов возращение не будет простым, уверены эксперты. Им придется не только столкнуться с конкуренцией российских производителей и их коллег из дружественных стран, но и с рядом других проблем.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин и вовсе предложил сделать обратный билет в Россию для иностранного бизнеса платным, отметив, что российский потребитель имеет право на компенсацию.
ПМЭФ-2023. Энергетика XXI века: вызовы настоящего - возможности будущего
1 марта, 11:32
Кнайсль: Москве стоит потребовать от ЕС компенсацию за уход с рынка РФПосле ухода иностранного бизнеса из РФ рабочие места были утеряны, и российской стороне пришлось искать решения, поэтому Москве нужно говорить о компенсациях со стороны ЕС
Эксперты российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group посчитали, что в общей сложности "самоустранились" из России порядка 560 фирм. Из них 235 уже вернулись в четвертом квартале 2024-го. Остальные еще пытаются торговаться. В частности, 20 февраля стало известно, что американская компания Boeing планирует вернуться на российский рынок в обмен на доступ к российскому титану.
Какие именно компании планируют вернуться на российский рынок, и значит ли это, что импортозамещению придет конец, выяснила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят обратно в Россию, но вряд ли это будет легко.
 
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