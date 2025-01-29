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Трамп "частично отступил" от указа о приостановке внешней помощи — New York Times

Трамп "частично отступил" от указа о приостановке внешней помощи — New York Times - 29.01.2025 Украина.ру

Трамп "частично отступил" от указа о приостановке внешней помощи — New York Times

Администрация президента США Дональда Трампа "частично отступила" от указа о приостановке программ помощи другим странам. Об этом сообщает New York Times

2025-01-29T11:00

2025-01-29T11:00

2025-01-29T11:14

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new york times

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"Сделав новые исключения для того, что она назвала "жизненно необходимой гуманитарной помощью", - уточнили в материале.По информации издания, в служебной записке госсекретаря США Марко Рубио, которая попала в распоряжение СМИ, говорится, что подобные программы "должны быть продолжены или возобновлены, если они были приостановлены".В записке уточняется, что подобная помощь включает в себя предоставление основных жизненно важных лекарств, медицинских услуг, питания, укрытия, а также содействие в достижении базового уровня жизни.При этом отмечается, что к этим видам помощи не относится деятельность по проведению абортов, конференции по теме планирования семьи, а также программы в рамках политики разнообразия, равенства и инклюзивности, "операции для трансгендеров" и любая другая помощь, не являющаяся "жизненно необходимой".Издание Wall Street Journal, в свою очередь, пишет, что чиновникам госдепартамента еще предстоит уточнить, распространяется ли указ о приостановке программ помощи другим странам на финансирование ведомством закупок оружия для Украины и Тайваня.На прошлой неделе Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США.Подробнее об указе - в материале Демократы забили тревогу: в Конгрессе призвали отменить указ Трампа о приостановке помощи другим странам на сайте Украина.ру.

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новости, украина, тайвань, сша, дональд трамп, марко рубио, new york times