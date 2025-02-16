https://ukraina.ru/20250216/1061002781.html

Желание Молдавии и Румынии “отхватить кусочек” Украины сыграет России на руку — Ищенко

Желание Молдавии и Румынии “отхватить кусочек” Украины сыграет России на руку — Ищенко - 16.02.2025 Украина.ру

Желание Молдавии и Румынии “отхватить кусочек” Украины сыграет России на руку — Ищенко

На России заявления на территорию Украины со стороны Молдавии и Румынии сказываются отлично. Во-первых, чем больше претендентов, тем лучше, “вдруг они между собой передерутся”. А во-вторых, такие новости делегитимирует саму Украину

2025-02-16T07:45

2025-02-16T07:45

2025-02-16T07:45

новости

украина

молдавия

румыния

россия

польша

игорь додон

одесса

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон, комментируя территориальные претензии некоторых восточноевропейских политиков на различные украинские регионы, заявил, что часть из них исторически принадлежали Молдавии и что там и сейчас живут сотни тысяч молдаван.По словам Ищенко, неясно, получит ли что-то Румыния или Молдавия, но заявку на территории Украины они могут подать всегда.Он заметил, что для России это хорошо: чем больше претендентов на Украину, тем лучше, “вдруг они между собой передерутся”.“Во-первых, это делегитимирует саму Украину. "Здесь поляки, здесь венгры, здесь румыны/молдаване, здесь русские. А где сами украинцы? Нет украинцев, нет проблемы". Во-вторых, даже если бы Додон претендовал на саму Одессу, это были бы проблемы для Украины, а не для России. Москва на Одессу пока не претендует. Мы пока только претендуем на Запорожье и Херсон”, — объяснил Ищенко.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон

https://ukraina.ru/20250209/1060885084.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, молдавия, румыния, россия, польша, игорь додон, одесса