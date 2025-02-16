Желание Молдавии и Румынии “отхватить кусочек” Украины сыграет России на руку — Ищенко - 16.02.2025 Украина.ру
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Желание Молдавии и Румынии “отхватить кусочек” Украины сыграет России на руку — Ищенко
Желание Молдавии и Румынии “отхватить кусочек” Украины сыграет России на руку — Ищенко - 16.02.2025 Украина.ру
Желание Молдавии и Румынии “отхватить кусочек” Украины сыграет России на руку — Ищенко
На России заявления на территорию Украины со стороны Молдавии и Румынии сказываются отлично. Во-первых, чем больше претендентов, тем лучше, “вдруг они между собой передерутся”. А во-вторых, такие новости делегитимирует саму Украину
2025-02-16T07:45
2025-02-16T07:45
новости
украина
молдавия
румыния
россия
польша
игорь додон
одесса
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон, комментируя территориальные претензии некоторых восточноевропейских политиков на различные украинские регионы, заявил, что часть из них исторически принадлежали Молдавии и что там и сейчас живут сотни тысяч молдаван.По словам Ищенко, неясно, получит ли что-то Румыния или Молдавия, но заявку на территории Украины они могут подать всегда.Он заметил, что для России это хорошо: чем больше претендентов на Украину, тем лучше, “вдруг они между собой передерутся”.“Во-первых, это делегитимирует саму Украину. "Здесь поляки, здесь венгры, здесь румыны/молдаване, здесь русские. А где сами украинцы? Нет украинцев, нет проблемы". Во-вторых, даже если бы Додон претендовал на саму Одессу, это были бы проблемы для Украины, а не для России. Москва на Одессу пока не претендует. Мы пока только претендуем на Запорожье и Херсон”, — объяснил Ищенко.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон
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новости, украина, молдавия, румыния, россия, польша, игорь додон, одесса
Новости, Украина, Молдавия, Румыния, Россия, Польша, Игорь Додон, Одесса

Желание Молдавии и Румынии “отхватить кусочек” Украины сыграет России на руку — Ищенко

07:45 16.02.2025
 
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На России заявления на территорию Украины со стороны Молдавии и Румынии сказываются отлично. Во-первых, чем больше претендентов, тем лучше, “вдруг они между собой передерутся”. А во-вторых, такие новости делегитимирует саму Украину
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон, комментируя территориальные претензии некоторых восточноевропейских политиков на различные украинские регионы, заявил, что часть из них исторически принадлежали Молдавии и что там и сейчас живут сотни тысяч молдаван.
По словам Ищенко, неясно, получит ли что-то Румыния или Молдавия, но заявку на территории Украины они могут подать всегда.

“Даже если вы ничего не получаете в результате, вы хотя бы можете поторговаться и получить что-то в виде отступного: если не земли, так деньги или торговые преимущества”, — считает обозреватель.

Он заметил, что для России это хорошо: чем больше претендентов на Украину, тем лучше, “вдруг они между собой передерутся”.
“Во-первых, это делегитимирует саму Украину. "Здесь поляки, здесь венгры, здесь румыны/молдаване, здесь русские. А где сами украинцы? Нет украинцев, нет проблемы". Во-вторых, даже если бы Додон претендовал на саму Одессу, это были бы проблемы для Украины, а не для России. Москва на Одессу пока не претендует. Мы пока только претендуем на Запорожье и Херсон”, — объяснил Ищенко.
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