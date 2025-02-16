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Западная Украина за минувшую неделю: Принудительная минута молчания и цыгане против венгров в Закарпатье

Западная Украина за минувшую неделю: Принудительная минута молчания и цыгане против венгров в Закарпатье - 16.02.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Принудительная минута молчания и цыгане против венгров в Закарпатье

Если раньше во Львовской области водителей во время минуты молчания останавливали активисты, то теперь по решению власти это будут делать полицейские, от "напоминаний" которых отмахнуться не удастся.

2025-02-16T08:30

2025-02-16T08:30

2025-02-16T08:30

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На Львовщине разрешили "кошмарить" водителей в минуту молчанияВо Львовской области вводят принудительную остановку транспорта во время ежедневной минуты молчания в память о погибших военных. Соответствующее решение в пятницу, 14 февраля, принял Совет обороны области. Как сообщил начальник Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий, каждое утро в 9:00 полицейские будут "напоминать" водителям о необходимости остановки. Все транспортные средства в населенных пунктах будут останавливать движение на минуту, за исключением автомобилей экстренных служб."Такая инициатива является важной частью памяти о погибших в войне. Общенациональную минуту молчания на Украине ввёл президент Владимир Зеленский в марте 2022 года. На Львовщине остановку транспорта во время минуты молчания популяризировала общественная инициатива "Чествуй", идейной вдохновительницей которой была погибшая героиня, госпитальер и журналистка Ирина Цыбух", – написал Максим Козицкий в своём телеграм-канале. По мнению губернатора, "минута молчания в 9:00 должна стать ежедневной традицией нашей благодарности и памяти перед погибшими".Уроженка Львова Ирина Цыбух, которая несколько лет перед началом СВО занималась насаждением украинской культуры в Донецкой и Луганской областях, в конце февраля 2022 года поступила на службу в так называемый волонтёрский медицинский батальон "Госпитальеры". Стоит отметить, что эта созданная "Правым сектором"* структура неоднократно подозревалась в торговле органами погибших украинских военных.В мае 2024 года Ирина Цыбух погибла в Харьковской области, и с тех пор её мать, а также родственники и друзья других павших военных, с самодельными плакатами почти каждое утро выходили на улицы Львова и пытались остановить движение под предлогом почтения памяти погибших. Это нередко вызывало конфликты с водителями, которых пикетчики обвиняли в "неуважении к героям". Особое, практически садистское удовольствие активисты с плакатами получали, если водитель оказывался русскоязычным или номера на машине были выданы в восточных областях Украины.В начале минувшей недели депутат Львовского областного совета от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" (ЕС), настоятель одного из храмов Православной церкви Украины (ПЦУ) Николай Биляк обратился к губернатору относительно "технического обеспечения минуты молчания во Львовской области". Он признал, что "для украинцев ритуал чествования памяти наших военных и гражданских, отдавших жизнь в этой страшной войне за нас с вами, к сожалению, не является до сих пор общепринятым и обязательным", и предложил побуждать жителей области к этому.В частности, речь шла об использовании трансляции звука метронома ежедневно в 9:00 часов в течение одной минуты во всех системах оповещения гражданской защиты, которые администрирует Львовская ОВА, в муниципальных системах оповещения, а также в существующих мобильных приложениях. Козицкий пошел более простым, но куда более эффективным путем, ведь сигнал оповещения водители могут проигнорировать, а вот от "напоминания" полицейского отмахнуться не удастся. Конечно, штрафа за отказ остановиться в минуту молчания в правилах дорожного движения нет, но повод для наказания водителя стражи порядка всегда найдут.В упомянутом решении Совета обороны Львовской области, которое может стать образцом и для других областей Западной Украины, есть интересный политический момент. Как известно, "Европейская солидарность" находится в оппозиции как на центральном уровне, так и во Львовском областном совете. Почему же губернатор так оперативно отозвался на обращение одного из депутатов от ЕС?Всё дело в том, что сейчас ряд его коллег по фракции собирает подписи за созыв внеочередной сессии облсовета, на которой они хотят рассмотреть два обращения к президенту, правительству и парламенту Украины. Первое – относительно ареста ряда высокопоставленных военных (в частности, генерал-лейтенанта Артура Горбенко, бывшего командира 125-й бригады во Львове), второе – в защиту экс-президента Украины и лидера ЕС Петра Порошенко, на которого решением СНБО наложены санкции.Так что никто особо не удивится, если подписи Николая Биляка под соответствующим представлением не окажется. А в случае если внеочередная сессия Львовского областного совета всё же состоится, то депутат Биляк за резкие обращения к центральной власти не проголосует. Ситуация в облсовете сейчас такова, что и один голос может стать решающим. Кроме того, вдохновлённые плодотворным сотрудничеством отца Николая с исполнительной властью, по его пути могут пойти и другие депутаты от партии пятого президента Украины.В Закарпатье власти натравливают цыган на венгровВ Закарпатской области первыми к ожидаемым выборам всех уровней стали готовиться местные венгры. На прошлой неделе состоялось отчетно-избирательное собрание местных организаций "Общества венгерской культуры Закарпатья" (KMKS), все члены которого также принадлежат к Партии венгров Украины.На них депутаты и чиновники, этнические венгры, призывали "не отчаиваться, ведь ситуация и в течение последних 35 лет в целом была непростой, и всё же удалось добиться значительных результатов". По их словам, необходимо и дальше защищать и поддерживать образование на венгерском языке, а также проводить общественные мероприятия. Лидеры закарпатских венгров подчёркивали, что в 2025 году могут состоятся выборы, и в этом случае венгерские общины должны объединить свои силы.Своеобразным итогом этого собрания стало открытое письмо "О восстановлении прав венгерского национального меньшинства (сообщества) Украины", с которым 13 февраля лидер KMKS Василий Брензович обратился к Владимиру Зеленскому и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Его опубликовали многие СМИ Закарпатья, хотя сам Брензович ещё с конца 2020 года скрывается в Венгрии от преследований СБУ, которая обвиняет его в сепаратизме.В тексте обращения говорится, что после обнадеживающих обещаний киевских властей не были сделаны практические шаги для их имплементации в конкретных законодательных актах. "С момента внесения изменений в некоторые законы Украины с учётом экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в декабре 2023 года, никаких других нормативно-правовых актов в этой сфере не было принято. Более того, отсутствует даже регистрация соответствующих законопроектов в Верховной Раде Украины. При этом предложенные депутатами изменения в закон "Об образовании", а Кабинетом министров – к имплементации "Европейской хартии региональных или миноритарных языков" приведет к дальнейшему ограничению языковых прав национальных меньшинств", – говорится в документе.К нему также добавлена ​​таблица предложений изменений в различные законы на 10 страницах. Кроме того, венгры просят обратить внимание на важное для их сообщества "признание и осуждение репрессий, осуществленных советской военной администрацией против венгров и немцев Закарпатья во время Второй мировой войны и в послевоенный период". "Проекты постановлений по этому вопросу были зарегистрированы в Верховной Раде Украины по представлению народных депутатов Украины 02.09.2014 и 17.07.2015, однако не получили дальнейшего рассмотрения", – говорится в обращении.Реакции киевских властей на него пока нет, зато отреагировали власти Закарпатской области, причем довольно специфическим способом. Уже на следующий день после обнародования письма за подписью Брензовича в подконтрольном Закарпатской ОВА издании "Заголовок" появилось интервью с политическими лидерами цыганской общины края – депутатом Ужгородского городского совета Мирославом Горватом, депутатом Мукачевского городского совета Иваном Йонашем и военнослужащим Виктором Ильчаком.Основным собеседником стал Мирослав Горват, который с 2000 года возглавляет ряд различных цыганских организаций, и работает в должности заместителя директора департамента социальной политики Ужгородского горсовета, отвечая за цыганские кварталы города. Конечно, журналист не упомянул о том, что в июне прошлого года Мирослава Горвата задержали на взятке в 1000 долларов, за которую чиновник обещал помочь военнообязанному соплеменнику получить документы для отсрочки от мобилизации."Я не понимаю, почему для венгерского сообщества власти организуют круглые столы, брифинги, всегда советуются и пытаются с ними найти общие точки соприкосновения. При том, что часто финансирующая и поддерживающая местных венгров Венгрия не очень лояльно относится к Украине. А вот ромов игнорируют. Если до полномасштабной войны нас не слышали, то сейчас не видят. Если и обсуждают "ромские" проблемы, то даже ромов не приглашают. А мы на Закарпатье сейчас едва ли не самое большое меньшинство. Или, по крайней мере, одно из самых больших. Это – печальная тенденция", – заявил Горват."Мы, как меньшинство, возможно, если не первое, то второе в области точно. Около 80 000 ромов было до полномасштабного вторжения. Но нас всё ещё не слышат и не понимают", – продолжил депутат, хотя и признал, что более 10 тысяч его соплеменников с 2022 года уехали в страны Евросоюза. На самом деле 80 тысяч – это очень завышенная цифра, даже если столько цыган и было зарегистрировано в Закарпатье, то значительная часть их промышляла в соседних областях. Вспомним хотя бы скандал в Ивано-Франковске, мэр которого Руслан Марцинков имел проблемы с законом из-за требования "вывезти всех цыган из города".Венгров же на Закарпатье до сих пор более 100 тысяч, и они, в отличие от цыган, не требуют от власти денег или инвестиций в инфраструктуру – только права говорить и получать образование на родном языке. Более того, венгры сами активно привлекают в край средства – как от официального Будапешта, так и от частных организаций из Венгрии, то есть "купить" их обещанием построить дорогу или канализацию, как цыган, просто невозможно.Поэтому, похоже, власти Закарпатья пошли по пути создания из цыган лояльного и подконтрольного национального сообщества, которое в случае очередных инспекций из Европы будет демонстрировать "успехи в сфере соблюдения прав меньшинств". А венгров всегда можно будет объявить "агентами Москвы" – как это сделал ещё в 2017 году тогдашний руководитель СБУ Василий Грицак.О том, как на самом деле в Западной Украине относятся к цыганам в статье Дмитрия Ковалевича "Аншлаг на элитных курортах и цыганские бунты. Что происходит в Закарпатье" *Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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эксклюзив, украина, закарпатье, львовская область, владимир зеленский, петр порошенко, святой николай, ес, львовский областной совет, сбу, западная украина