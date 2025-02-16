ЕС окажет Киеву одностороннюю поддержку – Каллас - 16.02.2025 Украина.ру
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ЕС окажет Киеву одностороннюю поддержку – Каллас
ЕС окажет Киеву одностороннюю поддержку – Каллас - 16.02.2025 Украина.ру
ЕС окажет Киеву одностороннюю поддержку – Каллас
Евросоюз един в намерениях решительно поддержать Киев в условиях СВО и укрепить обороноспособность своего союза. Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас
2025-02-16T11:58
2025-02-16T11:59
новости
украина
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джей ди вэнс
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владимир зеленский
ес
евросоюз
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Накануне на конференции вице-президент США Джей-Ди Вэнс жёстко раскритиковал положение дел в ЕС с правами человека и демократией. Некоторые лидеры Евросоюза в ответных выступлениях заметили, что сами будут разбираться в своих делах, которые не считают проблемами. Каллас охарактеризовала выступление Вэнса как провокацию конфликта Вашингтона с "нами" (вероятно, Евросоюзом, а не Эстонией).Также стало известно о решении Еврокомиссии созвать неформальный Совет глав МИД Евросоюза. На нём будут рассмотрены выступления вице-президента США на Мюнхенской конференции по безопасности, а также заявления президента США Дональда Трампа и других представителей новой администрации Белого дома по вопросам отношений с ЕС и Украиной. Подробности в публикации Экстренная встреча министров и глав государств. Главное на Украине на утро 16 февраляВыступая в Мюнхене, Каллас заявляла, что ЕС должен помочь режиму Зеленского продолжать боевые действия. Она также заявила, что в российско-украинском конфликте якобы не гибнут мирные жители. Подробности в публикации Глава дипломатии ЕС заявила, что в конфликте с Украиной "российское гражданское население не гибнет"
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новости, украина, сша, киев, джей ди вэнс, дональд трамп, владимир зеленский, ес, евросоюз, еврокомиссия, дипломатия, публичная дипломатия, военная помощь, сво, кто, бывший ссср, постсоветское пространство
Новости, Украина, США, Киев, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, Евросоюз, Еврокомиссия, дипломатия, публичная дипломатия, военная помощь, СВО, КТО, бывший СССР, постсоветское пространство

ЕС окажет Киеву одностороннюю поддержку – Каллас

11:58 16.02.2025 (обновлено: 11:59 16.02.2025)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Каллас
Зеленский Каллас
© Пресс-служба президента Украины
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Евросоюз един в намерениях решительно поддержать Киев в условиях СВО и укрепить обороноспособность своего союза. Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас
Накануне на конференции вице-президент США Джей-Ди Вэнс жёстко раскритиковал положение дел в ЕС с правами человека и демократией. Некоторые лидеры Евросоюза в ответных выступлениях заметили, что сами будут разбираться в своих делах, которые не считают проблемами. Каллас охарактеризовала выступление Вэнса как провокацию конфликта Вашингтона с "нами" (вероятно, Евросоюзом, а не Эстонией).
"Завершаем Мюнхенскую конференцию интересной дискуссией министров иностранных дел ЕС, которые все еще находятся в Мюнхене. Европа решительно едина в поддержке Украины и укреплении нашей собственной обороны. Вскоре мы предложим новые инициативы для продвижения вперед", - сообщила Каллас подписчикам своего аккаунта в соцсети.
Также стало известно о решении Еврокомиссии созвать неформальный Совет глав МИД Евросоюза. На нём будут рассмотрены выступления вице-президента США на Мюнхенской конференции по безопасности, а также заявления президента США Дональда Трампа и других представителей новой администрации Белого дома по вопросам отношений с ЕС и Украиной. Подробности в публикации Экстренная встреча министров и глав государств. Главное на Украине на утро 16 февраля
- РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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Выступая в Мюнхене, Каллас заявляла, что ЕС должен помочь режиму Зеленского продолжать боевые действия. Она также заявила, что в российско-украинском конфликте якобы не гибнут мирные жители. Подробности в публикации Глава дипломатии ЕС заявила, что в конфликте с Украиной "российское гражданское население не гибнет"
 
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