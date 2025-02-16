ЕС окажет Киеву одностороннюю поддержку – Каллас
11:58 16.02.2025 (обновлено: 11:59 16.02.2025)
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Каллас
© Пресс-служба президента Украины
Евросоюз един в намерениях решительно поддержать Киев в условиях СВО и укрепить обороноспособность своего союза. Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас
Накануне на конференции вице-президент США Джей-Ди Вэнс жёстко раскритиковал положение дел в ЕС с правами человека и демократией. Некоторые лидеры Евросоюза в ответных выступлениях заметили, что сами будут разбираться в своих делах, которые не считают проблемами. Каллас охарактеризовала выступление Вэнса как провокацию конфликта Вашингтона с "нами" (вероятно, Евросоюзом, а не Эстонией).
"Завершаем Мюнхенскую конференцию интересной дискуссией министров иностранных дел ЕС, которые все еще находятся в Мюнхене. Европа решительно едина в поддержке Украины и укреплении нашей собственной обороны. Вскоре мы предложим новые инициативы для продвижения вперед", - сообщила Каллас подписчикам своего аккаунта в соцсети.
Также стало известно о решении Еврокомиссии созвать неформальный Совет глав МИД Евросоюза. На нём будут рассмотрены выступления вице-президента США на Мюнхенской конференции по безопасности, а также заявления президента США Дональда Трампа и других представителей новой администрации Белого дома по вопросам отношений с ЕС и Украиной. Подробности в публикации Экстренная встреча министров и глав государств. Главное на Украине на утро 16 февраля
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Выступая в Мюнхене, Каллас заявляла, что ЕС должен помочь режиму Зеленского продолжать боевые действия. Она также заявила, что в российско-украинском конфликте якобы не гибнут мирные жители. Подробности в публикации Глава дипломатии ЕС заявила, что в конфликте с Украиной "российское гражданское население не гибнет"