Демократы забили тревогу: в Конгрессе призвали отменить указ Трампа о приостановке помощи другим странам - 25.01.2025 Украина.ру
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Демократы забили тревогу: в Конгрессе призвали отменить указ Трампа о приостановке помощи другим странам
Демократы забили тревогу: в Конгрессе призвали отменить указ Трампа о приостановке помощи другим странам - 25.01.2025 Украина.ру
Демократы забили тревогу: в Конгрессе призвали отменить указ Трампа о приостановке помощи другим странам
Несколько членов Конгресса США от демократической партии выступили с призывом отменить указ о приостановке помощи другим странам, принятый президентом страны Дональдом Трампом ранее. Об этом 25 января написало агентство РИА Новости с упоминанием письма конгрессменов
2025-01-25T12:16
2025-01-25T12:16
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Помощь иностранным государствам конгрессмены назвали "стратегическими инвестициями" Америки, которые соответствуют национальным интересам США и обеспечивают выживание гражданам многих стран, зависящих от поставок помощи.Ранее Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления США помощи другим странам. Это действие он мотивировал оценкой эффективности программ и соответствия внешней политике США. Ряд экспертов посчитал решение Трампа желанием провести бухгалтерский учет всех государственных трат, которые были сделаны при его предшественнике Джо Байдене. Между тем Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как
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новости, сша, америка, вашингтон, украина, киев, дональд трамп, джо байден
Новости, США, Америка, Вашингтон, Украина, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден

Демократы забили тревогу: в Конгрессе призвали отменить указ Трампа о приостановке помощи другим странам

12:16 25.01.2025
 
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© Public domain
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Несколько членов Конгресса США от демократической партии выступили с призывом отменить указ о приостановке помощи другим странам, принятый президентом страны Дональдом Трампом ранее. Об этом 25 января написало агентство РИА Новости с упоминанием письма конгрессменов

"Мы призываем вас немедленно восстановить финансирование действующих программ помощи иностранным государствам США, чтобы мы могли продолжить выполнять наши обязательства и спасать жизни", — говорится в письме, которое было опубликовано на сайте демократов комитета по иностранным делам палаты представителей США.

Помощь иностранным государствам конгрессмены назвали "стратегическими инвестициями" Америки, которые соответствуют национальным интересам США и обеспечивают выживание гражданам многих стран, зависящих от поставок помощи.
Ранее Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления США помощи другим странам. Это действие он мотивировал оценкой эффективности программ и соответствия внешней политике США. Ряд экспертов посчитал решение Трампа желанием провести бухгалтерский учет всех государственных трат, которые были сделаны при его предшественнике Джо Байдене.
Между тем Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как
 
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