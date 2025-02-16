США и Россия обсудят международные отношения в Саудовской Аравии без делегации Украины - 16.02.2025 Украина.ру
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США и Россия обсудят международные отношения в Саудовской Аравии без делегации Украины
США и Россия обсудят международные отношения в Саудовской Аравии без делегации Украины - 16.02.2025 Украина.ру
США и Россия обсудят международные отношения в Саудовской Аравии без делегации Украины
Киев не будет представлен на переговорах России и США в Эр-Рияде. Об этом сообщили издания ЕС и США.
2025-02-16T10:16
2025-02-16T10:16
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стив уиткофф
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Делегация США уже прибыла в Саудовскую Аравию и готовится к встрече с российскими коллегами, сообщило издание Politico. По информации издания, Вашингтон представят госсекретарь Марко Рубио, помощник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.Украина и ЕС не будут представлены на этих переговорах, где речь зайдёт также об Украине и СВО, отмечают издания ЕС и США."Украинская сторона не была приглашена и не информирована о предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии", - сообщила Нана Саджая из Fox News.По информации информагенства Bloomberg, в соств российской делегации на переговорах в Эр-Рияде могут войти советник президента по внешней политике Юрий Ушаков, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Накануне, 15 февраля Лавров и Рубио обсудили санкции, Палестину и Украину
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новости, сша, украина, россия, марко рубио, майк уолтц, стив уиткофф, ес, politico, fox news, переговоры, сво, дипломатия, международные отношения, международная политика, восточное партнерство, восточная европа, саудовская аравия, свр, сергей нарышкин
Новости, США, Украина, Россия, Марко Рубио, Майк Уолтц, Стив Уиткофф, ЕС, Politico, Fox News, переговоры, СВО, дипломатия, международные отношения, Международная политика, Восточное партнерство, Восточная Европа, Саудовская Аравия, СВР, Сергей Нарышкин

США и Россия обсудят международные отношения в Саудовской Аравии без делегации Украины

10:16 16.02.2025
 
© commons.wikimedia.org / B.alotaby
- РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© commons.wikimedia.org / B.alotaby
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Киев не будет представлен на переговорах России и США в Эр-Рияде. Об этом сообщили издания ЕС и США.
Делегация США уже прибыла в Саудовскую Аравию и готовится к встрече с российскими коллегами, сообщило издание Politico. По информации издания, Вашингтон представят госсекретарь Марко Рубио, помощник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Украина и ЕС не будут представлены на этих переговорах, где речь зайдёт также об Украине и СВО, отмечают издания ЕС и США.
Коллаж: Трамп и Путин
14 февраля, 15:36
48 часов кошмара Зеленского. СМИ о грядущих переговорах по УкраинеРоссийско-американские переговоры по Украине начинаются на полях Мюнхенской конференции по безопасности со встречи высокопоставленных представителей России, США и Украины. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп накануне открытия конференции в Мюнхене 14 февраля
"Украинская сторона не была приглашена и не информирована о предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии", - сообщила Нана Саджая из Fox News.
По информации информагенства Bloomberg, в соств российской делегации на переговорах в Эр-Рияде могут войти советник президента по внешней политике Юрий Ушаков, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Накануне, 15 февраля Лавров и Рубио обсудили санкции, Палестину и Украину
 
НовостиСШАУкраинаРоссияМарко РубиоМайк УолтцСтив УиткоффЕСPoliticoFox NewsпереговорыСВОдипломатиямеждународные отношенияМеждународная политикаВосточное партнерствоВосточная ЕвропаСаудовская АравияСВРСергей Нарышкин
 
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