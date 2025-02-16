https://ukraina.ru/20250216/1061109853.html
США и Россия обсудят международные отношения в Саудовской Аравии без делегации Украины
США и Россия обсудят международные отношения в Саудовской Аравии без делегации Украины - 16.02.2025 Украина.ру
США и Россия обсудят международные отношения в Саудовской Аравии без делегации Украины
Киев не будет представлен на переговорах России и США в Эр-Рияде. Об этом сообщили издания ЕС и США.
2025-02-16T10:16
2025-02-16T10:16
2025-02-16T10:16
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марко рубио
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стив уиткофф
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politico
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Делегация США уже прибыла в Саудовскую Аравию и готовится к встрече с российскими коллегами, сообщило издание Politico. По информации издания, Вашингтон представят госсекретарь Марко Рубио, помощник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.Украина и ЕС не будут представлены на этих переговорах, где речь зайдёт также об Украине и СВО, отмечают издания ЕС и США."Украинская сторона не была приглашена и не информирована о предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии", - сообщила Нана Саджая из Fox News.По информации информагенства Bloomberg, в соств российской делегации на переговорах в Эр-Рияде могут войти советник президента по внешней политике Юрий Ушаков, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Накануне, 15 февраля Лавров и Рубио обсудили санкции, Палестину и Украину
https://ukraina.ru/20250214/1061084529.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, россия, марко рубио, майк уолтц, стив уиткофф, ес, politico, fox news, переговоры, сво, дипломатия, международные отношения, международная политика, восточное партнерство, восточная европа, саудовская аравия, свр, сергей нарышкин
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США и Россия обсудят международные отношения в Саудовской Аравии без делегации Украины
Киев не будет представлен на переговорах России и США в Эр-Рияде. Об этом сообщили издания ЕС и США.