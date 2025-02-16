https://ukraina.ru/20250216/1061109853.html

США и Россия обсудят международные отношения в Саудовской Аравии без делегации Украины

США и Россия обсудят международные отношения в Саудовской Аравии без делегации Украины - 16.02.2025 Украина.ру

США и Россия обсудят международные отношения в Саудовской Аравии без делегации Украины

Киев не будет представлен на переговорах России и США в Эр-Рияде. Об этом сообщили издания ЕС и США.

2025-02-16T10:16

2025-02-16T10:16

2025-02-16T10:16

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Делегация США уже прибыла в Саудовскую Аравию и готовится к встрече с российскими коллегами, сообщило издание Politico. По информации издания, Вашингтон представят госсекретарь Марко Рубио, помощник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.Украина и ЕС не будут представлены на этих переговорах, где речь зайдёт также об Украине и СВО, отмечают издания ЕС и США."Украинская сторона не была приглашена и не информирована о предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии", - сообщила Нана Саджая из Fox News.По информации информагенства Bloomberg, в соств российской делегации на переговорах в Эр-Рияде могут войти советник президента по внешней политике Юрий Ушаков, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Накануне, 15 февраля Лавров и Рубио обсудили санкции, Палестину и Украину

https://ukraina.ru/20250214/1061084529.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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