https://ukraina.ru/20250216/1061110012.html

ЕС ждут болезненные изменения – спикер Госдумы

ЕС ждут болезненные изменения – спикер Госдумы - 16.02.2025 Украина.ру

ЕС ждут болезненные изменения – спикер Госдумы

Политическая элита Евросоюза совершила огромное количество ошибок и поэтому институты этого межгосударственного объединения ждут болезненные трансформации. Об этом 16 ноября заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

2025-02-16T10:53

2025-02-16T10:53

2025-02-16T10:53

новости

германия

сша

украина

вячеслав володин

джей ди вэнс

ес

евросоюз

госдума

мюнхенская конференция по безопасности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/10/1061109228_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_81ff24b2282c1dfa4aa473b61aa61df6.jpg

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на "истерику в Мюнхене", где завершается трёхдневная конференция по безопасности. "Сегодняшняя европейская политическая элита в большинстве своём, понаделав огромное количество ошибок и приняв вредные решения в первую очередь для своих стран, пытается самосохраниться, цепляясь за власть любыми способами. Выглядит при этом очень жалко и неубедительно", - констатировал Володин."Коллективные институты Евросоюза в лице их руководителей не понимают, что происходит в мире, показали свою некомпетентность и неадекватность", - добавил спикер Государственной Думы.По его мнению, ранее задававшие тон на правах принимающей стороны руководители Германии не смогли внести предложения, которые бы объединили всех. Они фактически договорились до введения чрезвычайного положения для своей страны, заметил Володин.При этом вице-президент США Джей-Ди Вэнс в своём выступлении на конференции дал объективную оценку происходящему в странах ЕС."Но был не поддержан, - отметил Володин. - Участники конференции оказались не готовы услышать правду о себе".По его оценке, все последующие заявления на конференции, сделанные главами европейских государств, показали, что Вэнс вызвал у них лишь приступ раздражения и злости. Они не могли скрыть своих негативных эмоций, что не удивило российского парламентария, так как "они были ярыми сторонниками другого кандидата на выборах в США".По оценкам спикера российской Госдумы, непросто придётся в Евросоюзе здоровым силам, которые реализуют запрос общества на обновление власти. Им станут создавать всевозможные препятствия, не давая пройти через процедуру выборов - как это было во время президентских выборов в Румынии."Или во Франции и в Германии, когда побеждали неугодные политические партии, - добавил Володин. - Но изменения неизбежны".Ранее канцлер и глава МИД ФРГ на негативно отреагировали на критику вице-президента США в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Джей-Ди Вэнс заявил, что в ЕС удушается инакомыслие и демократия, ликвидируется свобода слова и другие демократические завоевания, что является проблемой, которую Евросоюз должен решить.Главы МИД ЕС намерены обсудить поведение вице-президента США и политику Белого дома в отношении Евросоюза и Украины на чрезвычайном неформальном саммите в Париже. Подробности в публикации Экстренная встреча министров и глав государств. Главное на Украине на утро 16 февраля

https://ukraina.ru/20250215/1061104904.html

https://ukraina.ru/20250216/1061105979.html

германия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, сша, украина, вячеслав володин, джей ди вэнс, ес, евросоюз, госдума, мюнхенская конференция по безопасности, международные отношения, международная политика