ЕС ждут болезненные изменения – спикер Госдумы
© X / Munich Security ConferenceМюнхенская конференция
© X / Munich Security Conference
Политическая элита Евросоюза совершила огромное количество ошибок и поэтому институты этого межгосударственного объединения ждут болезненные трансформации. Об этом 16 ноября заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на "истерику в Мюнхене", где завершается трёхдневная конференция по безопасности.
"Сегодняшняя европейская политическая элита в большинстве своём, понаделав огромное количество ошибок и приняв вредные решения в первую очередь для своих стран, пытается самосохраниться, цепляясь за власть любыми способами. Выглядит при этом очень жалко и неубедительно", - констатировал Володин.
"Сегодняшняя европейская политическая элита в большинстве своём, понаделав огромное количество ошибок и приняв вредные решения в первую очередь для своих стран, пытается самосохраниться, цепляясь за власть любыми способами. Выглядит при этом очень жалко и неубедительно", - констатировал Володин.
Вчера, 19:03Антироссийский шабаш в Мюнхене был сильно встревожен провокационной речью Вэнса – МедведевНынешняя Европа в границах ЕС действительно слаба, малопривлекательна и практически никому, кроме самой себя, не нужна. Ее время безвозвратно ушло. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице соцсети ВКонтакте
"Коллективные институты Евросоюза в лице их руководителей не понимают, что происходит в мире, показали свою некомпетентность и неадекватность", - добавил спикер Государственной Думы.
По его мнению, ранее задававшие тон на правах принимающей стороны руководители Германии не смогли внести предложения, которые бы объединили всех. Они фактически договорились до введения чрезвычайного положения для своей страны, заметил Володин.
При этом вице-президент США Джей-Ди Вэнс в своём выступлении на конференции дал объективную оценку происходящему в странах ЕС.
"Но был не поддержан, - отметил Володин. - Участники конференции оказались не готовы услышать правду о себе".
По его оценке, все последующие заявления на конференции, сделанные главами европейских государств, показали, что Вэнс вызвал у них лишь приступ раздражения и злости. Они не могли скрыть своих негативных эмоций, что не удивило российского парламентария, так как "они были ярыми сторонниками другого кандидата на выборах в США".
"Анализируя происходящее в Мюнхене, можно с уверенностью сказать: Европейский союз, его международные институты, в том числе парламентские, ждут серьёзные изменения, - констатировал Володин. - Происходить они будут непросто, болезненно. Можно говорить о конфликтах и кризисных явлениях, которые будут сопровождать этот процесс. Демократические процедуры во многих странах Евросоюза стали носить декоративный характер. В общеевропейских структурах о них давно забыли и игнорируют".
По оценкам спикера российской Госдумы, непросто придётся в Евросоюзе здоровым силам, которые реализуют запрос общества на обновление власти. Им станут создавать всевозможные препятствия, не давая пройти через процедуру выборов - как это было во время президентских выборов в Румынии.
08:15Страх и ненависть в МюнхенеВ Мюнхене проходит очередная конференция по безопасности. Как и в 2007 году, когда Владимир Путин фактически объявил о "разводе" с Западом, эта встреча стала исторической. Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что "коллективный Запад мертв", а конференция лишь подтвердила раскол в трансатлантическом единстве.
Ранее канцлер и глава МИД ФРГ на негативно отреагировали на критику вице-президента США в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Джей-Ди Вэнс заявил, что в ЕС удушается инакомыслие и демократия, ликвидируется свобода слова и другие демократические завоевания, что является проблемой, которую Евросоюз должен решить.
Главы МИД ЕС намерены обсудить поведение вице-президента США и политику Белого дома в отношении Евросоюза и Украины на чрезвычайном неформальном саммите в Париже. Подробности в публикации Экстренная встреча министров и глав государств. Главное на Украине на утро 16 февраля