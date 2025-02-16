ЕС ждут болезненные изменения – спикер Госдумы - 16.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250216/1061110012.html
ЕС ждут болезненные изменения – спикер Госдумы
ЕС ждут болезненные изменения – спикер Госдумы - 16.02.2025 Украина.ру
ЕС ждут болезненные изменения – спикер Госдумы
Политическая элита Евросоюза совершила огромное количество ошибок и поэтому институты этого межгосударственного объединения ждут болезненные трансформации. Об этом 16 ноября заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
2025-02-16T10:53
2025-02-16T10:53
новости
германия
сша
украина
вячеслав володин
джей ди вэнс
ес
евросоюз
госдума
мюнхенская конференция по безопасности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/10/1061109228_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_81ff24b2282c1dfa4aa473b61aa61df6.jpg
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на "истерику в Мюнхене", где завершается трёхдневная конференция по безопасности. "Сегодняшняя европейская политическая элита в большинстве своём, понаделав огромное количество ошибок и приняв вредные решения в первую очередь для своих стран, пытается самосохраниться, цепляясь за власть любыми способами. Выглядит при этом очень жалко и неубедительно", - констатировал Володин."Коллективные институты Евросоюза в лице их руководителей не понимают, что происходит в мире, показали свою некомпетентность и неадекватность", - добавил спикер Государственной Думы.По его мнению, ранее задававшие тон на правах принимающей стороны руководители Германии не смогли внести предложения, которые бы объединили всех. Они фактически договорились до введения чрезвычайного положения для своей страны, заметил Володин.При этом вице-президент США Джей-Ди Вэнс в своём выступлении на конференции дал объективную оценку происходящему в странах ЕС."Но был не поддержан, - отметил Володин. - Участники конференции оказались не готовы услышать правду о себе".По его оценке, все последующие заявления на конференции, сделанные главами европейских государств, показали, что Вэнс вызвал у них лишь приступ раздражения и злости. Они не могли скрыть своих негативных эмоций, что не удивило российского парламентария, так как "они были ярыми сторонниками другого кандидата на выборах в США".По оценкам спикера российской Госдумы, непросто придётся в Евросоюзе здоровым силам, которые реализуют запрос общества на обновление власти. Им станут создавать всевозможные препятствия, не давая пройти через процедуру выборов - как это было во время президентских выборов в Румынии."Или во Франции и в Германии, когда побеждали неугодные политические партии, - добавил Володин. - Но изменения неизбежны".Ранее канцлер и глава МИД ФРГ на негативно отреагировали на критику вице-президента США в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Джей-Ди Вэнс заявил, что в ЕС удушается инакомыслие и демократия, ликвидируется свобода слова и другие демократические завоевания, что является проблемой, которую Евросоюз должен решить.Главы МИД ЕС намерены обсудить поведение вице-президента США и политику Белого дома в отношении Евросоюза и Украины на чрезвычайном неформальном саммите в Париже. Подробности в публикации Экстренная встреча министров и глав государств. Главное на Украине на утро 16 февраля
https://ukraina.ru/20250215/1061104904.html
https://ukraina.ru/20250216/1061105979.html
германия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/10/1061109228_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_76a1b4ccfae1366fdb53d2e3342db338.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, сша, украина, вячеслав володин, джей ди вэнс, ес, евросоюз, госдума, мюнхенская конференция по безопасности, международные отношения, международная политика
Новости, Германия, США, Украина, Вячеслав Володин, Джей Ди Вэнс, ЕС, Евросоюз, Госдума, Мюнхенская конференция по безопасности, международные отношения, Международная политика

ЕС ждут болезненные изменения – спикер Госдумы

10:53 16.02.2025
 
© X / Munich Security ConferenceМюнхенская конференция
Мюнхенская конференция - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© X / Munich Security Conference
Читать в
ДзенTelegram
Политическая элита Евросоюза совершила огромное количество ошибок и поэтому институты этого межгосударственного объединения ждут болезненные трансформации. Об этом 16 ноября заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на "истерику в Мюнхене", где завершается трёхдневная конференция по безопасности.

"Сегодняшняя европейская политическая элита в большинстве своём, понаделав огромное количество ошибок и приняв вредные решения в первую очередь для своих стран, пытается самосохраниться, цепляясь за власть любыми способами. Выглядит при этом очень жалко и неубедительно", - констатировал Володин.
Интервью премьер-министра РФ Д.Медведева пяти российским телеканалам - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Вчера, 19:03
Антироссийский шабаш в Мюнхене был сильно встревожен провокационной речью Вэнса – МедведевНынешняя Европа в границах ЕС действительно слаба, малопривлекательна и практически никому, кроме самой себя, не нужна. Ее время безвозвратно ушло. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице соцсети ВКонтакте
"Коллективные институты Евросоюза в лице их руководителей не понимают, что происходит в мире, показали свою некомпетентность и неадекватность", - добавил спикер Государственной Думы.
По его мнению, ранее задававшие тон на правах принимающей стороны руководители Германии не смогли внести предложения, которые бы объединили всех. Они фактически договорились до введения чрезвычайного положения для своей страны, заметил Володин.
При этом вице-президент США Джей-Ди Вэнс в своём выступлении на конференции дал объективную оценку происходящему в странах ЕС.
"Но был не поддержан, - отметил Володин. - Участники конференции оказались не готовы услышать правду о себе".
По его оценке, все последующие заявления на конференции, сделанные главами европейских государств, показали, что Вэнс вызвал у них лишь приступ раздражения и злости. Они не могли скрыть своих негативных эмоций, что не удивило российского парламентария, так как "они были ярыми сторонниками другого кандидата на выборах в США".
"Анализируя происходящее в Мюнхене, можно с уверенностью сказать: Европейский союз, его международные институты, в том числе парламентские, ждут серьёзные изменения, - констатировал Володин. - Происходить они будут непросто, болезненно. Можно говорить о конфликтах и кризисных явлениях, которые будут сопровождать этот процесс. Демократические процедуры во многих странах Евросоюза стали носить декоративный характер. В общеевропейских структурах о них давно забыли и игнорируют".
По оценкам спикера российской Госдумы, непросто придётся в Евросоюзе здоровым силам, которые реализуют запрос общества на обновление власти. Им станут создавать всевозможные препятствия, не давая пройти через процедуру выборов - как это было во время президентских выборов в Румынии.
"Или во Франции и в Германии, когда побеждали неугодные политические партии, - добавил Володин. - Но изменения неизбежны".
- РИА Новости, 1920, 16.02.2025
08:15
Страх и ненависть в МюнхенеВ Мюнхене проходит очередная конференция по безопасности. Как и в 2007 году, когда Владимир Путин фактически объявил о "разводе" с Западом, эта встреча стала исторической. Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что "коллективный Запад мертв", а конференция лишь подтвердила раскол в трансатлантическом единстве.
Ранее канцлер и глава МИД ФРГ на негативно отреагировали на критику вице-президента США в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Джей-Ди Вэнс заявил, что в ЕС удушается инакомыслие и демократия, ликвидируется свобода слова и другие демократические завоевания, что является проблемой, которую Евросоюз должен решить.
Главы МИД ЕС намерены обсудить поведение вице-президента США и политику Белого дома в отношении Евросоюза и Украины на чрезвычайном неформальном саммите в Париже. Подробности в публикации Экстренная встреча министров и глав государств. Главное на Украине на утро 16 февраля
 
НовостиГерманияСШАУкраинаВячеслав ВолодинДжей Ди ВэнсЕСЕвросоюзГосдумаМюнхенская конференция по безопасностимеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00"Вокруг Булгакова": "Евангелие от Афрания"
11:58ЕС окажет Киеву одностороннюю поддержку – Каллас
11:21Глава дипломатии ЕС заявила, что в конфликте с Украиной "российское гражданское население не гибнет"
10:53ЕС ждут болезненные изменения – спикер Госдумы
10:16США и Россия обсудят международные отношения в Саудовской Аравии без делегации Украины
09:50Киев пытается обмануть США в сделке по редкоземельным металлам – Сальдо
09:42Экстренная встреча министров и глав государств. Главное на Украине на утро 16 февраля
09:20Лавров и Рубио обсудили санкции, Палестину и Украину
09:00Шок в Киеве. Пять сценариев развития прошлого и один будущего, полный крах и деконструкция мифа "Украина"
08:45"Крысы Майдана" и крах либерал-глобалистов. Украинские эксперты и политики о войне и о новом мире
08:30Западная Украина за минувшую неделю: Принудительная минута молчания и цыгане против венгров в Закарпатье
08:15Страх и ненависть в Мюнхене
08:00“Медовый месяц” Трампа и Маска скоро закончится: Выдрин о назревающем в Белом доме конфликте
07:58Кубанская народная республика: как кубанские "самостийники" отделялись от России
07:45Желание Молдавии и Румынии “отхватить кусочек” Украины сыграет России на руку — Ищенко
07:30Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу
07:15Краснов: свежеиспеченный президент США обрек Украину на залог, о котором никто не договаривался на берегу
07:00Политолог рассказал, почему США заострили внимание на России, а не на “главном противнике”
06:50Олег Измайлов: Летом начнутся бои за Купянск, Северск и Константиновку, в которых Россия уничтожит ВСУ
06:45Трамп метит в учебник истории: Шатров рассказал, какие решения “пиарят” главу США и набивают ему кошелек
Лента новостейМолния