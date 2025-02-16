Лавров и Рубио обсудили санкции, Палестину и Украину - 16.02.2025 Украина.ру
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Лавров и Рубио обсудили санкции, Палестину и Украину
Лавров и Рубио обсудили санкции, Палестину и Украину - 16.02.2025 Украина.ру
Лавров и Рубио обсудили санкции, Палестину и Украину
Телефонный разговор глав МИД США и России состоялся 15 15 февраля по инициативе американской стороны. Об этом сообщили в МИД РФ.
2025-02-16T09:20
2025-02-16T09:20
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Сергей Лавров и Марко Рубио в развитие телефонного разговора президентов России и США 12 февраля "условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", сказано в официальном сообщении.Главы МИД обменялись мнениями о путях скорейшего прекращения начатой администрацией Барака Обамы в 2016 году линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США. Такие действия повлекли ответные меры. Москва и Вашингтон договорились в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США.Госдеп США в сообщении о переговорах с Рубио с Лавровым отметил, что официальный Вашингтон снова обозначил свою заинтересованность в скорейшем прекращении конфликта на Украине.Также на эту тему: "Крысы Майдана" и крах либерал-глобалистов. Украинские эксперты и политики о войне и о новом мире
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новости, россия, сша, украина, сергей лавров, марко рубио, барак обама (старший), мид рф, госдеп сша, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, международная политика, сво, палестино-израильский конфликт, палестина, ближний восток, постсоветское пространство
Новости, Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Марко Рубио, Барак Обама (старший), МИД РФ, Госдеп США, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, Международная политика, СВО, Палестино-израильский конфликт, Палестина, Ближний Восток, постсоветское пространство

Лавров и Рубио обсудили санкции, Палестину и Украину

09:20 16.02.2025
 
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : fabrikasimf, Freepik
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Телефонный разговор глав МИД США и России состоялся 15 15 февраля по инициативе американской стороны. Об этом сообщили в МИД РФ.
Сергей Лавров и Марко Рубио в развитие телефонного разговора президентов России и США 12 февраля "условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", сказано в официальном сообщении.
"Обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях", - сообщили в МИД РФ.
Главы МИД обменялись мнениями о путях скорейшего прекращения начатой администрацией Барака Обамы в 2016 году линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США. Такие действия повлекли ответные меры. Москва и Вашингтон договорились в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США.
"С.В.Лавров и М.Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности. Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне", - сообщили в МИД России.
Госдеп США в сообщении о переговорах с Рубио с Лавровым отметил, что официальный Вашингтон снова обозначил свою заинтересованность в скорейшем прекращении конфликта на Украине.
Также на эту тему: "Крысы Майдана" и крах либерал-глобалистов. Украинские эксперты и политики о войне и о новом мире
 
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