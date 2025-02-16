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Лавров и Рубио обсудили санкции, Палестину и Украину

Лавров и Рубио обсудили санкции, Палестину и Украину - 16.02.2025 Украина.ру

Лавров и Рубио обсудили санкции, Палестину и Украину

Телефонный разговор глав МИД США и России состоялся 15 15 февраля по инициативе американской стороны. Об этом сообщили в МИД РФ.

2025-02-16T09:20

2025-02-16T09:20

2025-02-16T09:20

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Сергей Лавров и Марко Рубио в развитие телефонного разговора президентов России и США 12 февраля "условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", сказано в официальном сообщении.Главы МИД обменялись мнениями о путях скорейшего прекращения начатой администрацией Барака Обамы в 2016 году линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США. Такие действия повлекли ответные меры. Москва и Вашингтон договорились в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США.Госдеп США в сообщении о переговорах с Рубио с Лавровым отметил, что официальный Вашингтон снова обозначил свою заинтересованность в скорейшем прекращении конфликта на Украине.Также на эту тему: "Крысы Майдана" и крах либерал-глобалистов. Украинские эксперты и политики о войне и о новом мире

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новости, россия, сша, украина, сергей лавров, марко рубио, барак обама (старший), мид рф, госдеп сша, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, международная политика, сво, палестино-израильский конфликт, палестина, ближний восток, постсоветское пространство