Политолог рассказал, почему США заострили внимание на России, а не на “главном противнике” - 16.02.2025 Украина.ру
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Политолог рассказал, почему США заострили внимание на России, а не на “главном противнике”
Политолог рассказал, почему США заострили внимание на России, а не на “главном противнике” - 16.02.2025 Украина.ру
Политолог рассказал, почему США заострили внимание на России, а не на “главном противнике”
США не успели всерьез поссориться с Китаем, хотя и пытались. А вот с Россией идет реальная война, “этот пожар нужно тушить”. При всем этом Москва и Пекин по-разному, но в равной степени конкуренты Вашингтона в будущем мире. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2025-02-16T07:00
2025-02-16T07:00
новости
россия
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
владимир путин
переговоры
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Хотя Россия и Китай станут конкурентами США в будущем, они, заметил собеседник издания, по-разному, но в равной степени, также партнеры Америки по построению будущего мира, “если только эти Штаты будут трампистскими”.По его словам, в этом смысле Китай — удобная риторическая отсылка к противостоянию на международной арене.“Но эта бесконечность ограничивается двумя годами, а дальше надо будет договариваться или воевать. Но воевать, скорее, гибридным образом”, — резюмировал политолог.Полный текст интервью Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, владимир путин, переговоры
Новости, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Владимир Путин, переговоры

Политолог рассказал, почему США заострили внимание на России, а не на “главном противнике”

07:00 16.02.2025
 
© AP / Andy Wong, File
- РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP / Andy Wong, File
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США не успели всерьез поссориться с Китаем, хотя и пытались. А вот с Россией идет реальная война, “этот пожар нужно тушить”. При всем этом Москва и Пекин по-разному, но в равной степени конкуренты Вашингтона в будущем мире. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий
Хотя Россия и Китай станут конкурентами США в будущем, они, заметил собеседник издания, по-разному, но в равной степени, также партнеры Америки по построению будущего мира, “если только эти Штаты будут трампистскими”.
“Сейчас разговор идет о России, потому что с Китаем Штаты надеются на более тихий вариант, там не так все запущено. <...> Почему говорят, что Китай главная угроза для США? Потому что это настолько отдаленная и непонятная угроза, что говорить о ней можно бесконечно. А Россия вот она, нас не послушала и оттяпала Украину, которую США считали своей. Поэтому ближайшие два года разговоры о Китае будут носить абстрактный характер при всех попытках Трампа поладить с Си Цзиньпином”, — считает Дробницкий.
По его словам, в этом смысле Китай — удобная риторическая отсылка к противостоянию на международной арене.
“Но эта бесконечность ограничивается двумя годами, а дальше надо будет договариваться или воевать. Но воевать, скорее, гибридным образом”, — резюмировал политолог.
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