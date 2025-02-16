Политолог рассказал, почему США заострили внимание на России, а не на “главном противнике”
© AP / Andy Wong, File
© AP / Andy Wong, File
США не успели всерьез поссориться с Китаем, хотя и пытались. А вот с Россией идет реальная война, “этот пожар нужно тушить”. При всем этом Москва и Пекин по-разному, но в равной степени конкуренты Вашингтона в будущем мире. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий
Хотя Россия и Китай станут конкурентами США в будущем, они, заметил собеседник издания, по-разному, но в равной степени, также партнеры Америки по построению будущего мира, “если только эти Штаты будут трампистскими”.
“Сейчас разговор идет о России, потому что с Китаем Штаты надеются на более тихий вариант, там не так все запущено. <...> Почему говорят, что Китай главная угроза для США? Потому что это настолько отдаленная и непонятная угроза, что говорить о ней можно бесконечно. А Россия вот она, нас не послушала и оттяпала Украину, которую США считали своей. Поэтому ближайшие два года разговоры о Китае будут носить абстрактный характер при всех попытках Трампа поладить с Си Цзиньпином”, — считает Дробницкий.
По его словам, в этом смысле Китай — удобная риторическая отсылка к противостоянию на международной арене.
“Но эта бесконечность ограничивается двумя годами, а дальше надо будет договариваться или воевать. Но воевать, скорее, гибридным образом”, — резюмировал политолог.
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