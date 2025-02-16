https://ukraina.ru/20250216/1061005999.html

"Вокруг Булгакова": "Евангелие от Афрания"

"Вокруг Булгакова": "Евангелие от Афрания" - 16.02.2025 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": "Евангелие от Афрания"

По правде говоря, роман (на самом деле – документальная повесть, но не будем придираться) серьёзного учёного-палеонтолога и не менее серьёзного писателя-фантаста Кирилла Еськова "Евангелие от Афрания" прямой связи с романом "Мастер и Маргарита" не имеет. Но они находятся в родстве, поскольку представляют альтернативные версии евангельских событий

2025-02-16T12:00

2025-02-16T12:00

2025-02-16T12:11

"вокруг булгакова"

история

михаил булгаков

иисус христос

братья стругацкие

рим

иерусалим

христианство

мастер и маргарита

писатель

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Связь с творчеством Булгакова зафиксировал сам Еськов в двух пунктах.Во-первых, в самом начале произведения он упомянул, что принадлежит "к поколению, на формирование воззрений которого булгаковский Иешуа повлиял неизмеримо больше, чем его официальный прототип".Скромно отмечу, что мнение это сколь распространённое, столь и неосновательное.Причина распространённости очевидна – в "джентельменский набор" современного образованного человека чтение булгаковского романа входит обязательно, а вот чтение его литературно-исторического источника – Нового Завета – нет. В лучшем случае наш современник знает то и другое, но роман всё же лучше (это касается и автора статьи, и, надо думать, Еськова).Правда, правильнее было бы говорить о влиянии именно романа, а не Иешуа, который главным персонажем не является (сам мастер говорит, что написал роман о Пилате, Булгаков же писал о Воланде, что прослеживается по многочисленным вариантам названий черновиков романа) и выступает в качестве носителя довольно слабой идеологии.Неосновательность связана с тем, что мы не отдаём себе отчёта в том, насколько наше мышление отформатировано в соответствии с православной традицией. Мы ведь воспитаны великой русской литературой, частью которой является, разумеется, творчество Булгакова. Её же базой являются религиозные тексты – каких-то 300 лет назад писать учились по Псалтири, потому характерные формы и обороты сплошь и рядом присутствовали во вполне светских писаниях.Это тайное влияние на самом деле намного более значимо, чем явное влияние булгаковского романа. Другое дело, что оно незаметно и неочевидно – именно потому, что является составляющей нашего мышления.Во-вторых, резюмирующую часть повести Еськов оформил в виде сильно беллетризованной докладной записки булгаковского персонажа – начальника тайной стражи Афрания Луцию Виттелию – легату-пропретору провинции Сирия, который был непосредственным начальником префекта Иудеи Квинта (или Секста*) Понтия Пилата.Напомним, что в евангелиях такого персонажа нет, это плод фантазии Булгакова. Борис Гаспаров даже предположил, что Афраний – то самое "инкогнито", под которым прячется в Ершалаиме Воланд. Еськов эту версию отметает, приводя, почему-то, соображения эстетического порядка:"Я, например, могу представить себе Воланда – "вольного сына эфира" – в самых различных ипостасях, но уж никак не в качестве представителя служилого сословия".Честно говоря, излишний аргумент – достаточно того, что в повествовании, которое ведётся от лица Воланда, в деталях описывается беседа между Пилатом и Каифой, в которой Афраний не участвовал и наблюдать за которой с достаточно близкой дистанции не мог.Книга Еськова написана в модном сейчас стиле нонфикшн и представляет собой построенное по схеме классического английского детектива расследование событий священной истории.Расследование он начинает с анализа внутриполитической ситуации в Иудее. И тут ох как интересно, поскольку в неё мало кто вникал.Для авторов евангелий политическая ситуация – хорошо известный читателям фон, на котором описывается история проповеди, смерти в воскресения Иисуса Христа. Для этой истории имеют значение отношение к проповеди фарисеев и саддукеев, а также взаимоотношений иудейского священноначалия, общественности, представителя формально правящей Идумейской династии (в лице тетрарха Галилеи Ирода Антипы) и римских властей.Для Булгакова это тоже фон, причём он в него углубляется ещё менее, оставляя только взаимоотношения Синедриона и прокуратора.Между тем, без внимания остаётся обстоятельство, отмеченное тоже не углубляющимися в детали братьями Стругацкими:"Какая могла быть там проповедь добра и мира, когда все зубами готовы были рвать оккупантов и если кого и слушали вообще, то разве что антиримских агитаторов".Антиримскими агитаторами были представители движения зелотов, о которых молчит не только Булгаков, но и евангелисты (из чего Еськов делал вывод о том, что Иисус был к зелотам неравнодушен).Между тем, именно эта политическая сила очень важна для понимания ситуации. Вспомните слова Каифы:"Не мир, не мир принес нам обольститель народа в Ершалаим, и ты, всадник, это прекрасно понимаешь. Ты хотел его выпустить затем, чтобы он смутил народ, над верою надругался и подвёл народ под римские мечи! Но я, первосвященник иудейский, покуда жив, не дам на поругание веру и защищу народ!"Народ иудейский в скором времени подведут под римские мечи именно зелоты и… Синедрион (Еськов указывает, что во время Иудейской войны, которая привела к разрушению Храма и изгнанию евреев из Палестины, при власти оставались саддукеи, которые до этого мило сотрудничали с Римом).В то же время, проповедь евангельского Иисуса к конфликту с Римом привести никак не могла, ибо царствие его – не на земле. Не удивительно, что евангельский Пилат защищал Иисуса – рост его влияния в Иудее должен был снизить внутриполитическую напряжённость в провинции. Любопытно, что евангелист Матфей, видимо побаивающийся зелотов, объясняет позицию Пилата влиянием жены, что само по себе смешно. Как указывает Еськов:"Помилуйте, какая жена? Пусть даже прокуратор и вправду был женат, и притом мнение супруги о делах государственных означало для него нечто большее, чем дверной скрип. Откуда, однако, она взялась в Иерусалиме? (…) Постоянная резиденция прокураторов Иудеи находилась в приморском городе Кесарии, а в Иерусалим Пилат наезжал всего несколько раз за год".А вот с булгаковским персонажем не всё так просто. Вспомним, что говорит Иешуа Пилату:"Всякая власть является насилием над людьми и настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдёт в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть".Булгаков на момент написания романа должен был достаточно хорошо знать исторический материализм, чтобы установить связь идеологии, отрицающей власть как насилие над людьми, с войной и диктатурой. У Иешуа, правда, не хватает идеи диктатуры добрых людей над злыми, но примонтировать её недолго. В этот момент римский палудаментум на плечах Пилата начинает подозрительно смахивать на шинель фон Шратта (мы же помним, что Ленин – "немецкий шпион"?)Если мыслить в этом направлении, то мирная проповедь Га-Ноцри действительно представляла опасность для власти иудейского первосвященника и, в какой-то мере, для власти римского прокуратора (ему, правда, евреи с их постоянными бунтами надоели хуже горькой редьки, что он и высказывает Каифе). Потому для того, чтобы заставить Пилата вступиться за Иешуа пришлось сделать последнего лекарем, причём совершенно антинаучным образом – доктор Булгаков не мог не знать, что мигрень внушением не лечится.Впрочем, это всё размышления автора статьи, а не Еськова – тот анализирует евангелия, а не текст Булгакова.Что до "Евангелия от Афрания", то нарисованная автором схема (обойдёмся без спойлеров) действительно красива, закончена, внутренне непротиворечива и не вызывает ни тени доверия, ибо от неё на миллиарий несёт альтернативщиной и конспирологией самого дурного пошиба. Во многом подобный "Остров без сокровищ" Виктора Точинова, с логическими пробоинами площади достаточной, чтобы потопить авианосец, выглядит более убедительно (возможно потому, что там разбирается художественное произведение, в то время как евангелия воспринимаются как историческая хроника).Не добавляет доверия произведению Еськова и нарочитая анахроничность повествования. Как вам, например, такой период:"Я был вынужден неведомо зачем курировать и общевойсковую разведку Сирийского военного округа (со всеми её добывающими агентурными сетями и диверсионно-десантными подразделениями), и Особые отделы шести азиатских легионов, и территориальную контрразведку погранвойск".Впрочем, это кажется общая особенность криптоисторической литературы середины 90-х ("Евангелие…" датировано 1995 годом). В несколько более мягкой форме её можно встретить, например, с блестящем "орийском цикле" Андрея Валентинова (1997-2000 годы).Правда, после публикации документов USAID даже к конспирологии и криптоистории начинаешь относиться несколько иначе. Во всяком случае, если завтра вдруг окажется, что Билл Гейтс действительно рептилоид, автор статьи не будет чрезмерно удивлён.* История не сохранила личного имени Пилата (Пилат – родовое имя, Понтий – прозвище). Булгаков называет его пятым (в ранних редакциях – шестым) прокуратором Иудеи. Римские прокураторы и префекты по номерам, конечно, не рассчитывались, так что это обозначение можно воспринимать как намёк на личное имя – Quintus или Sextus.

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https://ukraina.ru/20200607/1027887709.html

рим

иерусалим

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история, михаил булгаков, иисус христос, братья стругацкие, рим, иерусалим, христианство, мастер и маргарита, писатель, русская литература, фантастика