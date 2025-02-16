Глава дипломатии ЕС заявила, что в конфликте с Украиной "российское гражданское население не гибнет"
© DEITA.RU Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас
© DEITA.RU
Российские мирные жители не гибнут в вооружённом конфликте России и Украины – гибнут солдаты. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас
Отвечая на вопрос об усилиях мировых лидеров по прекращению кровопролитного российско-украинского конфликта, глава дипломатии ЕС сделала заявление, противоречащее многочисленным публикациям СМИ о жертвах среди мирного населения России.
"Что касается России и Украины, знаете, разница в том, что российское гражданское население не гибнет. То есть российские дети и женщины не гибнут. Гибнут солдаты на чужой территории", — сказала она на Мюнхенской конференции.
Фрагмент выступления Каллас опубликовал телеграм-канал RT c комментарием о циничности заявления еврочиновницы.
В публикации отмечено, что Каллас также считает, что Евросоюз должен "перераспределить некоторые ресурсы", чтобы Украина смогла продолжать военные действия.
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