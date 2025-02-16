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Глава дипломатии ЕС заявила, что в конфликте с Украиной "российское гражданское население не гибнет"

Глава дипломатии ЕС заявила, что в конфликте с Украиной "российское гражданское население не гибнет" - 16.02.2025 Украина.ру

Глава дипломатии ЕС заявила, что в конфликте с Украиной "российское гражданское население не гибнет"

Российские мирные жители не гибнут в вооружённом конфликте России и Украины – гибнут солдаты. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас

2025-02-16T11:21

2025-02-16T11:21

2025-02-16T11:21

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Отвечая на вопрос об усилиях мировых лидеров по прекращению кровопролитного российско-украинского конфликта, глава дипломатии ЕС сделала заявление, противоречащее многочисленным публикациям СМИ о жертвах среди мирного населения России.Фрагмент выступления Каллас опубликовал телеграм-канал RT c комментарием о циничности заявления еврочиновницы.В публикации отмечено, что Каллас также считает, что Евросоюз должен "перераспределить некоторые ресурсы", чтобы Украина смогла продолжать военные действия.Незадолго до этого мирные жители оккупированного российского региона дали свидетельские показания о военных преступлениях украинских интервентов в оккупированном ими населённом пункте Курской области. Подробности в публикации Истребили мужчин. Минобороны рассказало о зверствах ВСУ в курском Николаево-Дарьино Автор издания Украина.ру рассмотрел проблему в публикации Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу

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