Глава дипломатии ЕС заявила, что в конфликте с Украиной "российское гражданское население не гибнет" - 16.02.2025 Украина.ру
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Глава дипломатии ЕС заявила, что в конфликте с Украиной "российское гражданское население не гибнет"
Глава дипломатии ЕС заявила, что в конфликте с Украиной "российское гражданское население не гибнет" - 16.02.2025 Украина.ру
Глава дипломатии ЕС заявила, что в конфликте с Украиной "российское гражданское население не гибнет"
Российские мирные жители не гибнут в вооружённом конфликте России и Украины – гибнут солдаты. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас
2025-02-16T11:21
2025-02-16T11:21
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Отвечая на вопрос об усилиях мировых лидеров по прекращению кровопролитного российско-украинского конфликта, глава дипломатии ЕС сделала заявление, противоречащее многочисленным публикациям СМИ о жертвах среди мирного населения России.Фрагмент выступления Каллас опубликовал телеграм-канал RT c комментарием о циничности заявления еврочиновницы.В публикации отмечено, что Каллас также считает, что Евросоюз должен "перераспределить некоторые ресурсы", чтобы Украина смогла продолжать военные действия.Незадолго до этого мирные жители оккупированного российского региона дали свидетельские показания о военных преступлениях украинских интервентов в оккупированном ими населённом пункте Курской области. Подробности в публикации Истребили мужчин. Минобороны рассказало о зверствах ВСУ в курском Николаево-Дарьино Автор издания Украина.ру рассмотрел проблему в публикации Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу
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новости, украина, россия, ес, rt, минобороны, международная политика, дипломатия, дипломаты, публичная дипломатия, пропаганда, дезинформация, русофобия, мирные жители, военные преступления, кто, сво, курская область, русское поречное
Новости, Украина, Россия, ЕС, RT, Минобороны, Международная политика, дипломатия, дипломаты, публичная дипломатия, пропаганда, дезинформация, Русофобия, мирные жители, Военные преступления, КТО, СВО, Курская область, Русское Поречное

Глава дипломатии ЕС заявила, что в конфликте с Украиной "российское гражданское население не гибнет"

11:21 16.02.2025
 
© DEITA.RU Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас
Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас
© DEITA.RU
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Российские мирные жители не гибнут в вооружённом конфликте России и Украины – гибнут солдаты. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас
Отвечая на вопрос об усилиях мировых лидеров по прекращению кровопролитного российско-украинского конфликта, глава дипломатии ЕС сделала заявление, противоречащее многочисленным публикациям СМИ о жертвах среди мирного населения России.
"Что касается России и Украины, знаете, разница в том, что российское гражданское население не гибнет. То есть российские дети и женщины не гибнут. Гибнут солдаты на чужой территории", — сказала она на Мюнхенской конференции.
Фрагмент выступления Каллас опубликовал телеграм-канал RT c комментарием о циничности заявления еврочиновницы.
В публикации отмечено, что Каллас также считает, что Евросоюз должен "перераспределить некоторые ресурсы", чтобы Украина смогла продолжать военные действия.
Фото: warfiles.ru, пьяные военнослужащие ВСУ
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Решили отпраздновать: пленный рассказал, как ВСУ "отмечали" убийства мирных жителей в Русском Поречном Боевики ВСУ, которые после издевательств жестоко расправились с мирными жителями курского села Русское Поречное, "отпраздновали" сделанное алкоголем и наркотиками. Об этом 31 января рассказал попавший в плен солдат ВСУ Евгений Фабрисенко. Видео, снятое в ходе его допроса, СК России передало в распоряжение агентства РИА Новости
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Автор издания Украина.ру рассмотрел проблему в публикации Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу
 
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