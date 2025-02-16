https://ukraina.ru/20250216/1061073229.html

Краснов: свежеиспеченный президент США обрек Украину на залог, о котором никто не договаривался на берегу

Краснов: свежеиспеченный президент США обрек Украину на залог, о котором никто не договаривался на берегу - 16.02.2025 Украина.ру

Краснов: свежеиспеченный президент США обрек Украину на залог, о котором никто не договаривался на берегу

С редкоземельными металлами Украины американский лидер Дональд Трамп поступил весьма технично. Поскольку действия России делали вложения США все более рискованными, требовалось обеспечить залог, о котором не договорились на берегу. И Трамп решил этот вопрос в открытую

2025-02-16T07:15

2025-02-16T07:15

2025-02-16T07:15

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.По его словам, с цифрами на руках давно стало ясно, что в украинской “политике” США мало политики, зато много экономики. И Трамп, вместо подковерных интриг и без шороха подписанных договоров, так любимых семейством Байденов, решил урегулировать это в открытую.Он также отметил, что за “бредовыми” идеями Трампа о будущем Газы, Гренландии, Панамы тоже стоят объективные данные серьезного аналитического центра.“И да — Европе приготовиться”, — резюмировал собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Дмитрий Дробницкий заявил, что Россия тоже может что-то отдать США в обмен на формальное признание новоприобретенных территорий.“Трамп четко сформулировал в бизнес-ключе: хочу 500 млрд долларов за Украину. А кто будет платить? Возможно, и Европа”, — объяснил политолог.Подробнее об этом в интервью Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником ТрампаПолный текст интервью "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины

https://ukraina.ru/20250213/1061057431.html

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новости, сша, вашингтон, дональд трамп, украина, киев, владимир зеленский, долги