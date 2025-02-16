Краснов: свежеиспеченный президент США обрек Украину на залог, о котором никто не договаривался на берегу
Дональд Трамп
С редкоземельными металлами Украины американский лидер Дональд Трамп поступил весьма технично. Поскольку действия России делали вложения США все более рискованными, требовалось обеспечить залог, о котором не договорились на берегу. И Трамп решил этот вопрос в открытую
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.
По его словам, с цифрами на руках давно стало ясно, что в украинской “политике” США мало политики, зато много экономики. И Трамп, вместо подковерных интриг и без шороха подписанных договоров, так любимых семейством Байденов, решил урегулировать это в открытую.
“Свежеиспеченный президент США был уверен, что украинское общество дошло до той степени страха, что и слова не скажет против сдачи страны внешнему хозяину. Так и оказалось: национальные богатства страны на щелчок пальцев отдали американцам, у украинцев в один момент украли Украину, и никто из националистов даже не пикнул”, — заметил Краснов.
“И да — Европе приготовиться”, — резюмировал собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Дмитрий Дробницкий заявил, что Россия тоже может что-то отдать США в обмен на формальное признание новоприобретенных территорий.
“Трамп четко сформулировал в бизнес-ключе: хочу 500 млрд долларов за Украину. А кто будет платить? Возможно, и Европа”, — объяснил политолог.
Подробнее об этом в интервью Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа