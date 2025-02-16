Краснов: свежеиспеченный президент США обрек Украину на залог, о котором никто не договаривался на берегу - 16.02.2025 Украина.ру
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Краснов: свежеиспеченный президент США обрек Украину на залог, о котором никто не договаривался на берегу
Краснов: свежеиспеченный президент США обрек Украину на залог, о котором никто не договаривался на берегу - 16.02.2025 Украина.ру
Краснов: свежеиспеченный президент США обрек Украину на залог, о котором никто не договаривался на берегу
С редкоземельными металлами Украины американский лидер Дональд Трамп поступил весьма технично. Поскольку действия России делали вложения США все более рискованными, требовалось обеспечить залог, о котором не договорились на берегу. И Трамп решил этот вопрос в открытую
2025-02-16T07:15
2025-02-16T07:15
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.По его словам, с цифрами на руках давно стало ясно, что в украинской “политике” США мало политики, зато много экономики. И Трамп, вместо подковерных интриг и без шороха подписанных договоров, так любимых семейством Байденов, решил урегулировать это в открытую.Он также отметил, что за “бредовыми” идеями Трампа о будущем Газы, Гренландии, Панамы тоже стоят объективные данные серьезного аналитического центра.“И да — Европе приготовиться”, — резюмировал собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Дмитрий Дробницкий заявил, что Россия тоже может что-то отдать США в обмен на формальное признание новоприобретенных территорий.“Трамп четко сформулировал в бизнес-ключе: хочу 500 млрд долларов за Украину. А кто будет платить? Возможно, и Европа”, — объяснил политолог.Подробнее об этом в интервью Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником ТрампаПолный текст интервью "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины
https://ukraina.ru/20250213/1061057431.html
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новости, сша, вашингтон, дональд трамп, украина, киев, владимир зеленский, долги
Новости, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Украина, Киев, Владимир Зеленский, долги

Краснов: свежеиспеченный президент США обрек Украину на залог, о котором никто не договаривался на берегу

07:15 16.02.2025
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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С редкоземельными металлами Украины американский лидер Дональд Трамп поступил весьма технично. Поскольку действия России делали вложения США все более рискованными, требовалось обеспечить залог, о котором не договорились на берегу. И Трамп решил этот вопрос в открытую
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.
По его словам, с цифрами на руках давно стало ясно, что в украинской “политике” США мало политики, зато много экономики. И Трамп, вместо подковерных интриг и без шороха подписанных договоров, так любимых семейством Байденов, решил урегулировать это в открытую.
“Свежеиспеченный президент США был уверен, что украинское общество дошло до той степени страха, что и слова не скажет против сдачи страны внешнему хозяину. Так и оказалось: национальные богатства страны на щелчок пальцев отдали американцам, у украинцев в один момент украли Украину, и никто из националистов даже не пикнул”, — заметил Краснов.
Он также отметил, что за “бредовыми” идеями Трампа о будущем Газы, Гренландии, Панамы тоже стоят объективные данные серьезного аналитического центра.
“И да — Европе приготовиться”, — резюмировал собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Дмитрий Дробницкий заявил, что Россия тоже может что-то отдать США в обмен на формальное признание новоприобретенных территорий.
“Трамп четко сформулировал в бизнес-ключе: хочу 500 млрд долларов за Украину. А кто будет платить? Возможно, и Европа”, — объяснил политолог.
Подробнее об этом в интервью Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа
- РИА Новости, 1920, 13.02.2025
13 февраля, 16:44
Трамп напомнил о непопулярности Зеленского и решимости ПутинаВладимир Путин желает прекращения кровопролития на Украине, где Владимир Зеленский не пользуется популярностью. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщило информагентство Associated Press.
Полный текст интервью "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины
 
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